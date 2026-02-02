Сайт Конференция
molexandr
Intel Core Ultra 9 290K Plus улучшил результаты в Geekbench и уже более чем на 10% быстрее 285K
Процессор официально пока не был анонсирован.

В базе данных Geekbench появился новый отчёт о тестировании неанонсированного процессора Intel Core Ultra 9 290K Plus, сообщает VideoCardz. Процессор тестировался на материнской плате флагманского уровня и улучшил свой предыдущий результат, несмотря на более медленную память. Теперь можно говорить об однозначном приросте производительности относительно актуальной модели Core Ultra 9 285K.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Новый отчёт сообщает о результатах 3535 баллов в одноядерных тестах и 25106 баллов в многоядерных тестах. В основе тестовой системы использовалась материнская плата ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6800. Эти результаты до 2,3% лучше тех, что были получены в первой половине января на материнской плате GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE в комплекте с оперативной памятью DDR5-8000. Возможно, ключевую роль сыграл режим питания: High Performance в новом тесте против Balanced в предыдущем.

Источник изображения: Geekbench

По подсчётам VideoCardz, в одноядерных тестах текущие результаты 290K Plus на 10,5% превышают показатели 285K из базы данных Geekbench, многоядерные — на 11,3%. Результат можно назвать неплохим с учётом того, что новый процессор оснащается той же конфигурацией ядер.

Ожидается, что Intel представит обновлённые процессоры Arrow Lake Refresh в первой половине 2026 года, по слухам, в марте-апреле. По информации инсайдеров и благодаря утечкам стало известно о таких моделях, как Core Ultra 9 290K Plus и Ultra 9 290HX Plus, Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus. Первые два сохранят 24-ядерную конфигурацию предшественника, но получат более высокие тактовые частоты, а вот два других получат на 4 эффективных ядра больше с неоднозначными переменами в тактовых частотах. Также процессоры Plus должны поддерживать более быструю оперативную память и иметь ряд «встроенных» оптимизаций. Официально эта информация не подтверждена.

Источник изображения: VideoCardz

В конце 2026 года Intel планирует представить совершенно новую настольную платформу LGA 1954 и совершенно новые процессоры Nova Lake-S. Инсайдеры сообщали о количестве ядер до 56 и появлении конкурентов AMD Ryzen X3D.

#intel #процессоры #lga 1851 #arrow lake refresh
Источник: videocardz.com
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter