Видеокарты начального уровня имеют в своем арсенале широкие возможности разгона, которые даются самой малой кровью. Так и получилось в этот раз - к видеокарте с пассивным охлаждением был привинчен саморезами к радиатору старый боксовый кулер от системы охлаждения.

Фото видеокарты Radeon HD 5630 c модифицированной системой охлаждения

Данная манипуляция позволила смело повысить частоты видеокарты при помощи специализированных утилит и без труда добиться разгона по чипу на 27% и по памяти на 38%.

Скриншот утилиты GPU-Z до и после разгона

Тестовый стенд

Процессор: S-AM3 Phenom II X4 955 (HDX955WFK4DGM);

Кулер: Cooler Master с медным пятаком;

Материнская плата: S-AM3 MSI GF615M-P33 ver.:1.0;

Оперативная память: 4 Гб Kllisre PC3-8500 + 2 Гб Patriot PC3-10600;

Видеокарта: HIS Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3;

Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;

Блок питания: FSP ATX-350PNR;

Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X64;

Драйвер: Catalyst 15.11.1 Beta.

Подверглась и небольшим изменениям тестовая система, так как в ней были допущенные мной недоработки, о которых не подчеркнули читатели предыдущего материала, а именно - устаревшая версия Биос, которая требовала обновления. Но мне, как пользователю, пришлось столкнуться со стеной на сайте MSI, на котором почему-то отсутствовали обновления Биос материнской платы и пришлось их искать окольными путями. Так в микросхему Биос была залита версия 1.9, вместо версии 1.2, которая имела микрокоды для установленного процессора со степингом С3.

Давайте приступим к тестированию в синтетике и игровых бенчмарках, дабы узреть пользу или вред от разгона испытуемой видеокарты.

Тестирование

Начнем нашу тестовую сессию с игрового 3D бенчмарка 3D Mark 06. Кто-то спросит: почему не Vantage или 11? Ответ будет дан дальше.

В данном бенчмарке разгон видеокарты позволил получить прирост в 27% при неравномерном разгоне видеокарты на 32,5%. 3D Mark обычно чувствительны к скорости видеопамяти. В данном случае видеопамять разогнана сильнее, чем графический чип на 11%, но при этом эта разница никак не сказалась на замере.

В бенчмарке игры Sniper Elite 2 активно использующем технологии DirectX 11, мы можем заметить, что видеокарта не справилась с этим бенчмарком. Разгон видеокарты позволил добиться прироста в 28%.

В этом бенчмарке прирост от разгона равен 29%. Результат при тестировании на порядок выше, чем в предыдущем бенчмарке, но все равно низкий и лишний раз подтверждает, что видеокарта неспособна справляться с играми использующими DirectX 11 в роли основного графического Api.

Очередной бенчмарк демонстрирует положительный результат от разгона в 32%, но даже разогнанный вариант не спасет видеокарту. Видеокарта продолжает не справляться с играми использующими DirectX 11.

При использовании версии бенчмарка использующим DirectX 10 мы получаем результаты похожие на правду при которых игрок может попытаться пройти игру. Разница в производительности достигает 29%.

Резюмируя результаты получаем средний прирост в 29% при неравномерном разгоне на 32,5%. Что свидетельствует о том, что возможности разгона в данном случае ограничены не видеопамятью, а низкими частотами графического чипа, и при дальнейших модификациях биос/вольтмода можно получить более лучшие результаты разгона.

Что можно сказать в общем о данной видеокарте?

Данное решение начального уровня, явно не подходит для игр использующих DirectX 11 в роли основного графического Api. Но стоит только его понизить, как видеокарта начинает выглядеть по другому.

Скриншот снятый при прохождении бенчмарка Lost Planet 2 использующим DirectX 9.0

При понижении версии графического API, видеокарта показала результат похожий на играбельный, что дает ей зеленый свет в игры вышедшие до 2011 года, как условно игровой видеокарты.

Скриншот игры World of Tanks EU в разрешении 1360х768

Также, при очень большом желании, на данной видеокарте можно попробовать поиграть в некоторые современные сетевые игры, что свидетельствует о том, что данная "затычка" из прошлого еще подает признаки жизни.

Заключение

Сегодня мы разогнали видеокарту начального уровня и обнаружили в ней потанцевал для покорения более высоких частот разгона, при использовании модификации биос/вольтмода, который вполне возможен.

Общее впечатление об видеокарте? В принципе положительные, так как раньше я имел дело с её близлежащей родственницей интегрированной в APU от AMD - A6 3670K и умудрялся даже запускать на нем первый Star Wars Battlefront. По понятным причинам, имея на руках тогда связку Phenom II 955 c разогнанной Radeon HD 5630, игровой опыт был более чем приятным.