Military Watch Magazine провело анализ причин отказа Индии от лицензионного производства российского истребителя Су-35 в пользу разработки перспективного авиационного комплекса.

В 2010-х годах Россия предлагала Индии контракт на лицензионное производство истребителей Су-35 в рамках тендера MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft). Несмотря на потенциальный объем заказа на 114 единиц и преимущества в производительности, Индия в итоге отказалась от этой программы. Основные причины отказа носят комплексный характер.

Может быть интересно

Фото: https://militarywatchmagazine.com/

С технической точки зрения, Су-35, хотя и превосходил большинство конкурентов по летным характеристикам, грузоподъемности и дальности, рассматривался как эволюционное развитие уже состоящего на вооружении ВВС Индии парка из более 220 Су-30МКИ. Разрыв в возможностях между глубоко модернизированным Су-30МКИ и Су-35 не считался достаточным для оправдания затрат на развертывание производства нового типа самолета с сопоставимой авионикой и вооружением. Отсутствие полноценной АФАР в основной РЛС самолета также рассматривалось как слабая сторона.

Стратегический расчет Индии сместился в сторону приобретения самолетов поколения 4++. Приоритетом стало получение технологий для национальной программы AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft). Предложение по Су-57, включающее доступ к исходному коду и возможность глубокой интеграции индийских систем, было оценено как более соответствующее этой долгосрочной цели.

Операционный фактор также сыграл роль. Су-35, как более тяжелый и сложный самолет, предполагал более высокие затраты на обслуживание и эксплуатацию по сравнению с легкими и средними истребителями, участвовавшими в том же тендере.

В итоге, тендер MMRCA был отменен. Индия нарастила закупки Су-30МКИ и МиГ-29, что позволило поддержать парк истребителей в краткосрочной перспективе, одновременно открыв путь для переговоров о будущем лицензионном производстве Су-57, которое рассматривается как качественный скачок в возможностях и технологическом развитии национальной оборонной промышленности.