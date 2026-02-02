После проведения операции «Midnight Hammer» по ликвидации иранских ядерных объектов командование ВВС США признало необходимость срочной модернизации защищённых систем связи с бомбардировщиками B-2

Высокопоставленные командиры ВВС США заявили о необходимости улучшить защищённые системы связи и обмена разведданными с бомбардировщиками после успешной, но выявившей уязвимости операции Midnight Hammer в июне 2025 года. Тогда самолёты B-2 Spirit нанесли удары по заглублённым иранским ядерным объектам с помощью сверхтяжёлых бомб Massive Ordnance Penetrator.

Заместитель командующего Global Strike Command генерал-лейтенант Джейсон Армагост (Lt. Gen. Jason Armagost) подчеркнул важность надёжной передачи критических приказов и статусов. Однако майор Клэр Рэндольф (Maj. Claire Randolph) предостерегла от создания «прямой линии» от командующего до каждого экипажа, что может привести к принятию решений людьми, не находящихся на поле боя. Это, в свою очередь, лишит пилотов оперативной самостоятельности.

ВВС видят решение проблемы в интеграции перспективного бомбардировщика B-21 Raider, который Northrop Grumman называет первым в мире самолётом шестого поколения именно благодаря передовым возможностям обмена данными. Армагост подтвердил, что эти способности станут основой для будущей архитектуры управления и связи, что должно сделать выполнение таких миссий, как Midnight Hammer, более эффективным.

Официальный разбор операции показал, что, несмотря на технический успех применения проникающих бомб, поддержание информационного превосходства и обеспечение бесперебойной защищённой связи между командованием, самолётами-носителями и средствами поддержки остаются критически важными. Они требуют модернизации и актуализации для сохранения преимущества в будущих конфликтах.