Оглавление

Вступление

Цены на память растут и, возможно, сейчас именно тот момент, когда нужно покупать видеокарту, пока стоимость их также не выросла. Заметнее всего это должно отразиться на устройствах с большим объёмом. Совсем неудивительно, если стоимость модели RTX 5060 Ti 16 Гбайт, окажется вдвое выше, чем у RTX 5060 Ti 8 Гбайт. Есть смысл рассматривать сейчас версии с большим объёмом, чтобы впоследствии не пришлось за него переплачивать. Если для RTX 5060 Ti он не всегда обеспечивает преимущество в играх на данный момент, то для более производительных моделей это практически необходимость. Например, если некоторые энтузиасты ждали выхода новых видеокарт с приставкой Super, где чипы 2 Гбайт должны были заменить на более ёмкие 3 Гбайт аналоги и улучшить другие характеристики, то теперь на фоне роста цен эта перспектива кажется туманной. Даже если модели всё же будут представлены, нет уверенности в том, что цены на них окажутся адекватными.

Пока же без особых трудностей можно найти видеокарту RTX 5070 Ti примерно за 70 000 рублей. Здесь объём памяти кажется приемлемым, а вот на версии RTX 5080 хотелось бы всё же видеть 24 Гбайт, вместо 16 Гбайт. Также RTX 5070 Ti ближе к RTX 5080 благодаря использованию аналогичного графического процессора NVIDIA Blackwell GB203. Просто в данной модификации он больше «порезан», но и потребляемая мощность при этом ниже. Владельцы видеокарт RTX 4070 Ti Super могут сильно не волноваться, ведь она примерно на том же уровне по производительности и даже объём памяти тот же. Отличается лишь её тип и пропускная способность.

Так уж получилось, что практически все видеокарты NVIDIA RTX 5000-серии я уже рассмотрел, кроме GeForce RTX 5070 Ti, поэтому банально хотелось заполнить этот пробел и изучить такую видеокарту. Для этих целей была выбрана MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC.

Это не самая бюджетная модификация компании MSI, поэтому всё должно быть отлично. К тому же есть предположение, что сама печатная плата может быть тут аналогична той, что используется на моделях MSI RTX 5080. Это обычная практика на устройствах одного производителя, где применяется один и тот же графический процессор.

Упаковка и комплектация

Здесь мы видим уже привычное оформление. У каждой серии продуктов и у каждого поколения есть свой стиль. От поколения к поколению он немного меняется, но в целом революционных изменений нет. Те читатели, которые помнят обзор MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio, сразу заметят, что похожего тут много.

Коробка крупная, ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим изображение самой видеокарты на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа есть вставка с указанием графического ускорителя RTX 5070 Ti.

На обратной стороне коробки есть небольшое изображение устройства, где видна RGB-подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 4, Stormforce FAN, Core Pipes и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация без указания системных требований. На сайте производителя сказано, что рекомендуется блок питания от 750 Вт. Также указано потребление устройства, которое составляет 300 Вт.

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная телескопическая штанга.

Также в комплекте есть переходник питания 12VHPWR (12V-2x6) на три обычных 8-pin PCI-e. Как видно, новый разъём стали устанавливать даже на не очень мощные видеокарты.

Инструкции скрыты на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Именно там показано, как монтировать эту штангу из комплекта.

Дизайн и особенности

Я как-то рассматривал MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio и поэтому можно попытаться как-то сравнить хотя бы внешние характеристики. Габариты новой видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio составляют 338 x 140 x 50 мм, вес – 1296 г. Для сравнения у прошлого поколения было 337 х 140 х 62 мм и 1594 г соответственно.

Заметно, что габариты и вес немного изменились в меньшую сторону при том, что потребляемая мощность стала немного выше.

Однако расстраиваться ещё пока преждевременно, возможно даже при таком раскладе кулер отлично справляется с охлаждением. Объём памяти по сравнению с прошлым поколением не изменился, если сравнивать с модификацией 4070 Ti Super. Однако, поменялся её тип.

Все видеовыходы на задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками. Это уже обычная практика.

Интерфейс подключения к материнской плате в этом поколении видеокарт изменился на PCI-e x16 Gen5. Соответственно теоретическая пропускная способность должна была увеличиться вдвое. Однако пятое поколение шины PCI-e встречается далеко не на всех платах.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Также никуда не делся разъём питания 12VHPWR (12V-2x6), который используется на старших адаптерах.

Видеокарта занимает более двух слотов расширения. Из-за её немаленькой длины производитель добавляет в комплекте держатель, чтобы со временем модель не провисла.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бэкплейт). Она также выполняет функцию теплоотвода. Кроме этого, не ней заметны огромные прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно. Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла. В центре этих отверстий находится огромный логотип MSI Gaming, но без подсветки.

С обратной стороны можно заметить только одну термопрокладку в области графического процессора, а точнее элементов, распаянных с обратной стороны от GPU.

После того, как задняя пластина демонтирована, можно заметить, что сама плата короче системы охлаждения практически в два раза. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все размещаются спереди.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить несколько винтов, включая четыре на специальной прижимной рамке. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.

Сам кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и пять тепловых трубок, вместо шести, которые были в прошлом поколении. За теплоотвод также отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с микросхемами памяти через термопрокладки.

От теплосъёмной пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

Сами пластины достаточно крупные и их много. Однако даже невооружённым взглядом заметно, что систему охлаждения немного упростили при том, что потребление выросло. Понятно, что в прошлом поколении был солидный запас, а теперь его решили сделать немного поскромнее. Все элементы конструкции здесь также пропаяны.

Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Однако дизайн немного переработан. Он крепится несколькими винтами непосредственно к задней пластине через отверстия в печатной плате. Все три вентилятора крепятся непосредственно к этому кожуху.

С обратной стороны двигатели заклеены специальными мягкими наклейками, которые предотвращают передачу колебаний на радиатор.

Кулер получился достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10015S12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А. Максимальная скорость 3700 об/мин, шум на расстоянии 1 м – 53.3 дБ.

Здесь используется новая форма крыльчатки, выполненная по технологии Stormforce FAN. Спереди на всех присутствуют серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

Судя по заявлениям производителя, вентиляторы обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.

Никакой дополнительной рамки для отвода тепла тут нет. Память GDDR7 не такая прожорливая, но за питание отвечают три фазы. При этом распаяно все 8 чипов и пустых мест тут нет. Возможно, для будущей версии Super будут распаивать 3 Гб чипы, чтобы не вносить кардинальных изменений.

В левой части находятся линии питания GPU, а всего их 15 штук. В прошлом поколении было 10, поэтому логично, что производитель немного усилил питание в соответствии с увеличенным потреблением.

ШИМ-контроллер распаян сзади. В данном случае используется микросхема Monolithic Power Systems MP29816.

На каждую фазу приходится по одной Dr.MOS сборке Monolithic Power Systems MP87993 на 50 А и по одной ферритовой катушке индуктивности.

По центру установлен графический процессор NVIDIA GB203-300-A1, он же RTX 5070 Ti. Чип изготовлен на 48-й неделе 2024 года.

Кстати, у модификации GeForce RTX 5080 используется чип NVIDIA GB203-400-A1. Поэтому Ti версия ближе к RTX 5080 по дизайну печатной платы. NVIDIA GB203 – это 378 кв. мм, выполненных по 5 нм техпрцессу TSMC.

Восемь микросхем памяти типа GDDR7 распаяны спереди, сверху, справа и снизу от графического процессора. Используются микросхемы производства компании Samsung.

Дополнительное питание подаётся на видеокарту через разъём 12VHPWR (12V-2x6).

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

Три порта Display Port;

Один порт HDMI 2.1.

Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте есть переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. Разница между ними не очень большая, поскольку в простое вентиляторы всё равно выключаются.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC проводилось на следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MAG B850M Mortar WIFI, версия BIOS – A45;

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: PCCooler RT500 TC ARGB;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio 16 Гбайт (2295 / 2572 / 1750 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 27.1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Пропускная способность нового типа памяти увеличена при том, что ширина канала осталась 256 бит. Ещё увеличилось количество CUDA ядер, текстурных и растровых блоков, а также базовая частота GPU. Поэтому даже без архитектурных изменений это должно положительно отразиться на уровне производительности.

Разумеется, сама архитектура Blackwell тоже отличается и это должно повлиять на разницу в производительности.

При отсутствии нагрузки вентиляторы останавливаются. Такая схема используется не впервые, крупный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50? вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3700 об/мин, шум при этом составляет 53.3 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 36% от полной мощности, что составляет 1352 об/мин. В таком режиме получается приемлемый уровень шума – 32.5 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 300 Вт. Это немало, но смотря с чем сравнивать.

С правого торца кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой логотипа MSI Gaming. Также есть ещё два модуля с RGB подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы много и можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD High:

Superposition 4K Optimized:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка минимальная, DLSS выкл.:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS, FG вкл.:

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может уйти за 3 ГГц по GPU и при этом потребление может достигать около 330 Вт. Система охлаждения с этим вполне справляется, поэтому компанию MSI упрекать тут бессмысленно. Просто запас стал немного меньше и соответственно карта будет просто немного шумнее.

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Solar Bay:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD High:

Superposition 4K Optimized:

В плане производительности MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC примерно соответствует RTX 4070 Ti Super. GeForce RTX 4080 немного побыстрее и там те же 16 Гбайт видеопамяти. В любом случае, не думаю, что владельцы RTX 4000 начнут массово скупать видеокарты нового поколения. Вот через поколение можно подумать, но это лишь субъективное частное мнение.

Посмотрим теперь на нагрев новинки во время интенсивной нагрузки.

Показатели температуры в норме, что объясняется крупной системой охлаждения, которая обеспечивает низкую температуру и умеренный уровень шума.

Заключение

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC – это сбалансированная видеокарта, которая является связующим звеном между RTX 5070 и RTX 5080. В каком-то плане она ближе к последней, поскольку используется аналогичная печатная плата, тип и объём памяти, а также сам графический процессор, но в другой модификации, в которой часть блоков отключена и соответственно производительность ниже. Именно поэтому видеокарта больше напоминает версию RTX 4070 Ti Super из прошлого поколения, где картина была схожей. Оригинальная RTX 4070 Ti была всё же ближе к RTX 4070.

По дизайну в новом поколении видеокарт MSI серии Gaming Trio больших изменений не произошло. Система охлаждения в этой модели получилась тихая и эффективная. Запас по мощности тут присутствует и поэтому видеокарту удалось разогнать по GPU до 3 ГГц. Что касается питания, то тут мало что порезано, все фазы распаяны; другое дело, что в этой версии печатной платы их на одну меньше, что некритично. Теоретически могут использоваться другие Dr.Mosы и катушки. Например, они могут быть аналогичные, но другого производителя или отличаться по номиналу. В данном случае именно Dr.Mosы точно такие же, как на MSI RTX 5080 Suprim или RTX 5080 Vanguard.

Видеокарта изготовлена качественно, печатная плата не совсем компактная и даже немного выросла по высоте. Сама карта также получилась немаленькая, поэтому может разместиться не в любом корпусе, и это нужно учитывать при покупке. На пластиковом кожухе спереди есть модули с подсветкой, которая может синхронизироваться через приложение. Ещё есть подсвечивающийся логотип с торца кожуха, и вся эта система подсветки поделена на две линии. Ещё на три линии разделены вентиляторы и это можно заметить через утилиты мониторинга. Вентиляторы достаточно мощные, но даже при разгоне видеокарты их скорость не превышает 40% от максимальной. Поэтому видеокарту можно считать тихой. При этом без нагрузки вертушки полностью останавливаются.

Для кого эта карта? В первую очередь для перехода с позапрошлого поколения. Например, с RTX 3070 или даже RTX 3080. В этом определённо будет смысл, чтобы улучшить качество графики в QHD, выбрав более тяжёлые режимы трассировки или замахнуться на 4K, но со средними или даже высокими настройками графики (в зависимости от конкретной игры).

Андрей Понкратов aka wildchaser