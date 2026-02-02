Сайт Конференция
This_is_the_way
Aviation Week: Сингапурская компания ST Engineering готовится к испытаниям экраноплана AirFish
В Сингапуре начинаются испытания экраноплана AirFish. Конечной целью является запуск первых коммерческих рейсов уже в конце 2026 года. По заявлению разработчиков, аппарат может быть использован и в военных целях.

Сингапурская компания ST Engineering объявила о планах начать лётные испытания своего экраноплана AirFish во втором квартале 2026 года. Аппарат, использующий воздушную подушку для полёта над водой, рассчитан на 10 пассажиров и должен развивать скорость до 100 узлов.

На предстоящем авиасалоне в Сингапуре ST Engineering планирует объявить о партнёрствах с операторами, включая соглашение с паромной компанией для запуска пассажирских рейсов в Сингапуре в третьем квартале. Сертификация аппарата ведётся совместно с компанией Bureau Veritas.

Помимо гражданского использования, компания продвигает военную версию AirFish в качестве транспорта для переброски войск или медицинской эвакуации. Заявленная дальность для такой модификации может достигать 1000 морских миль, что значительно расширяет её оперативные возможности.

Согласно данным компании, AirFish сможет взлетать и садиться при волнении моря до 3 баллов и скорости ветра до 15 узлов. Его крейсерская дальность составит 300 морских миль, что делает его перспективным решением для сообщения между островами и вдоль побережья.

Несмотря на оптимистичные планы, в ST Engineering признают, что предстоит завершить значительный объём работ по сертификации и проведению лётных испытаний. Успех этих этапов определит возможность вывода инновационного транспортного средства на рынок в заявленные сроки.

#испытания #разработки #азия #сингапур #экраноплан #пассажирские перевозки #airfish #engineering #лётные испытания #воздушная подушка
Источник: aviationweek.com
