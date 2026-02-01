Флагманская модель WD Black SN8100 объёмом 8 ТБ теперь оценивается дороже 2500 долларов.

SanDisk в начале 2026 года резко повысила цены на весь свой ассортимент SSD. Некоторые модели в официальном магазине бренда сейчас стоят почти в три раза дороже своей рекомендованной цены.

SanDisk

Может быть интересно

Сильнее всего подорожали топовые модели. Флагманский накопитель WD Black SN8100 объёмом 8 ТБ ещё недавно можно было найти за 1000 долларов, но теперь он стоит 2573 долларов. Модель на 4 ТБ подскочила с 380 долларов до 1290 долларов. Такое подорожание стирает грань между стоимостью компонента и целого компьютера. Ранее за эти деньги можно было собрать игровой ПК с процессором Ryzen 7 9800X3D и видеокартой уровня GeForce RTX 5080.

Повышение затронуло не только премиальную линейку. Более доступная серия WD Black SN7100 подорожала в 2,1–2,9 раза, а бюджетные WD Blue SN5100 — в 2–2,8 раза. Это указывает на комплексную реструктуризацию цен, а не подорожение конкретной модели.

Причины скачка заключается в глобальном кризисе на рынке памяти. Бум искусственного интеллекта и рост дата-центров создали аномальный спрос на чипы NAND. Производители вроде SanDisk теперь отдают приоритет корпоративным заказам, а потребительский сегмент страдает от дефицита и высоких цен. Этим объясняются и отличные финансовые результаты компании. Выручка SanDisk за последний квартал выросла на 61%, достигнув 3,03 млрд долларов, а бизнес в сегменте периферийных вычислений принёс рекордные 1,68 млрд долларов.

Ситуация вряд ли исправится в ближайшее время. Дефицит памяти, по прогнозам, сохранится до конца 2026 года. Расширение производственных мощностей требует времени, а спрос со стороны индустрии ИИ только растёт. Это означает, что текущие цены на SSD ещё не являются пределом. Потребителям, возможно, стоит готовиться к новым рекордам. При этом SanDisk пока не перешла на анонсированный ранее бренд Optimus, распродавая остатки накопителей под старыми названиями. Это делает текущее повышение ещё более заметным для покупателей.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424