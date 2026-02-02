Четырёхлетний мальчик, играя с металлоискателем отца в британской деревне, случайно обнаружил редкий золотой реликварий эпохи Тюдоров, который теперь хранится в Британском музее как бесценный исторический артефакт.

Прогуливаясь с отцом в мае 2009 года в графстве Эссекс, четырёхлетний Джеймс Хайетт взял в руки металлоискатель и почти сразу же наткнулся на бесценный артефакт. Это был золотой резной реликварий эпохи Тюдоров. Предмет, пролежавший в земле менее 500 лет, был обнаружен на глубине всего 15–20 сантиметров.

Изображение: https://www.popularmechanics.com/

Как установили эксперты Британского музея, реликварий начала XVI века, вероятно, принадлежал богатому человеку как выражение личной набожности. На передней панели изображена Дева Мария или Святая Елена с крестом, задняя часть украшена гравировкой в виде сердца и символами ран Христа. Внутри находилась полость для хранения реликвии, возможно, фрагмента Креста Господня.

Изначально коронерская оценка составила £2,5 млн (около $4 млн на тот момент), что вызвало мировой ажиотаж. Однако Комитет по оценке сокровищ Великобритании позже установил его официальную стоимость в £70 000 (около $110 000 в 2009 году). Несмотря на снижение финансовой оценки, историческая и культурная ценность артефакта остаётся неоспоримой. С 2012 года реликварий находится в коллекции Британского музея.

По британскому законодательству, если бы артефакт был продан, сумма была бы разделена поровну между семьёй Хайетт и владельцем земли. Однако точные детали передачи предмета музею не разглашаются.

Как рассказал отец мальчика, это был первый опыт Джеймса с металлоискателем, но не последний. После сенсационной находки он продолжил искать «сокровища» уже на заднем дворе. Сам Джеймс тогда пояснил журналистам: «Мы не пользовались картой. Карты сокровищ нужны только пиратам».