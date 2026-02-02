Известный инсайдер опровергает сообщения о том, что игра будет запущена вместе со Steam Machine

Майк Строу из Insider Gaming ранее сообщал, что Half-Life 3 выйдет одновременно с запуском Steam Machine. Однако инсайдер и создатель контента Гейб Флоувер в сообществе Valve, не разделяет эту точку зрения. В новом видео он объясняет, почему потенциальные задержки выпуска системы из-за высоких цен на память не повлияют на ожидаемый шутер.

Гейб Флоувер утверждает, что Valve обычно не совмещает запуск аппаратного и программного обеспечения. Компания поручила разным командам работать над Half-Life 3 и своим компактным ПК. Работая по разным графикам, перенос даты релиза на Steam Machine не обязательно отразится на выходе игры. Инсайдер сравнивает текущую ситуацию с историей Half-Life: Alyx. Геймеры ожидали, что игра появится одновременно с VR-гарнитурой Index в 2019 году. Однако игра вышла только в 2020 году, когда компания предложила её владельцам оборудования бесплатно.

Источник: Valve

Та же ситуация может повториться с выходом Half-Life 3 и Steam Machine. Только вот система SteamOS может дебютировать после игры. Хотя релиз запланирован на первый квартал 2026 года, Moore’s Law is Dead, как и многие другие инсайдеры, скептически относится к этим планам, считает, что это связано с растущими ценами. Рост цен на память сильно ударил по бюджетам покупателей настольных компьютеров и ноутбуков. Более высокая стоимость оперативной памяти также грозит повышением рекомендованных розничных цен консолей, включая PS5 и Switch 2. Учитывая, что цена Steam Machine уже прогнозируется выше, чем у этих устройств, Valve может отложить релиз.

Если говорить об игре, то Гейб Флоувер выразил оптимизм по поводу того, что разработка Half-Life 3 находится на завершающей стадии. Хотя слухи об анонсе в 2025 году так и не подтвердились, он считает прошлый год зеркальным отражением 2019 года. Как и в случае с Alyx, обновления по другим играм Valve замедлились, это говорит о том, что все внимание было сосредоточено на шутере. Прогресс настолько велик, что, по сообщениям, некоторые разработчики уже перешли к другим проектам.

Видео на YouTube также проливает свет на новые технологии, с которыми игроки могут столкнуться в игре. Анализ кода, содержащего ссылки на «HLX» в другом программном обеспечении Valve, раскрывает информацию о новой системе гравитации, влияющей на траекторию полета пуль. Кроме того, поведение NPC будет более реалистичным, а трассировка лучей в реальном времени, вероятно, станет одной из опций.