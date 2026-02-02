На рынке комплектующих развертывается самый настоящий кризис, который может стать более долгим и тяжелым, чем две волны майнинга вместе взятые. Наверняка вы помните цены на видеокарты в 2021 и 2022 годах, когда даже бюджетная GeForce GTX 1650 стоила дороже 20 000 рублей, а более современные модели стоили столько, как совсем недавно весь игровой компьютер целиком. Геймерам тогда пришлось затянуть пояса и отложить апгрейд ПК надолго, но видеокарта — не самая главная деталь компьютера для большинства пользователей ПК.

Кризис из-за дефицита чипов памяти гораздо масштабнее и уже затронул всех нас. И тех, для кого компьютер — это игровое устройство, и тех, кто покупает бюджетный ПК исключительно для работы. Ведь без модулей ОЗУ и SSD-накопителя сегодня невозможно собрать любой компьютер, а цены на эти компоненты уже выросли в разы. ОЗУ подорожала в три-пять раз в зависимости от стандарта и частоты, а SSD — примерно в два раза.

Изображение: Hardware Unboxed

Практически удвоились цены на жесткие диски, видимо, из-за высокой стоимости твердотельных накопителей весьма приличная часть пользователей ПК стала возвращаться на механические HDD, которые уже практически не встретишь в игровых компьютерах. Растут цены и на видеокарты, а модели с большим объемом видеопамяти – Radeon RX 9060 XT 16 ГБ или GeForce RTX 5070 Ti, могут и вовсе исчезнуть с рынка.

Даже бюджетную видеокарту GeForce RTX 5050 все чаще можно найти дороже 29 000 рублей, и еще пара месяцев такого роста, и за эту модель, которую можно назвать стартовой для гейминга в 2026 году, нам придется отдать 35 000 рублей. Но особо неприятно то, что начался постепенный рост цены и тех комплектующих, которые на первый взгляд не связаны с индустрией чипов памяти напрямую.

Старые шестиядерники Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F уже достигли стоимости 12 000 рублей и более, хотя еще в августе 2025 года за них просили 8500 и 9500 рублей соответственно. Дороже стали материнские платы и системы охлаждения, и даже практически полностью аналоговые блоки питания и корпуса ПК тоже заставят вас отдать заметно больше, чем еще лишь полгода назад. Всё это подняло стоимость игровой сборки среднего уровня почти до 100 000 рублей, суммы, за которую совсем недавно можно было собрать мощный игровой ПК.

Изображение: Hardware Unboxed

А доходы у большинства из нас не только не растут, но и съедаются ползущей вверх ценой практически на все товары и услуги, от продуктов и одежды до ЖКХ и мобильной связи с интернетом. Например, в этом феврале, судя по части платежек, мне впервые придется заплатить за квартиру более 10 000 рублей, и это стало очень неприятным сюрпризом. И нам, геймерам, не остается ничего иного, как переходить в режим максимальной экономии при сборке и апгрейде компьютеров.

Тем более, что апгрейд может быть и незапланированным, например, пару месяцев назад у меня вышла из строя материнская плата MSI B450-A PRO MAX, проработавшая шесть лет, и пришлось покупать новую, MSI B550-A PRO. Хотя вкладывать в старый ПК на базе процессора Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 столь крупные суммы — дело совершенно невыгодное. Тем более, что такой вынужденный апгрейд не принес ни одного дополнительного FPS в играх.

И сегодня я хотел вспомнить самые оптимальные способы сэкономить при сборке нового игрового ПК или апгрейде старого, с поправкой на реалии 2026 года, когда ОЗУ и SSD в некоторых игровых сборках уже стоят дороже, чем видеокарта. С таким мы не сталкивались за всю историю ПК-гейминга, который начал развиваться еще в конце 1980-х годов, почти 40 лет назад. И вспомним только те способы экономии, которые никак не снизят производительность вашего ПК в играх.

Экономия на корпусе ПК

Изображение: Hardware Unboxed

Самый простой способ сэкономить несколько тысяч рублей при сборке ПК — это взять корпус от старого компьютера. Корпуса ПК могут работать годами и даже десятками лет, практически не теряя актуальности. Например, у меня используется старенький корпус Fractal Design Define R4 2012 года выпуска, который выгодно отличается на фоне новых моделей толщиной стали и возможностью установить аж восемь жестких дисков форм-фактора 3,5", что в наши дни стало редкостью. Но я покупал его на «Авито», а там можно найти гораздо более дешевые корпуса с верхним расположением блока питания буквально за копейки.

Всего за сумму от 200 до 500 рублей у вас на столе появится олдскульный корпус InWin из стали толщиной 0,8 мм, с возможностью установить длинную видеокарту. Главная проблема подобных корпусов — ограничения по выводу тепла, нужно искать модель с задним вентилятором диаметром 120 мм, и даже в этом случае часть горячего воздуха придется прокачивать через себя блоку питания. Но даже с игровой сборкой на базе Ryzen 7 5700X и GeForce RTX 5060 такой корпус сможет справиться, если применить простейший лайфхак — открыть боковую крышку и добавить внутрь вентилятор для борьбы с застоем воздуха, превратив его в подобие открытого стенда.

Ищем процессорный кулер попроще

Изображение: Hardware Unboxed

За долгие годы стабильных цен на системы охлаждения мы привыкли выбирать процессорные кулеры с запасом, под разгон или для тихой работы. Но даже массовые модели с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм дорожают, не говоря уже о топовых двухсекционных кулерах с шестью теплотрубками и парой вентиляторов. Но если посмотреть на систему охлаждения процессора с практической точки зрения, то можно смириться с некоторым повышением шума под нагрузкой, выбрав недорогой кулер.

Ведь видеокарта тоже будет шуметь в играх в большинстве случаев, и на этом фоне шум от вентилятора на процессорном кулере уже не будет так раздражать, а лишнюю тысячу рублей сэкономить позволит. Еще на современных моделях процессоров легко настроить температурный лимит, и при достижении 80-85 градусов он будет сбрасывать частоту и напряжение, что практически не отразится на производительности в играх. Игры — это не самая трудная задача для процессора, особенно по сравнению с рендерингом или кодированием видео.

Выбор оптимального блока питания





Изображение: Яндекс Маркет

Раньше при выборе блока питания я действовал просто: выбирал избыточную по мощности модель в довольно средний по энергопотреблению компьютер, и БП работал вполсилы, не греясь и не шумя. Например, в 2020 году я купил «голдовый» блок питания Chieftronic GPU-750FC мощностью 750 ватт, и, похоже, он переживет даже третий по счету ПК, проработав еще лет пять. Отдал я за него восемь с лишним тысяч рублей, но сегодня за блок питания подобного уровня придется заплатить гораздо больше. Например, качественный БП MSI MAG A750GL обойдется вам в 11 775 рублей.

И столь высокие цены уже заставляют более практично смотреть на выбор блока питания. Например, для своего второго ПК, который вначале был собран на процессоре Ryzen 5 1600 и видеокарте GeForce GT 1030, а сейчас – на APU от AMD, Ryzen 3 2200G, я купил бюджетный БП DeepCool PF450. 10 лет он вряд ли отработает, но, если менять такие недорогие БП вовремя, спустя четыре-пять лет работы, то можно избежать большинства проблем, связанных с более дешевыми компонентами, используемыми в них.

Выбираем SSD-накопитель с меньшим объемом

Изображение: Hardware Unboxed

В сентябре 2025 года я купил не самый удачный SATA SSD в форм-факторе 2.5" объемом 1 ТБ, отдав за него всего 5000 рублей, списав накопившиеся бонусные баллы. Сегодня, когда минимальная цена подобных моделей начинается с 12000 рублей, за 5000 рублей этому SSD можно простить и низкую скорость, и малый объем перезаписи. В январе 2026 года даже SSD объемом 512 ГБ обойдется заметно дороже, и именно такие модели все чаще используются в экономных игровых сборках.

Если не держать на SSD сразу десяток игр, которые вы пройдете «когда-нибудь потом», а скорее всего, вряд ли вернетесь к ним, то 512 ГБ вполне хватит для Windows 11, пары больших игр и файлов пользователя, под которыми обычно понимается свалка в папке «Загрузки». В случае острой нехватки свободного места на SSD его можно без проблем получить в будущем, когда цены на накопители вернутся в норму.

Даже на материнских платах с одним разъемом M.2 можно установить дополнительный SATA SSD или еще один M.2 NVMe SSD через недорогой переходник PCIe — M.2. Что касается бэкапов важных файлов, то их в 2026 году эффективнее делать на USB-флешки, внешние жесткие диски и облачные хранилища. Это будет гораздо надежнее, чем хранить их на основном SSD в одном экземпляре или постоянно включенном жестком диске в ПК, который может потерять информацию из-за шифровальщиков или аппаратного сбоя.

Экономим на периферии

Изображение: Linus Tech Tips

Если лет 10–15 назад геймерам вполне хватало недорогой мышки и простой мембранной клавиатуры, то в последние годы наблюдается устойчивый тренд на удорожание и усложнение периферийных устройств. Механические клавиатуры, топовые мыши с кучей кнопок и огромными значениями разрешения датчика и частоты опроса, дорогие наушники и огромные мониторы с разрешениями 2560x1440 пикселей или даже 4K и многогерцовой разверткой. Периферия сегодня может стоить дороже бюджетного игрового ПК целиком, но после того, как пройдет вау-эффект после ее покупки, особого опыта при прохождении игр от нее можно и не заметить.

Конечно, разница между дорогой и дешевой мышкой ощущается всегда, но есть определенный уровень комфорта и удобства, выше которого вложения нескольких дополнительных тысяч рублей можно просто не заметить. То же самое касается и акустики: если взять обычного геймера средних лет и дать ему послушать звук в игре с помощью наушников среднего и топового сегмента, вряд ли он ощутит разницу на слух. А вот разница в цене у них просто огромная.

Но наиболее затратным делом при покупке периферии будет переход с разрешения 1080p на 1440p. Увеличение разрешения не только заставит вас доплатить за монитор с большим количеством пикселей, как раз это самая небольшая часть вложений при таком апгрейде. Гораздо большую сумму придется отдать за видеокарту, способную справляться с новыми играми в разрешении 2560x1440 пикселей, да еще выдавать при этом количество кадров в секунду, превышающее 60.

Если для Full HD гейминга сегодня вполне хватит видеокарты GeForce RTX 5060, то для игры на QHD мониторе понадобится даже не GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, а GeForce RTX 5070, и это будет только начальный уровень производительности. И стоит сто раз взвесить, так ли много ощущений даст игра на мониторе с более высокой плотностью пикселей, ведь за такую возможность придется очень сильно переплатить.

Итоги

Как видите, есть несколько возможностей сэкономить на комплектующих и периферии для игровых ПК без потери драгоценных FPS в играх, которых всегда не хватает. Пишите в комментарии, а как вы экономите при сборке игрового ПК? И в конце я предложу вам прочитать еще три публикации в моём блоге:

