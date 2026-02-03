Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.

Очередная порция не очень хороших (ну вот так выходит) фильмов на разные вкусы и бюджеты...
[ ] для раздела Блоги
+
+

«Ночь койота» («Coyotes»)

Изображение: ru.kinorium.comФильм 2025 года (может встречаться с названием «Койоты»), который снял Колин Минихан. Из актеров знакомы лишь Джастин Лонг и Кейт Босворт.

Это типа фильм ужасов с элементами комедии. Хотя тут заявлена и драма, которую я не заметил.

реклама



Итак, на Голливудских холмах, в частных особняках живут счастливые обладатели довольно престижной недвижимости. А тут надвигается ураган, который весь город погружает в хаос. Но самое страшное для жителей района – «банда» койотов, которые начинают терроризировать всех подряд.

Изображение: ru.kinorium.comВ центре семья в составе Скотта, его жены Лив и дочери Хлои.

Изображение: ru.kinorium.com

реклама



Изображение: ru.kinorium.comИ они будут выживать в непростых обстоятельствах, пока соседей доедают те самые койоты…

Я бы не сказал, что данный фильм относится к комедии, хотя несколько смешных моментов имеется. Может, это проблема локализации фильма. А может, так и было в оригинале. Но койоты точно сильно «компьютерные», да и ведут себя уж слишком агрессивно. Хотя в жизни здоровые животные очень пугливые. Человек для них явно не пища. Но раз сценарист так решил, то…

В общем, крови хватает, как и бестолковых ситуаций.

Изображение: ru.kinorium.comОдним глазом посмотреть фильм можно на ночь грядущую…

«Анаконды» («The Anacondas»)

реклама



Изображение: ru.kinorium.comСнял сей шедевр Марсель Вальц. Это такие приключения с налетом ужасов. Фильм малого бюджета и простейшего сюжета.

Есть группа археологов, которые ищут в Мексике храм почитателей Кецалькоатля.

Изображение: ru.kinorium.comИ ему приносили человеческие жертвы давным-давно.

Изображение: ru.kinorium.comВот это место и ищут… Проблема в том, что внутри самого храма, по древней легенде, обитает гигантская анаконда, которая те самые жертвы и принимала в качестве дара. Но ведь это древние байки…

реклама



Но оказалось, что сказки о гигантской змее вовсе и не сказки. И популяция археологов стремительно сокращается. Выживет вообще кто-то?

Это очень плохой фильм. И весьма нудный, несмотря на то, что основа сюжета, в принципе, нормальная. Но реализовали всё это очень плохо. Я был готов, что анаконды в фильме будут излишне компьютерные, как и сам храм.

Изображение: ru.kinorium.comНо ведь могли бы подобрать более подходящий антураж для всего этого. Сама природа и местность ну никак не сочетается с тем, что нам предстоит увидеть. Да и актерский состав уж очень плохо отыгрывает свои роли. Поэтому данный фильм не стоит смотреть ни при каких обстоятельствах.

«Бугония» («Bugonia»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто фильм другого масштаба, да и бюджета. Снял его режиссер, назначенный гением, Йоргос Лантимос. В главных ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Эйдан Делбис и другие.

Сюжет строится на том, что зрителям подается «тайная идея», которую понять могут только «истинные поклонники» синематографа…

Ну а явный посыл сюжета…

Некий товарищ Тедди свято уверовал в то, что все происходящее на Земле есть суть проделок инопланетян, которые медленно, но верно уничтожают человечество.

Изображение: ru.kinorium.comСвоей больной идеей он «заражает» двоюродного брата Дона. 

Изображение: ru.kinorium.comС их точки зрения — всё логично. Осталось найти того самого инопланетянина и спросить его «за суть». Инопланетянкой назначили главу крупной корпорации Мишель.

Изображение: ru.kinorium.comЕё похищают и заставляют сознаться в инопланетной сущности…

Изображение: ru.kinorium.comИтог фильма вам будет сразу известен, если вы знаете, кто такой Йоргос Лантимос. Тогда с определением концовки сомнений не будет. Я пытался смотреть его предыдущий «шедевр» — «Бедные-несчастные». Хватило минут на 20…

Данный же фильм не фантастика, ни в коем случае не комедия. Драма? Ну, может быть.

«Поверхностный» смысл бестолковый. А вот «внутренний»… Вам критики расскажут много чего, что там они «узрели», но это не делает фильм хорошим. Он плох. Это фильм ни о чем. Смысл существования человечества? Тщетность всего сущего? А не все ли равно, если скучно и бестолково?

Да, актеры хорошо сыграли свои роли. Но сами роли просто бестолковые. Фильм неимоверно тягуч и нуден. Но вы же должны «проникнуться»…

Если сравнивать построение сюжета, то прямо напрашивается аналогия с «Кловерфилд, 10» («10 Cloverfield Lane»). И он не так затянут, там все сделано интереснее.

С творением Лантимоса всё непросто. Осилить его обычному человеку будет тяжело. И вы обязаны рассмотреть «глубинный посыл», иначе вас запишут в «деревенщину» (ну, или типичного реднека, что тоже самое по сути).

И пусть меня считают той самой «деревней», но фильм плохой и смотреть его не стоит.

Добавить в закладки

Теги

анаконды бугония ночь койота
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
31
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
2
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
3
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
1
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
В Китае создали чип из волокна тоньше человеческого волоса с плотностью 100 тыс. транзисторов на см
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
С начала 2026 года SanDisk повысила стоимость своих SSD-накопителей почти в три раза
+
В NVIDIA подтвердили разработку чипов N1 вместе с MediaTek и их предназначение для компьютеров с ИИ
+
Bloomberg: Китайские трейдеры спровоцировали обвал цен на золото и серебро
+
Китай предлагает серийное производство крылатых ракет для парализации логистики ВМС США
+
Обнаружено протоскопление галактик, возникшее на 2 миллиарда лет раньше предполагаемого наукой срока
+
MWM: Анализ спутниковых снимков выявил ключевую тактику китайского авианосца «Фуцзянь»
+
Дата выхода Half-Life 3 не связана с запуском Valve Steam Machine
+
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
MWM: ВМС США разместили восемь ракетных эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
16
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
5
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
8
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+

Сейчас обсуждают

Сосунов Сосипатр
13:09
Я понял из статьи, что для того что бы в США началась революция пролетариата нужно больше профсоюзов. И тому пример политика Рокстара. Значит всё верно делают, американские товарищи рабочие. Но пасара...
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
Сосунов Сосипатр
13:02
Выйди из комы. Сайт много лет - помойка.
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
conver
12:57
зачем увлажнитель ? Есть конкретные устройства - "ультразвуковые ванны" для очистки мелких (и не очень, лишь бы влезли) предметов. Прекрасно работают, вот только мощность в них от 40вт на рабочем элем...
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
corsi
12:56
Он протестировал железо в старых играх, которое это железо и тянуло. Может героев 3 или первый дум еще погоняет?
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
Павел Арестов
12:36
Ну и дид
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
lighteon
12:35
Китайский 2011 v3 подорожали.1155 комплект стоит порой в два раза дешевле. Плюс, если у 2011 v3 сдохнет мать, то остальное железо чаще никому не нужно или нужно тому у кого китайская мать ещё цела, но...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Алекс Валси
12:20
Да ладно? У меня третий год живет 2666-3 с обычной ддр4. Все четыре не рег ецц. Банально на момент покупки ориентировался на взаимозаменяемость с памятью в другом системнике под 1151 сокет
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
OQtagooi
12:15
Ага Норильск. :) А связь возможностей телефона и его размера есть, но это тема для отдельной статьи. Там чисто технические проблемы и от производителей они не зависят. Главная - это нагрев и проблемы ...
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
Алекс Валси
12:15
Ну как бы не к каждому можно подключить и не каждый монитор. Не у всех полная распайка юсб. А еще бывает, нужно что-то распечатать, еще какую-то периферию подключить. Как с телефона скопировать файлы ...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Алекс Валси
12:09
А какой смысл искать и7 2600 с матерью на ддр3, если в тот же бюджет укладывается 2011-3 с пусть даже если и рег ецц будет, но ддр4, а еще 4-6 ядер бонусом? Мало того, что производительность на такт н...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter