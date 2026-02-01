Tom's Hardware сообщает о разработке китайских ученых из Шанхайского Фуданьского университета. Они создали вычислительное волокно тоньше человеческого волоса, способное выдерживать экстремальные нагрузки, при этом в одном сантиметре такого волокна размещается около 100 000 транзисторов.

Как передает Tom's Hardware, китайские инженеры предложили новый подход к созданию гибкой электроники, взяв за основу структуру суши-ролла. Их разработка — волоконно-оптическая интегральная схема (FIC) — представляет собой полноценный вычислительный чип, вплетенный в тончайшее и невероятно прочное волокно.

Идея в том, чтобы нанести электронные компоненты на гибкую подложку, а затем плотно свернуть ее в трубочку, как ролл. Получившееся волокно имеет диаметр около 50 микрометров, что тоньше человеческого волоса. При этом плотность размещения элементов достигает 100 000 транзисторов на сантиметре длины.

С вычислительной точки зрения это не прорыв. Один метр такого волокна содержит около 10 миллионов транзисторов — мощность, сопоставимая с процессорами конца 1990-х, вроде Intel Pentium III. Этого, однако, достаточно для обработки сигналов и выполнения базовых нейросетевых операций прямо внутри ткани.

Главный козырь технологии — ее физическая устойчивость. Лабораторные тесты показывают, что волокно выдерживает тысячи циклов сгибания, растяжение до 30% и скручивание на 180 градусов. Самый впечатляющий тест — волокно положили на асфальт и проехали по нему грузовиком массой 15,6 тонны. Оно уцелело и продолжило работать.

Специалисты видят применение своей разработки в областях, где важна гибкость и интеграция в материалы. Например, для создания интерфейсов «мозг-компьютер», где тонкое волокно может повторять изгибы ткани, или для «умной» одежды и перчаток виртуальной реальности, которые не будут отличаться на ощупь от обычных. Ученые утверждают, что уже нашли метод для потенциального массового производства таких волокон.

* все фото Шанхайского Фуданьского университета