Для восстановления использовали самый сложный путь.

В октябре 2025 года бразильский YouTube-блогер и мастер по ремонту Пауло Гомес (Paulo Gomes) со своей командой смог вернуть к жизни видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, которая, казалось, была безнадёжной для восстановления. На печатной плате видеокарты буквально прогорела дыра. Можно было бы выпаять графический процессор, чипы памяти и прочие рабочие компоненты, чтобы пересадить их на новую печатную плату, либо наоборот, воспользоваться печатной платой от другой видеокарты, вручную подключив к её подсистеме питания «живые» компоненты на сгоревшей плате.

Донорская плата и основная видеокарта. Источник изображения: 1155 do ET, YouTube (отредактировано)

Второй способ кажется слишком сложным и нецелесообразным, однако бразильские моддеры не искали лёгких путей, им было нужно что-то необычное для привлечения интереса аудитории и демонстрации своих профессиональных навыков. Поэтому они использовали плату от видеокарты GeForce RTX 2080 Ti для питания сгоревшей RTX 5070 Ti. Частично эксперимент был успешным: видеокарта работала, однако страдала от просадок напряжения, работала в режиме PCIe 4.0 x4, выводила изображение только в низком разрешении и показывала производительность уровня GeForce RTX 3070. И это были далеко не все проблемы.





Далее в ходе примерно семичасовой трансляции с блогером Энцо Тулио (Enzo Túlio) на YouTube-канале 1155 do ET удалось устранить множество ключевых проблем и перейти к тестам в играх и бенчмарках. Во время тестирования наблюдались резкие скачки температуры, а также нагрев 12-вольтового провода почти до 100°C из-за проблем с телеметрией и автоматическим регулированием энергопотребления в связи с первоначальными повреждениями.

Источник изображения: Cortes do ET и 1155 do ET, YouTube (отредактировано)

Несмотря на все эти сложности, в ходе тестирования Unigine Superposition удалось добиться постепенного увеличения результатов от 8400 до 10900 баллов, а затем установить рекордн — 11150 баллов. Этот результат вывел команду на первое место в мировом рейтинге Superposition и на платформе для оверклокеров HWBot. Рекорд установили благодаря разгону графического процессора до частоты около 3,23 ГГц и разгоне памяти до 34 Гбит/с.

