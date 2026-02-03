Где аббревиатура CNG расшифровывается как compressed natural gas.

Как хорошо знают отечественные автолюбители, в России действует программа субсидирования перевода автомобилей на газобаллонное оборудование. «АвтоВАЗ» этим обстоятельством пользуется, поэтому выкатывает на рынок заводские полностью сертифицированные версии битопливных автомобилей. Сегодня, в частности, пресс-служба предприятия сообщила о старте продаж модернизированной Lada Vesta CNG.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Данная версия автомобиля способна «кушать» как бензин, так и метан. Собственно, именно это обстоятельство и даровало автомобилю в такой комплектации его аббревиатуру CNG, расшифровывающуюся, как compressed natural gas (сжатый (компримированный) природный газ).

Как утверждает производитель, Lada Vesta CNG помимо стандартного 55-литрового топливного бака оснащается также двухкомпонентным 90-литровым газовым баллоном, способным вместить 22 кубометра сжатого (компримированного) метана. Установленное на автомобиль газобаллонное оборудование относится к четвёртому поколению и позволяет, в частности, подавать в цилиндры бензин вместе с газом при необходимости максимально динамичного ускорения.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

На метане автомобиль способен преодолеть расстояние порядка 320 километров, правда, не уточняется, в каком режиме — трассовом, городском или смешанном. Полная заправка метаном и бензином обеспечивает запас хода, равный примерно 1000 километров. Передвижение исключительно на метане обеспечит сокращение расходов на топливо примерно в 2—3 раза, что особенно актуально, например, для такси. К сожалению, битопливная Lada Vesta предлагается только с 1,6-литровым двигателем в паре с 5-ступенчатой «механикой». Будет ли ГБО хотя бы в перспективе устанавливаться на версии с 1,8-литровым двигателем и автоматизированной трансмиссией, пока не уточняется.

Следует отметить, что природный газ был и остаётся самым чистым из ископаемых видов топлива, так что его применение в автомобильной технике позволит кратно улучшить экологическую обстановку в городах. Обновлённая Lada Vesta CNG в базовой комплектации оценивается производителем в 1,515 млн рублей с учётом субсидии или в 1,881 млн рублей без таковой. Проще говоря, рост в цене относительно строго бензиновой Lada Vesta невысокий и довольно быстро отобьётся за счёт экономии на топливе в случае активной эксплуатации автомобиля.