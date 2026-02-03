Сайт Конференция
Global_Chronicles
SciTechDaily: Скрытые мегаструктуры у ядра Земли миллионы лет управляют геомагнитными процессами
SciTechDaily сообщает о новом исследовании, проливающем свет на работу магнитного поля Земли. Ученые из Великобритании выяснили, что огромные горячие структуры на границе ядра и мантии влияют на него уже сотни миллионов лет.

Согласно SciTechDaily, ключ к пониманию магнитного поля нашей планеты лежит не только в ее ядре, но и в загадочных структурах прямо над ним. Новое моделирование показало, как две гигантские горные структуры раскаленной породы у основания мантии миллионы лет направляют процессы в жидком внешнем ядре, создающем магнитосферу.

Изображения издания SciTechDaily

Может быть интересно

Исследовать то, что происходит на глубине 2900 километров, невероятно сложно. Ученые до сих пор пробурили лишь 12 километров, а граница между мантией и ядром остается для нас почти такой же далекой, как космос. Команда из Ливерпульского университета обошла эту проблему, объединив два мощных метода. Они взяли палеомагнитные данные из древних горных пород и загрузили их в суперкомпьютерные модели геодинамо — процесса, в котором движение жидкого железа в ядре генерирует магнитное поле, подобно турбине.

Симуляции охватили колоссальный период в 265 миллионов лет. Результаты четко указали на две конкретные точки: области под Африкой и Тихим океаном, где у основания мантии находятся огромные, перегретые каменные структуры. Оказалось, что они создают резкие перепады температур в верхней части внешнего ядра. Жидкое железо под этими горячими «пятнами» может застаиваться, в то время как под более холодными зонами его течение интенсивнее.

Профессор Энди Биггин (Andy Biggin), ведущий автор работы, поясняет: это означает, что некоторые особенности магнитного поля оставались удивительно стабильны на протяжении сотен миллионов лет. Раньше ученые часто предполагали, что усредненное за долгое время поле ведет себя как простой стержневой магнит, выровненный по оси планеты. Новые данные показывают, что реальность сложнее.

Эти выводы меняют подход к изучению древней Земли. Теперь ясно, что для реконструкции конфигурации древних континентов, как Пангея, или для понимания климата прошлого нужно учитывать неоднородное влияние структур на границе мантии и ядра. Это ставит под сомнение прежнюю упрощенную модель, согласно которой усредненное магнитное поле планеты вело себя как простой стержневой магнит, выровненный строго по оси вращения.

#ядро #scitechdaily #магнитное поле земли #мантия #геодинамо #палеомагнетизм
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
20:48
Ну давай Интел, проснись уже! Пора хоть где-то успеть!
WCCFTech: Intel возвращается на рынок чипов памяти в партнёрстве с SoftBank и технологией ZAM
Феодосий Иванов
20:35
За тем же, зачем люди запускают doom или bad apple на том или ином устройстве. (от нехер делать 😁) это интересно, любопытно, познавательно. Я вон недавно накопал моторчиков шаговых и запустил на них ...
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
Михаил Barash Андреев
20:29
Метана. Не 22 литра, а 22 куба сжатого (в жидкой форме) газа.
«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж модернизированной битопливной Lada Vesta CNG
slikts
20:08
Есть же теория, что небесные тела живые по своему. Иначе ничем не объяснить устойчивость их орбит при движении с огромной скоростью всей Солнечной системы в Галактике.
SciTechDaily: Скрытые мегаструктуры у ядра Земли миллионы лет управляют геомагнитными процессами
Дима
19:33
"Все больше экспертов заявляют, что ИИ-пузырь раздут так сильно и необоснованно, что после его схлопывания нас ждет серьезнейший кризис в экономике по всему миру. Инвесторы больше не хотят нести деньг...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Родион Вестов
19:12
А как же демократия и свобода слова?)
WCCFTech: руководителя Ubisoft Montreal уволили за критику компании в комментариях на LinkedIn
Никита Акимов
19:07
Какие дебилы в это поверят😂😂. Они просто пришли и забрали его🤣🤣
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
lighteon
19:06
Пытался перепрошивкой включить все 400 потоковых процессоров. С первой попытки не получилось, а дальше пытаться пока желания нет. Материнка капризная и встройка не включается с этой картой почему-то.....
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
3vova1vova2
18:53
установил Вин 11 25Н2, отключил все лишнее, особой разницы от десятки нет никакой 😂
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
daring
18:51
ну, до полноценного Редвуда далеко
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
