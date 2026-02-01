Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3

Удачный образец видеокарты начального уровня так и просился попробовать его разогнать. Об этом опыте поговорим в этой статье.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Видеокарты начального уровня имеют в своем арсенале широкие возможности разгона, которые даются самой малой кровью. Так и получилось в этот раз - к видеокарте с пассивным охлаждением был привинчен саморезами к радиатору старый боксовый кулер от системы охлаждения.

реклама



Фото видеокарты Radeon HD 5630 c модифицированной системой охлаждения

Данная манипуляция позволила смело повысить частоты видеокарты при помощи специализированных утилит и без труда добиться разгона по чипу на 27% и по памяти на 38%.

реклама



Скриншот утилиты GPU-Z до и после разгона

Тестовый стенд

Процессор: S-AM3 Phenom II X4 955 (HDX955WFK4DGM);

Кулер: Cooler Master с медным пятаком;

Материнская плата: S-AM3 MSI GF615M-P33 ver.:1.0;

реклама



Оперативная память: 4 Гб Kllisre PC3-8500 + 2 Гб Patriot PC3-10600;

Видеокарта: HIS Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3;

Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;

Блок питания: FSP ATX-350PNR;

реклама



Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X64;

Драйвер: Catalyst 15.11.1 Beta.

Подверглась и небольшим изменениям тестовая система, так как в ней были допущенные мной недоработки, о которых не подчеркнули читатели предыдущего материала, а именно - устаревшая версия Биос, которая требовала обновления. Но мне, как пользователю, пришлось столкнуться со стеной на сайте MSI, на котором почему-то отсутствовали обновления Биос материнской платы и пришлось их искать окольными путями. Так в микросхему Биос была залита версия 1.9, вместо версии 1.2, которая имела микрокоды для установленного процессора со степингом С3.

Давайте приступим к тестированию в синтетике и игровых бенчмарках, дабы узреть пользу или вред от разгона испытуемой видеокарты.

Тестирование

Начнем нашу тестовую сессию с игрового 3D бенчмарка 3D Mark 06. Кто-то спросит: почему не Vantage или 11? Ответ будет дан дальше.

В данном бенчмарке разгон видеокарты позволил получить прирост в 27% при неравномерном разгоне видеокарты на 32,5%. 3D Mark обычно чувствительны к скорости видеопамяти. В данном случае видеопамять разогнана сильнее, чем графический чип на 11%, но при этом эта разница никак не сказалась на замере.

В бенчмарке игры Sniper Elite 2 активно использующем технологии DirectX 11, мы можем заметить, что видеокарта не справилась с этим бенчмарком. Разгон видеокарты позволил добиться прироста в 28%.

В этом бенчмарке прирост от разгона равен 29%. Результат при тестировании на порядок выше, чем в предыдущем бенчмарке, но все равно низкий и лишний раз подтверждает, что видеокарта неспособна справляться с играми использующими DirectX 11 в роли основного графического Api.

Очередной бенчмарк демонстрирует положительный результат от разгона в 32%, но даже разогнанный вариант не спасет видеокарту. Видеокарта продолжает не справляться с играми использующими DirectX 11.

При использовании версии бенчмарка использующим DirectX 10 мы получаем результаты похожие на правду при которых игрок может попытаться пройти игру. Разница в производительности достигает 29%.

Резюмируя результаты получаем средний прирост в 29% при неравномерном разгоне на 32,5%. Что свидетельствует о том, что возможности разгона в данном случае ограничены не видеопамятью, а низкими частотами графического чипа, и при дальнейших модификациях биос/вольтмода можно получить более лучшие результаты разгона.

Что можно сказать в общем о данной видеокарте?

Данное решение начального уровня, явно не подходит для игр использующих DirectX 11 в роли основного графического Api. Но стоит только его понизить, как видеокарта начинает выглядеть по другому.

Скриншот снятый при прохождении бенчмарка Lost Planet 2 использующим DirectX 9.0

При понижении версии графического API, видеокарта показала результат похожий на играбельный, что дает ей зеленый свет в игры вышедшие до 2011 года, как условно игровой видеокарты.

Скриншот игры World of Tanks EU в разрешении 1360х768

Также, при очень большом желании, на данной видеокарте можно попробовать поиграть в некоторые современные сетевые игры, что свидетельствует о том, что данная "затычка" из прошлого еще подает признаки жизни.

Заключение

Сегодня мы разогнали видеокарту начального уровня и обнаружили в ней потанцевал для покорения более высоких частот разгона, при использовании модификации биос/вольтмода, который вполне возможен. 

Общее впечатление об видеокарте? В принципе положительные, так как раньше я имел дело с её близлежащей родственницей интегрированной в APU от AMD - A6 3670K и умудрялся даже запускать на нем первый Star Wars Battlefront. По понятным причинам, имея на руках тогда связку Phenom II 955 c разогнанной Radeon HD 5630, игровой опыт был более чем приятным.

Добавить в закладки

Теги

amd radeon dx11 hd5630
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
30
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
1
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
2
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
4
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
Аналитики прогнозируют увеличение объёма поставок чипов Samsung в 2026 году при замедлении рынка
+
Вышла новая лимитированная серия зарядного устройства Cuktech 10 GaN Charger Ultra
+
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
9
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
1
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1
В Ленинградской области наладили производство криогенного емкостного оборудования
+
Galaxy S26 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем появился на свежих рендерах в двух цветовых версиях
+
Энтузиаст протестировал Nvidia Quadro P2200 в паре с Core i5-12400F и 32 ГБ ОЗУ DDR4 в ряде игр
1
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
9
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
2
Стоимость SSD WD Black в Японии преодолела отметку $2900 за модель объёмом 8 ТБ
+

Популярные статьи

Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
1
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
9
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
1

Сейчас обсуждают

corsi
08:58
Огромная разница с чем? Большой размер - это какой? Вранье это про разницу, 8к нафик не уперлось.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Proxmox
08:55
Возьми и посчитай мощность панелей. Не думаю, что мощность привысит 3 кВт
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
corsi
08:53
Какое совпадение... опять Ассраки.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Ian Murdock
08:52
КГ/АМ
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
swr5
08:47
А если крышу автобуса сделать как сплошную солнечную панель?
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
Vasya Zelepopov
08:38
Всё так
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
dimkahon
08:23
проверь сам, в чем проблема?
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
dimkahon
08:23
Завидно, да? Амуде так не умеет)))
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
dimkahon
08:12
Китя пришел - порядок навел))
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Андрей Касянчук
06:43
Где сумрачный гений нервосети, ссылающейся на этих учёных, нашёл ДНК в мумиях? Она давно распалась на химические составляющие и высохла... 🤣 Нервосеть, пишы ищё!
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter