This_is_the_way
В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
Четырёхлетний мальчик, играя с металлоискателем отца в британской деревне, случайно обнаружил редкий золотой реликварий эпохи Тюдоров, который теперь хранится в Британском музее как бесценный исторический артефакт.

Прогуливаясь с отцом в мае 2009 года в графстве Эссекс, четырёхлетний Джеймс Хайетт взял в руки металлоискатель и почти сразу же наткнулся на бесценный артефакт. Это был золотой резной реликварий эпохи Тюдоров. Предмет, пролежавший в земле менее 500 лет, был обнаружен на глубине всего 15–20 сантиметров.

Изображение: https://www.popularmechanics.com/

Как установили эксперты Британского музея, реликварий начала XVI века, вероятно, принадлежал богатому человеку как выражение личной набожности. На передней панели изображена Дева Мария или Святая Елена с крестом, задняя часть украшена гравировкой в виде сердца и символами ран Христа. Внутри находилась полость для хранения реликвии, возможно, фрагмента Креста Господня.

Изначально коронерская оценка составила £2,5 млн (около $4 млн на тот момент), что вызвало мировой ажиотаж. Однако Комитет по оценке сокровищ Великобритании позже установил его официальную стоимость в £70 000 (около $110 000 в 2009 году). Несмотря на снижение финансовой оценки, историческая и культурная ценность артефакта остаётся неоспоримой. С 2012 года реликварий находится в коллекции Британского музея.

По британскому законодательству, если бы артефакт был продан, сумма была бы разделена поровну между семьёй Хайетт и владельцем земли. Однако точные детали передачи предмета музею не разглашаются.

Как рассказал отец мальчика, это был первый опыт Джеймса с металлоискателем, но не последний. После сенсационной находки он продолжил искать «сокровища» уже на заднем дворе. Сам Джеймс тогда пояснил журналистам: «Мы не пользовались картой. Карты сокровищ нужны только пиратам».

#великобритания #находки #археология #popular mechanics #артефакт #сокровища #металлоискатель #эссекс #реликвия #тюдор
Источник: popularmechanics.com
Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:22
С таким подходом в общественном транспорте статьи не читайте. А то мало ли рефлекс...
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Henry Morgan
15:05
для кого они стали смыслом жизни? покажи мне ?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
kilobait3
14:55
Клоун на публике. Когда перестанет заносить бабло в sl, так сразу вернётся к истокам. А пока заткни свой рот хуанг и плати столько сколько скажут. Мне ещё 5090 не пришла, за 6000прошку спасибо эшелону...
Nvidia начала сомневаться в рациональности инвестиционного соглашения с OpenAI
Сосунов Сосипатр
14:36
Всегда читаю этого автора находясь в отхожем месте. Его статьи хорошо сочетаются с процессом. Спасибо автору, пишите больше и чаще. В каждый поход на толчок хочется почитать что-нибудь ваше новое.
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Arhilexx
14:16
Получается, что теперь без разницы где брать на Авито или в ДНС?
В России с 1 февраля изменился порядок расчёта компенсации в случае возврата некачественной техники
Dobpelkopf
14:04
Another Game About Automation Blight Seed Signal Zone Outhold Unnamed Skateboarding Sim Tiny Pasture Elysium Drift Blood Rush: Undying Wish Psych Rift Children of Kronos ...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Алексей Астманн
14:01
Сегодня немцы целый день восторженно сообщают, что эта фирма собирает всё исключительно из не китайских компонентов...
Хорватская компания Orqa планирует ежегодно производить 1 миллион FPV-дронов для США и Европы
randomXP
13:54
Если надо экономить - единственный путь - это на б/у рынок. Например, можно собрать систему на i5 11400f с 16 ГБ DDR4 2666 (разогнав до 2933) + RTX3070 , уложившись в 60 000 р. Система в FHD потянет в...
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
Purga
13:45
Прикольно конечно, молодцы.
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
linux4ever
13:43
Нашел цымбалов кошелек, а там денег не хватает.
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
