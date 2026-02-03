За последние недели компания Microsoft и операционная система Windows 11 часто появляются в новостях, и новости эти в большинстве случаев негативные. Например, на днях в СМИ сообщалось об одном из крупнейших падений акций компании Microsoft, которые стремительно обвалились на 10%, сократив ее капитализацию на сумму в $357 млрд. И это произошло сразу после отчета генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, в котором он рассказывал инвесторам о том, как пользователям Windows нравится интеграция ИИ-функций везде, где только можно, а ИИ-сервисом Copilot пользуются все больше пользователей.

Их число, по словам генерального директора, прирастает на 100 миллионов ежемесячно. Интересно, как в Microsoft подсчитывают прирост пользователей Copilot, ведь он теперь интегрирован даже в «Блокнот» и Paint в Windows 11? Может быть, теперь каждый запуск «Блокнота» и Paint пользователями, решившими проверить, что это за новая кнопка появилась в привычных приложениях, в Microsoft засчитывается, что они стали пользователями Copilot?

Ведь инвесторов совершенно не впечатлили бравурные отчеты Сатьи Наделлы, звучащие на фоне волны негатива от пользователей Windows 11 в соцсетях, давших компании Microsoft обидное прозвище «Microslop». Что означает «Микропомои» по аналогии с новым термином AI slop, что в переводе означает «ИИ-помои» или «ИИ-шлак». Под этим обидным термином подразумевается низкокачественный сгенерированный контент, которым стремительно заполняется интернет.

От кучи мемов и смешных картинок до развлекательного видео, не несущих никакой практической ценности, но уже успевших оставить нас без ОЗУ и SSD, и это только начало потопа, грозящего затопить интернет ИИ-помоями. Многие пользователи пока не видят никакой реальной пользы от интеграции в Windows ИИ-ассистентов, ведь данные, выдаваемые ими, нужно перепроверять на точность и достоверность. А еще они страдают от галлюцинаций и иногда распространяют явную дезинформацию.

Изображения от ИИ не только создали массу этических и правовых скандалов, но и по большей части занимаются копированием стилей популярных художников и известных дизайнеров. Генеративное ИИ появилось по технологическим меркам даже не вчера, а буквально час назад, но уже успело оставить без работы массу художников средней руки, рисовавших картинки для сайтов, рекламных постеров и игр на разных платформах — от заставок и менюшек до портретов героев и значков с иконками.

То же касается и текстов от ИИ, часто они компилируются из работ писателей без их согласия. А сколько писателей среднего уровня и простых копирайтеров останутся без работы — страшно представить. Получается странная ситуация — компании вкладывают в развитие искусственного интеллекта огромные ресурсы, не только денежные, исчисляемые уже сотнями миллиардов долларов, но и невозобновляемые природные, от воды для охлаждения ЦОД до вырубки лесов под их размещение. А объем электроэнергии, расходуемой на ИИ-вычисления, уже сопоставим с энергопотреблением небольшой европейской страны.

Изображение: Шедеврум

А на выходе простой пользователь интернета пока получает лишь загаженную низкокачественными мемами и низкопробным юмористическим видео сеть, в которой всё сложнее находить уникальный авторский контент. Плюс возрастает риск потери работы не только для художников и копирайтеров, но и офисных работников, которых увольняют десятками тысяч, заменяя на ИИ-помощников.

И мы получаем ситуацию, когда простые люди всё больше недовольны ИИ-контентом и интеграцией ИИ-помощников в Windows, и эта волна недовольства настолько большая, что даже гигантская корпорация Microsoft испугалась и делает разворот прямо сейчас. Еще в ноябре 2025 года пресс-служба компании рассказывала о том, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС. В начале января 2026 года гендиректор Microsoft призвал пользователей перестать называть «помоями» ИИ-контент и учиться использовать те преимущества, что дает искусственный интеллект. А уже в конце января Microsoft пересматривает стратегию внедрения ИИ-функций в Windows 11!

Microsoft испугалась не столько недовольства пользователей, им не привыкать «ломать нас через колено», пересаживая с одной привычной версии Windows на другую, сырую и неудобную, годами навязывая ненужные функции, раздутые системные требования или неудобный интерфейс. А в основном того, что пока ничего кроме громадных убытков их гонка за ИИ не принесла, как и большинству других технологических гигантов рынка.

Все больше экспертов заявляют, что ИИ-пузырь раздут так сильно и необоснованно, что после его схлопывания нас ждет серьезнейший кризис в экономике по всему миру. Инвесторы больше не хотят нести деньги компаниям, развивающим технологии искусственного интеллекта, и избавляются от их акций, что и проявилось в падении акций компании Microsoft.

На этом проблемы у компании не заканчиваются, Windows 11, появившаяся на рынке в 2021 году и с большим трудом победившая «десятку» лишь летом 2025 года, согласно статистике сервиса StatCounter, начала терять пользователей очень быстрыми темпами. Сервис StatCounter собирает статистику не только об игровых ПК, как Steam, но анализирует веб-трафик и учитывает любые компьютеры, от офисных и мультимедийных до игровых и рабочих станций.

И доля Windows 11 падает, судя по их данным на конец января 2026 года, уже с октября 2025 года, и если такая тенденция продолжится, мы вполне можем увидеть ситуацию, когда большинство пользователей ПК вернутся на Windows 10. А они, кстати, возвращаются с Windows 11 не только на Windows 10, но и на древнюю Windows 7, чья доля на рынке растет уже несколько месяцев, хоть и не так быстро, как у «десятки».

Что же такого случилось, что пользователи Windows внезапно превратились в ретроградов и консерваторов? А случилось то, что количество багов и технических проблем Windows 11 превысило некий уровень, который готовы терпеть большинство пользователей ПК. И они даже согласны возвращаться на старую и стабильную Windows 10, хотя поддержка ее прекращена, отказавшись от всех новшеств Windows 11. Хотя пользователи Windows с навыками среднего уровня легко могут поддержку Windows 10 вернуть несколькими разными способами.

Каждое обновление Windows 11 тут же вызывает волну сообщений о массовых проблемах. Только из последних можно вспомнить январское обновление KB5074109, после которого пользователи Windows 11 начали писать о зависаниях системы, самопроизвольном закрытии различных приложений, сбоях программ для удалённого доступа и циклических перезагрузках ПК. Затем начались массовые сбои при запуске «Блокнота», «Ножниц» и других системных приложений. Windows 11 при этом пишет «Проверьте свою учетную запись» (0x803f8001) и «Ошибка файловой системы», что может происходить из-за проблем с проверкой лицензий в Microsoft Store.

Эксперты пишут, что операционная система Windows никогда еще не находилась в столь удручающем техническом состоянии, как сегодня, и причина этого в первую очередь — попытка добавить в систему как можно больше ИИ-функций. На это брошены почти все силы Microsoft, занимающиеся поддержкой Windows, и бороться с багами и делать ОС стабильной уже некому, о чем сообщает бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер. Похожие заявления сделал недавно и владелец магазина игр GOG, который назвал Windows 11 «невероятно некачественным программным продуктом».

Мой опыт использования Windows 11 в большей мере негативный. Я провел немало тестов разных версий Windows 11 после ее выхода и, если вначале испытывал скепсис в основном из-за бессмысленных упрощений интерфейса, который изменили в угоду пользователям ПК с сенсорными экранами, которых среди нас минимум, то потом стал сталкиваться со все большим числом технических проблем практически при каждой установке Windows 11, что на свой ПК второй системой, что на ПК друзей и знакомых. Которые, кстати, уже не раз просили вернуть привычную, удобную и стабильную Windows 10.

То часть интерфейса в системе остается на английском языке, то начинаются баги в играх, то постоянные сбои файловых ассоциаций при том, что новые программы на ПК давно не устанавливались, то «краши» и графические дефекты в старых играх, которые прекрасно работают на Windows 10. А еще — глюки с веб-камерой Logitech HD Webcam C270, которая стала подвешивать систему, искажая вывод звука, и постоянные сбои в локальной сети из нескольких домашних ПК, которые стали пропадать из нее без всяких причин.

А последняя установка Windows 11 и вовсе чуть не свела меня с ума, любое видео в системе, что в плеерах VLC или PotPlayer, что в браузере, работало так, как будто система не задействует аппаратное ускорение, и на борьбу с этим багом я потратил целый вечер. И в результате не добился успеха, плюнул и снес Windows 11 со своего ПК, оставив Windows 10 еще на несколько лет.

И это при том, что я уже «собаку съел» на установке и настройке разных версий Windows, постоянно мониторю форумы и специальные сайты в поисках решений проблем и новых методах настройки ОС. И делаю всё грамотно и аккуратно, минимально настраивая систему, установленную из официального дистрибутива, и не использую потенциально опасные твикеры и оптимизаторы.

Итоги

Как бы пользователи Windows не возмущались багами и проблемами в ее новой версии, такая корпорация, как Microsoft, учтет их мнение в лучшем случае лишь частично. Вряд ли они дадут вторую жизнь привычной многим «десятке», но сегодня есть возможность продления ее поддержки аж до 2028 года. Делается это довольно просто, с помощью скрипта, который можно найти в сети, и для своей Windows 10 Pro 22H2 я продлил обновления и не собираюсь менять ее на Windows 11 еще как минимум пару лет.

Но если вы решите купить сегодня ноутбук или мини ПК, то даже на самых бюджетных устройствах вас встретит предустановленная Windows 11. Я посмотрел популярные мини ПК в маркетплейсе Яндекс Маркет, и они в большинстве случаев используют Windows 11 или же не имеют предустановленной операционной системы. Например - JuniBox X4D, GMKtec M5 PLUS, NINKEAR MBOX 11 или GMKTEC Mini NucBox M5Ultra.

Изображение: Яндекс Маркет

Пишите в комментарии — какие впечатления Windows 11 оставила у вас, и как вы относитесь к интеграции ИИ-ассистентов в эту ОС?

