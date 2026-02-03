По сути процессор достался пользователю за двадцатую часть его реальной цены.

В сети Интернет публикуется немало случаев, когда покупатели комплектующих получают в посылках совсем не то, на что рассчитывали, причём ряд из таких историй заканчивается для пользователей на позитивной ноте — именно так произошло и с участником платформы Reddit под ником Vampzayr.

Как сообщает пользователь, несколько недель назад он приобрёл Ryzen 7 1700X за 10 австралийских долларов (7 долларов США), а после его получения обнаружил, что теплораспределительная крышка процессора полностью покрыта термопастой, но не придал этому значения.

Источник фото: Vampzayr/Reddit

Спустя некоторое время он получил материнскую плату, которая предназначалась для CPU, и решил очистить процессор от термопасты, после чего обнаружил, что ему прислали не Ryzen 7 1700X — на крышке было указано, что это Ryzen 5 5600. В настоящее время данная модель предлагается с ценником от 150 долларов США, то есть более чем в 20 раз дороже той цены, которую удачливый покупатель заплатил за свой экземпляр.

