Россия представит свою новейшую систему залпового огня «Сарма» на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, что станет очередным шагом Москвы по укреплению позиций на рынке вооружений Ближнего Востока, несмотря на западные санкции. Данный шаг демонстрирует стремление РФ сохранить военно-техническое сотрудничество с регионом, особенно с такими странами, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые менее склонны присоединяться к санкционному давлению Запада.

Изображение: https://theasialive.com/

Новая 300-мм РСЗО на шасси КамАЗ-63501 отличается уменьшенным экипажем (3 человека), бронированной кабиной и возможностью дистанционного управления. Система, способная, по заявлениям, поражать цели на расстоянии до 200 км, разработана как более лёгкая и мобильная альтернатива тяжёлым системам «Торнадо-С» и «Смерч». Это условие отвечает требованиям современного поля боя, где доминируют контрбатарейные радары и дроны-камикадзе.

Участие в выставке под эгидой Минобороны Саудовской Аравии подчёркивает стратегический интерес «Рособоронэкспорта» к региону, где военные ценят надёжные и относительно недорогие системы, способные работать в сложных условиях. Показ «Сармы» наряду с другой техникой (БТР-22, дистанционная боевая станция «Баллиста») позиционирует российскую продукцию как альтернативу западным и азиатским конкурентам.

Несмотря на санкции США и ЕС против российского оборонного сектора, ООН не вводила эмбарго на поставки обычных вооружений из РФ, что позволяет Москве продолжать сотрудничество с рядом государств Ближнего Востока. Этот фактор, наряду с политической нейтральностью некоторых региональных правительств, оставляет России пространство для манёвра в борьбе за рынки.

Российская экспозиция в Эр-Рияде, как ожидается, продемонстрирует не только новые образцы вооружений, но и готовность Москвы к совместным проектам и трансферу технологий, что особенно важно для стран, которые стремятся развивать собственный оборонный потенциал. Это часть долгосрочной стратегии по сохранению влияния в регионе, где традиционно сильны позиции США и их союзников.