У любого бизнеса на первом месте рентабельность и выручка. Для поклонников Xbox это означает: получат ли они полноценную консоль с качественной поддержкой и развитием или урезанный продукт без внятных перспектив. Финансовые отчёты Microsoft сегодня демонстрируют перспективы игрового подразделения, выручку, подписки и расходы, давая общее представление о будущем платформы.

Предисловие

У современных игровых консолей есть особенность — поддержание уникальной инфраструктуры. Сразу несколько крупных статей расходов обязательны к исполнению. Пока дядюшка Габен считает шекели, Sony и Microsoft тратят финансы на рекламу устройств, цифровую защиту данных, дистрибуцию, разработку или адаптацию технологий, гарантийное обслуживание гаджетов, поддержку сторонних разработчиков. Valve не нужно разрабатывать девкиты и обвязку для них. Всю головную боль рядовых пользователей огромные корпорации решают за свой счёт. Наступает момент, когда доходы стабильно ниже расходов на длительном промежутке времени.

У Microsoft есть нехорошая черта — с легкостью закрывать нерентабельные проекты, невзирая пользователей оных. Яркий пример — Kinect. Пользователи заплатили за него $100, а поддержка прекратилась менее чем через год. Сюда добавьте Zune, Kin, Nokia, Skype, Mixer, Cortana, Surface RT и кучу проектов поменьше.

Консоли Xbox могут стать следующим направлением, попавшим под «сокращение».

У Microsoft много денег

У поклонников коробоксов есть особенность — любые доводы разбиваются о банальную фразу: «у Microsoft много денег» — она любые проблемы зальёт деньгами.

Правда жизни состоит в том, что Microsoft — не благотворительная корпорация. Убытки игрового направления напрямую влияют на выплату дивидендов и капитализацию. Есть допустимый предел погрешности, но акционеры хотят видеть рост.

Чистая математика и холодный расчёт

В апреле 2023 года Сатья Наделла заявил, что подписка Xbox Game Pass принесла почти $1 млрд выручки за квартал. Максимальное издание в тот момент стоило $15, а игры Activision Blizzard ещё не добавлялись в сервис.

В октябре 2025 года Сара Бонд отчиталась об отметке в $5 млрд выручки при цене подписки в $20 и добавлении некоторых крупных проектов из портфолио Activision Blizzard.

$1 млрд / $15 (старая цена) × 4 квартала × $20 (новая цена) = $5,3 млрд

То есть при старом порядке и новой стоимости выручка с расчётных $5,3 млрд уменьшилась до реальных $5,0 млрд в год. Наглядный пример, что суммарное число активных пользователей уменьшилось. Добавление новых дорогих игр не принесло новых активных плательщиков. Путь с тратой $75 млрд стал тупиковым.

Квартальный отчёт Microsoft за второй квартал 2026

Это период с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Произошло сразу несколько глобальных изменений в игровой политике гиганта:

Выросла стоимость подписки с $20 до $30.

Массовый отказ поклонников бренда от подписки.

Рентабельность игрового направления должна составить 30%.

Перед тем как рассуждать о последних событиях, стоит упомянуть, что:

За второй квартал 2024 года выручка составила $7,11 млрд — пик за всю историю наблюдения.

За второй квартал 2026 года выручка составила $5,96 млрд — сегодняшний день.

За два последних года наблюдений:

Стоимость подписки выросла с $17 до $30.

Игры от внутренних студий вышли на платформе конкурента.

Повысилась стоимости оборудования.

Рост числа подписчиков на ПК составляет двузначное значение.

Многозначительный рост пользователей облачных сервисов.

Куда ни ткни — везде рост и покорение новых вершин. По всем законам жанра выпуска должна вырасти, а не упасть.

Выручка игрового подразделения — около $6 млрд

Многие смотрят на цифру и не понимают её значимости. Некоторым пользователям кажется, что сумма огромная и дела у Xbox идут отлично. Но стоит понимать, что в эту сумму входит выручка от:

Minecraft со всех платформ — около $250 млн.

Candy Crush — около $400 млн.

CoD + WoW + Diablo — около $2000 млн.

Железо — около $900 млн.

Подписка — $1200 млн.

Роялти за игровые интеграции — $300 млн.

Прочие доходы — около $200 млн.

Доход платформодержателя — около $700 млн.

Консоли, как платформа приносят сущие "копейки".

Тренд на глобальное снижение выручки Xbox

Общее падение выручки в последнем квартале составило 9% год к году. Может показаться, что сумма незначительная, но стоит поднять глаза выше и вспомнить, что у консолей есть значительные «постоянные» расходы, не зависящие от обстоятельств. Нужно поддерживать и заниматься дотациями инфраструктуры. Но Microsoft на этом жестко экономит.

Уже есть геймпад с минимальными изменениями с 2005 года. Есть примитивный дашборд один на все консоли. В этом поколении Microsoft не выпускала Slim-версии. Приложение Xbox для ПК разрабатывают 10 лет и оно всё ещё криво работает. Фил Спенсер до сих пор не допилил Quick Resume и не позволяет его отключать для онлайн-игр. Auto HDR, FPS Boost, обратная совместимость, Smart Delivery, VRR рекламировались на старте, но были заброшены буквально через пару месяцев после старта продаж и работают через одно место.

Xbox не развивается последние 5 лет. У консоли целый ворох известных косяков, но на исправление не тратится ни копейки. Большая корпорация всё пустила на самотёк.

Это ярчайший пример жизненного цикла любого бизнеса. Развитие - > конкурентное удержание рынка - > сокращение расходов и стагнация - > закрытие.

Отрицательный рост экономической модели Xbox

Фил Спенсер много лет назад принял крайне странное решение. Скопировал подписку PlayStation Now со своей интерпретацией и закопал основу собственного консольного мира. Новое видение главы игрового подразделения решило, что геймерам нужен фастфуд и сотни низкосортных тайтлов вместо 2–3 топовых продуктов высочайшего качества. Пошёл по пути «подвала» Steam, делая акцент на громкие заголовки, а не содержание.

За последние 12 лет от внутренних студий Xbox не вышло ни одного крупного знакового проекта. В выборе между 10 проектами уровня South of Midnight в день релиза по подписке и одной Ghost of Yotei — выберу последний. У многих геймеров нет свободного времени на десятки «дешёвых» проектов.

Подписка, помимо «дёшево, но много», удалила с поля зрения имиджевую составляющую. Хало–Гири–Форза — фраза из эпохи Xbox 360. Чтобы люди брали новую консоль, нужен яркий маячок — «зачем её брать». Но в парадигме «дёшево и сердито» они не могут появиться.

Рентабельность игрового подразделения Microsoft — 30%

В прошлом году массово обсуждали странное требование финансового директора Microsoft, где от Фила Спенсера требовали непомерно высокую планку выполнения плана. Новость активно обсуждалась, но в очень странном ключе. Да — это высокая и неподъёмная рентабельность. Да — её невозможно достичь в сложившейся ситуации и нужно снижать. Но суть вопроса в другом — а что будет, если установленные показатели не будут выполняться? Что тогда будет? Увольнять, сокращать, отключать? А какой будет следующий шаг после всех урезаний?

Сегодня видно, что выручка падает. Цену поднимают, людей сокращают, затраты оптимизируют, но результаты продолжают расстраивать.

Игровая консоль превратилось в лишнее звено между покупателем и корпорацией

Любая компания хочет делать деньги из воздуха, и Microsoft — одна из лучших в этом вопросе. У нее нет желания создавать удобную среду для пользователей и привлекать свежую аудиторию в сервис. Есть только желание получать деньги.

Игровые консоли при текущих тенденциях — лишние траты на поддержание экосистемы. На сегодняшний день сама платформа генерирует минимум денег. Львиная доля выручки приходит с подписок, мобилок и конкурирующих платформ. Содержание огромной инфраструктуры нецелесообразно и бесперспективно в обозримом будущем.

Послесловие

Консоли Xbox перестали быть центром экосистемы и притягивающим маяком. Большую часть доходов гигант получает из альтернативных источников мало связанных с приставками. Без реального роста выручки от железа оно превращается в обременение и обузу. В кризисной ситуации подобные вещи пускают под нож в первую очередь. Никто не будет делать громких заявлений о закрытии, все пустят на тормоза и повториться история с Kinect или Cortana. Консоль просто исчезнет.