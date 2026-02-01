Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
MWM: ВМС США разместили восемь ракетных эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
Эсминцы класса Arleigh Burke способны наносить удары крылатыми ракетами по наземным целям и обеспечивать противоракетную оборону.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) не отказался от своих амбиций по отношению к Ирану, пытаясь вынудить последний пойти на "сделку", а именно отказаться от ядерной программы. Пока неизвестно, какие планы в отношении Тегерана вынашивает администрация американского президента. Наиболее вероятным является комбинированный удар с использованием как самолётов ВВС, так и палубной авиации ВМС, а также крылатых ракет корабельного базирования. Для этого в район уже прибыла авианосная группа. Кроме того, на аэродромы Востока дополнительно переброшены ударные самолёты, а для их обеспечения "поближе" к району возможной военной операции переброшена внушительная группировка самолётов-заправщиков. Маловероятно, что Трамп просто пытается запугать власти Ирана, чтобы те пошли на сделку (кстати, они и не особо пугаются), поскольку гонять такую армаду кораблей и самолётов-заправщиков – это безумно дорого.

Пуск крылатой ракеты Tomahawk ("Томагавк") с борта эсминца класса Arleigh Burke. Фото: commons.wikimedia.org

Может быть интересно

По данным популярного на Западе военно-аналитического ресурса Military Watch Magazine (MWM), ВМС США разместили на передовых позициях сразу восемь ракетных эсминцев Arleigh Burke. Корабли данного типа являются одними из самых боеспособных в мире. Кроме того, эти эсминцы составляют основу американского надводного флота [прим.].

Эсминцы Arleigh Burke ("Арли Бёрк") в зависимости от модификации оснащены 90 или 96 вертикальными установками, в которых могут быть размещены как крылатые ракеты Tomahawk для ударов по наземным целям, так и зенитные ракеты SM-3 или противоракеты SM-6. Таким образом, корабли данного типа могут атаковать цели на территории Ирана с безопасного расстояния и обеспечивать зональную противовоздушную оборону авианосных групп, а также наземных объёктов.

Как сообщает MWM, ранее такие возможности были продемонстрированы эсминцами из состава охранения авианосца класса Nimitz ("Нимиц") при защите от атак йеменских хуситов в конце 2023 года, а также прикрытием территории Израиля от иранских баллистических ракет в дополнение к системам ПРО Израиля и США.

По данным MWM, в настоящее время три ракетных эсминца класса Arleigh Burke в настоящее время размещены на Ближнем Востоке, в северной части Аравийского моря. Это USS Frank E. Petersen Jr. , USS Spruance и USS Michael Murphy. Они были переведены из Тихого океана вместе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln (класс "Нимиц"). Два эсминца – USS Bulkeley и USS Roosevelt размещены в восточной части Средиземного моря, что является оптимальным для обеспечения противоракетной обороны Израиля. Эсминцы USS McFaul  и USS Mitscher развернуты вблизи Ормузского пролива, где они могут сыграть ключевую роль в нанесении ударов крылатыми ракетами по целям на территории Ирана, и, потенциально, в обороне американских военных баз в регионе Персидского залива. Восьмой однотипный эсминец – USS Delbert D. Black, откуда он потенциально может наносить удары по движению "Ансаруллах" в Йемене, если хуситы вступят в конфликт. Кроме того, этот корабль может совершить переход через Баб-эль-Мандебский пролив для непосредственного участия в нанесении ракетных ударов по территории Ирана.

Эксперты MWM не исключают, что в регион могут быть переброшены дополнительные эсминцы и даже ещё одна авианосная группа, если США попытаются усилить давление на Иран либо решаться прибегнуть к открытым боевым действиям.

#новости #сша #трамп #ракеты #иран #ближний восток #вмс сша #tomahawk #donald john trump #arleigh burke
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
2
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
3
Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
5
Аналитики прогнозируют увеличение объёма поставок чипов Samsung в 2026 году при замедлении рынка
+
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
В Ленинградской области наладили производство криогенного емкостного оборудования
+
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
1
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
«Комсомольская правда»: В США компании готовы уволить 52 тысячи сотрудников из-за внедрения ИИ
+
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
9
Минский автозавод поставит Смоленску партию троллейбусов на 316 млн рублей до конца 2027 года
+
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
2
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
2
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
США одобрили продажу Израилю оружия на $6,5 млрд
+
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
2
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
2
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
9
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
+

Сейчас обсуждают

Сосунов Сосипатр
20:32
Это прекрасная статья – как раз достойная этого сайта.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Имя Фамилия
19:50
Извращенец
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Китя.
19:49
Скидывай амуду. проц свой дохлый 7600F и мать продавай. Да переходи на Интел и проблема решится. то что амудики тут городят чушь. Вот Алиса сказала почитай про Интел.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Владимир
19:45
Полная брехня Как был интел глючным гАвном, так он им и остался, что в настольном сегменте, что в ноутбуках
Tom's Hardware: Intel догнала AMD по надежности процессоров в отчете Puget Systems за 2025 год
Евгений Попов
19:28
Ну Феррари и прочие суперкары тоже продаются, а толку? :) Просто сравни цены сколько новый 16TB HDD стоит и сколько такой же емкости SSD :)
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Евгений Попов
19:26
Привет тебе из 2026 года. Диски прекрасно продолжают работать :)
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Евгений Попов
19:25
Плюс гелия в том что он уменьшает сопротивление среды, что позволяет запихнуть в стандартный корпус больше блинов. Ну и гелий никуда не утекает. Хватит уже этот бред писать.
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Зю
19:24
Как же так? Ведь эта пирамида должна была выстоять, она же особенная...
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
Евгений Попов
19:23
В этих дисках нет SMR. Гелий позволил снизив сопротивление среды запихать больше пластин в стандартный корпус и не угробить стабильность механики при температурный режим.
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Дима
19:06
Эти, видимо, готовятся к разборкам по Кипру.
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter