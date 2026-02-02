Теперь денежные средства будут возмещаться потребителям не по цене нового аналогичного товара, а по стоимости на б/у рынке, с учётом износа

В России с 1 февраля 2026 года, меняются правила компенсации за некачественные технически сложные товары. Поправки, внесённые Федеральным законом, призваны сделать расчёты «более справедливыми», но на практике могут уменьшить суммы возвратов для потребителей. Раньше при возврате, например, неисправного телефона или ноутбука можно было требовать разницу между уплаченной ценой и стоимостью нового аналогичного устройства. Теперь же деньги будут считать иначе. Компенсировать станут разницу с ценой такого же товара, но с идентичным износом и годом выпуска.

Проще говоря, если пользователь возвращает компьютер, купленный двумя годами ранее, ему возместят не стоимость свежей модели в магазине, а текущую рыночную цену б/у устройства аналогичного возраста и состояния.

«Цель — защитить права потребителей от роста цен, но убытки от естественного старения товара теперь частично ложатся на покупателя», — пояснил юрист Александр Хаминский.

Ключевым становится момент расчёта. Если продавец удовлетворил требование добровольно, цена аналога берётся на эту дату. Если дело дошло до суда — на день вынесения решения. Таким образом, затягивание процесса становится финансовым риском для потребителя.

Как отмечает депутат Госдумы Алексей Говырин, это в определённой степени защита бизнеса от «потребительского терроризма». Но для рядового покупателя лучше решать споры оперативно. Важное исключение: новый порядок не применяется, если продавец изначально обманул покупателя — например, продал устройство 2020 года выпуска под видом новинки 2025-го. В таких случаях действуют общие правила, без поправок на износ. Изменения касаются только технически сложных товаров — смартфонов, ноутбуков, телевизоров, автомобилей и т.д. Для остальных категорий правила остаются прежними.