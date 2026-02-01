Эсминцы класса Arleigh Burke способны наносить удары крылатыми ракетами по наземным целям и обеспечивать противоракетную оборону.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) не отказался от своих амбиций по отношению к Ирану, пытаясь вынудить последний пойти на "сделку", а именно отказаться от ядерной программы. Пока неизвестно, какие планы в отношении Тегерана вынашивает администрация американского президента. Наиболее вероятным является комбинированный удар с использованием как самолётов ВВС, так и палубной авиации ВМС, а также крылатых ракет корабельного базирования. Для этого в район уже прибыла авианосная группа. Кроме того, на аэродромы Востока дополнительно переброшены ударные самолёты, а для их обеспечения "поближе" к району возможной военной операции переброшена внушительная группировка самолётов-заправщиков. Маловероятно, что Трамп просто пытается запугать власти Ирана, чтобы те пошли на сделку (кстати, они и не особо пугаются), поскольку гонять такую армаду кораблей и самолётов-заправщиков – это безумно дорого.

Пуск крылатой ракеты Tomahawk ("Томагавк") с борта эсминца класса Arleigh Burke. Фото: commons.wikimedia.org

По данным популярного на Западе военно-аналитического ресурса Military Watch Magazine (MWM), ВМС США разместили на передовых позициях сразу восемь ракетных эсминцев Arleigh Burke. Корабли данного типа являются одними из самых боеспособных в мире. Кроме того, эти эсминцы составляют основу американского надводного флота [прим.].

Эсминцы Arleigh Burke ("Арли Бёрк") в зависимости от модификации оснащены 90 или 96 вертикальными установками, в которых могут быть размещены как крылатые ракеты Tomahawk для ударов по наземным целям, так и зенитные ракеты SM-3 или противоракеты SM-6. Таким образом, корабли данного типа могут атаковать цели на территории Ирана с безопасного расстояния и обеспечивать зональную противовоздушную оборону авианосных групп, а также наземных объёктов.

Как сообщает MWM, ранее такие возможности были продемонстрированы эсминцами из состава охранения авианосца класса Nimitz ("Нимиц") при защите от атак йеменских хуситов в конце 2023 года, а также прикрытием территории Израиля от иранских баллистических ракет в дополнение к системам ПРО Израиля и США.

По данным MWM, в настоящее время три ракетных эсминца класса Arleigh Burke в настоящее время размещены на Ближнем Востоке, в северной части Аравийского моря. Это USS Frank E. Petersen Jr. , USS Spruance и USS Michael Murphy. Они были переведены из Тихого океана вместе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln (класс "Нимиц"). Два эсминца – USS Bulkeley и USS Roosevelt размещены в восточной части Средиземного моря, что является оптимальным для обеспечения противоракетной обороны Израиля. Эсминцы USS McFaul и USS Mitscher развернуты вблизи Ормузского пролива, где они могут сыграть ключевую роль в нанесении ударов крылатыми ракетами по целям на территории Ирана, и, потенциально, в обороне американских военных баз в регионе Персидского залива. Восьмой однотипный эсминец – USS Delbert D. Black, откуда он потенциально может наносить удары по движению "Ансаруллах" в Йемене, если хуситы вступят в конфликт. Кроме того, этот корабль может совершить переход через Баб-эль-Мандебский пролив для непосредственного участия в нанесении ракетных ударов по территории Ирана.

Эксперты MWM не исключают, что в регион могут быть переброшены дополнительные эсминцы и даже ещё одна авианосная группа, если США попытаются усилить давление на Иран либо решаться прибегнуть к открытым боевым действиям.