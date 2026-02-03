«Ночь койота» («Coyotes»)

Изображение: ru.kinorium.com Фильм 2025 года (может встречаться с названием «Койоты»), который снял Колин Минихан. Из актеров знакомы лишь Джастин Лонг и Кейт Босворт.

Это типа фильм ужасов с элементами комедии. Хотя тут заявлена и драма, которую я не заметил.

Итак, на Голливудских холмах, в частных особняках живут счастливые обладатели довольно престижной недвижимости. А тут надвигается ураган, который весь город погружает в хаос. Но самое страшное для жителей района – «банда» койотов, которые начинают терроризировать всех подряд.

Изображение: ru.kinorium.comВ центре семья в составе Скотта, его жены Лив и дочери Хлои.

Изображение: ru.kinorium.com

Изображение: ru.kinorium.comИ они будут выживать в непростых обстоятельствах, пока соседей доедают те самые койоты…

Я бы не сказал, что данный фильм относится к комедии, хотя несколько смешных моментов имеется. Может, это проблема локализации фильма. А может, так и было в оригинале. Но койоты точно сильно «компьютерные», да и ведут себя уж слишком агрессивно. Хотя в жизни здоровые животные очень пугливые. Человек для них явно не пища. Но раз сценарист так решил, то…

В общем, крови хватает, как и бестолковых ситуаций.

Изображение: ru.kinorium.comОдним глазом посмотреть фильм можно на ночь грядущую…

«Анаконды» («The Anacondas»)

Изображение: ru.kinorium.comСнял сей шедевр Марсель Вальц. Это такие приключения с налетом ужасов. Фильм малого бюджета и простейшего сюжета.

Есть группа археологов, которые ищут в Мексике храм почитателей Кецалькоатля.

Изображение: ru.kinorium.comИ ему приносили человеческие жертвы давным-давно.

Изображение: ru.kinorium.comВот это место и ищут… Проблема в том, что внутри самого храма, по древней легенде, обитает гигантская анаконда, которая те самые жертвы и принимала в качестве дара. Но ведь это древние байки…

Но оказалось, что сказки о гигантской змее вовсе и не сказки. И популяция археологов стремительно сокращается. Выживет вообще кто-то?

Это очень плохой фильм. И весьма нудный, несмотря на то, что основа сюжета, в принципе, нормальная. Но реализовали всё это очень плохо. Я был готов, что анаконды в фильме будут излишне компьютерные, как и сам храм.

Изображение: ru.kinorium.comНо ведь могли бы подобрать более подходящий антураж для всего этого. Сама природа и местность ну никак не сочетается с тем, что нам предстоит увидеть. Да и актерский состав уж очень плохо отыгрывает свои роли. Поэтому данный фильм не стоит смотреть ни при каких обстоятельствах.

«Бугония» («Bugonia»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто фильм другого масштаба, да и бюджета. Снял его режиссер, назначенный гением, Йоргос Лантимос. В главных ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Эйдан Делбис и другие.

Сюжет строится на том, что зрителям подается «тайная идея», которую понять могут только «истинные поклонники» синематографа…

Ну а явный посыл сюжета…

Некий товарищ Тедди свято уверовал в то, что все происходящее на Земле есть суть проделок инопланетян, которые медленно, но верно уничтожают человечество.

Изображение: ru.kinorium.comСвоей больной идеей он «заражает» двоюродного брата Дона.

Изображение: ru.kinorium.comС их точки зрения — всё логично. Осталось найти того самого инопланетянина и спросить его «за суть». Инопланетянкой назначили главу крупной корпорации Мишель.

Изображение: ru.kinorium.comЕё похищают и заставляют сознаться в инопланетной сущности…

Изображение: ru.kinorium.comИтог фильма вам будет сразу известен, если вы знаете, кто такой Йоргос Лантимос. Тогда с определением концовки сомнений не будет. Я пытался смотреть его предыдущий «шедевр» — «Бедные-несчастные». Хватило минут на 20…

Данный же фильм не фантастика, ни в коем случае не комедия. Драма? Ну, может быть.

«Поверхностный» смысл бестолковый. А вот «внутренний»… Вам критики расскажут много чего, что там они «узрели», но это не делает фильм хорошим. Он плох. Это фильм ни о чем. Смысл существования человечества? Тщетность всего сущего? А не все ли равно, если скучно и бестолково?

Да, актеры хорошо сыграли свои роли. Но сами роли просто бестолковые. Фильм неимоверно тягуч и нуден. Но вы же должны «проникнуться»…

Если сравнивать построение сюжета, то прямо напрашивается аналогия с «Кловерфилд, 10» («10 Cloverfield Lane»). И он не так затянут, там все сделано интереснее.

С творением Лантимоса всё непросто. Осилить его обычному человеку будет тяжело. И вы обязаны рассмотреть «глубинный посыл», иначе вас запишут в «деревенщину» (ну, или типичного реднека, что тоже самое по сути).

И пусть меня считают той самой «деревней», но фильм плохой и смотреть его не стоит.