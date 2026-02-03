WCCFTech сообщает об увольнении руководителя подразделения Ubisoft Montreal Дэвида Мишо-Кромпа.

Как пишет WCCFTech, внутренний конфликт во французском игровом гиганте Ubisoft привел к кадровым последствиям. Руководителя одной из ключевых студий компании уволили после того, как он публично усомнился в мотивах руководства, вводящего обязательный офисный режим.

Автор обложки: Ubisoft. Источник обложки: ubisoft.com

Поводом стало решение Ubisoft отменить политику удаленной работы в рамках недавней «масштабной перезагрузки». Дэвид Мишо-Кромп (David Michaud-Cromp) отреагировал на это в LinkedIn с явным сарказмом. «Мы прекрасно знаем, почему вы хотите вернуться к пятидневному рабочему дню в офисе… Дело не в эффективности», — написал он.

Сначала менеджера отстранили на три дня без оплаты, назвав причиной нарушение «обязанности лояльности». А теперь он подтвердил в том же LinkedIn, что его уволили с немедленным вступлением в силу.

В официальном комментарии Ubisoft для WCCFTech заявили, что уважительное высказывание мнений не ведет к увольнению, но компания требует соблюдения Кодекса поведения. При этом ни сторона, ни Мишо-Кромп не раскрывают конкретных деталей его проступка.

Менеджер известен как сторонник гибких форматов работы. Ранее в интервью Kotaku он утверждал, что эффективность команды зависит не от физической близости, а от ясных целей и доверия. Ubisoft же настаивает, что личное взаимодействие критично для креативности в жесткой конкуренции на рынке AAA-игр. Новая политика RTO уже спровоцировала акции протеста. Профсоюзы, представляющие сотрудников парижского офиса Ubisoft, призвали к общекорпоративной забастовке, а в Галифаксе прошел митинг после объявления о закрытии местной студии.