В прошлом месяце драгоценные металлы существенно подорожали, но в один момент цены рухнули – этому есть объяснение

В январе можно было наблюдать резкий рост цен на драгоценные металлы, в частности, на золото и серебро, которые ближе к концу месяца достигли своего пика. Однако уже в конце прошлого месяца произошёл обвал рынка: серебро упало примерно на 26% за один торговый день, а золото – около 9% за один день. Такие внезапные и существенные скачки на рынке драгоценных металлов, считающихся одними из самых стабильных активов, стали неожиданностью для многих трейдеров. Источник изображения: BloombergИздание Bloomberg сообщает, что обвал рынка драгоценных металлов спровоцирован спекуляциями трейдеров из Китая. В материале издания говорится, что в последние недели цены на золото и серебро устремились вверх на фоне массовых покупок, особенно со стороны китайских инвесторов. Резкий рост цен вызвал спрос как на физические металлы, так и фьючерсы, усилив движение рынка вверх, а внезапный спад привёл к массовой продаже активов. На рынке сформировался классический «пузырь» из-за необоснованных инвестиций и раздутого спроса.

Главный инвестиционный директор хедж-фонда Infrastructure Capital Advisors Джей Хетфилд в комментарии Bloomberg утверждает, что его команда ещё 3 - 4 недели назад предвидела такой сценарий. Тогда инвесторы хедж-фонда сошлись во мнении, что рост цен определялся не фундаментальными факторами, а так называемым «momentum-trade» (стратегия торговли, основанная на трендах). Проще говоря, стало понятно, что рост цен больше не имеет обоснованных факторов, а массовые инвестиции лишь наполняют «пузырь», который неминуемо лопнет. Когда обвал рынка произошёл – китайские трейдеры начали фиксировать прибыль и сокращать фьючерсные позиции, тем самым усиливая падение золота и серебра в стоимости.

Может быть интересно

Руководитель трейдинг-группы в международной компании Heraeus Precious Metals, владеющей аффинажными заводами, Доминик Шперцель назвал произошедшее самым «диким», что он видел за свою карьеру. Шперцель отметил, что золото всегда считалось «символом стабильности», но произошедшее в прошлом месяце – никак не про стабильность.