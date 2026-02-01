Мобильные устройства под управлением операционной системы Google Android использовались для незаметной передачи больших объёмов трафика без ведома владельцев устройств

Группа анализа угроз из компании Google обнаружила необычную сетевую активность, которая затрагивала несколько миллионов подключённых к Всемирной паутине устройств. Это были не типичные вредоносные программы, а распределённая система ретрансляции внушительных размеров. Смартфоны, компьютеры и устройства умного дома незаметно передавали данные для китайской компании IPIDEA.

Получив постановление федерального суда США, Google смогла отключить веб-домены и бэкенд-инфраструктуру, на основе которой работала сеть. Эта деятельность могла вестись на протяжении нескольких лет.

Изображение: Grok

Создать подобную схему удалось благодаря внедрению комплектов средств разработки программного обеспечения в приложения для мобильных устройств и программы для персональных компьютеров. Это могли быть бесплатные игры, различные утилиты, программы якобы для повышения производительности. Google назвала это крупнейшим в истории взломом сети резидентных прокси. Google считает, что когда сеть была на пике своего развития, в её состав входили свыше 9 млн Android-аппаратов со всей планеты.

В китайской компании уверяют, что сеть использовалась для достижения законных коммерческих целей. В Google с этим не согласны, поэтому встроенный в магазин приложений сканер безопасности Play Protect научился распознавать и блокировать входящие в состав приложений сомнительные библиотеки. Если же приложения будут устанавливаться из сторонних источников, они могут быть уязвимыми.