Новое исследование показывает, что цивилизация острова Пасхи не пережила внезапный коллапс из-за экологической катастрофы, а столкнулась с многовековой засухой, что привело к адаптации общества, а не к его исчезновению.

Учёные из обсерватории Ламонт-Доэрти (США) представили доказательства того, что цивилизация Рапа-Нуи (остров Пасхи) столкнулась не с внезапным коллапсом из-за экологической катастрофы, а с многовековой засухой, начавшейся около 1550 года. Анализ изотопов водорода в восках древних растений из донных отложений показал, что количество осадков сократилось на 600–800 мм в год, что привело к глубокой трансформации общества, но не к его исчезновению.

Изображение: Flux

Период продолжительной засухи совпал с важными изменениями в жизни острова. Сокращалось строительство церемониальных платформ аху, ритуальный центр был перенесён в кратер Рано Као и произошло рождение новой социальной системы «Тангата Ману», где лидеров выбирали через соревнования. Это указывает на адаптацию и устойчивость общества, а не на его катастрофический крах.

Результаты работы противоречат распространенному мифу о том, что жители острова сами уничтожили свою экосистему через вырубку лесов, что привело к голоду и войне. Учёные подчёркивают, что не найдено доказательств демографического коллапса до прибытия европейцев, а климатический стресс стал ключевым фактором изменений, которые были частью сложной и гибкой истории острова.

Главный вывод исследования — это способность общества к адаптации в условиях экстремальных изменений климата. Учёные отмечают, что вместо лекций важно прислушиваться к голосам современных жителей островов Тихого океана. Они уже сталкиваются с последствиями климатических изменений, и необходимо учитывать их опыт.

Следующий этап исследования включает анализ более глубоких кернов из Рано-Арои, охватывающих последние 50 000 лет. Это поможет понять долгосрочные изменения атмосферной циркуляции в юго-восточной части Тихого океана.