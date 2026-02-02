Так как мой Cubot Pocket надулся аккумулятором и перестал нормально функционировать, пришлось искать ему замену. После долгих раздумий я остановился на UNIWA R4-plus. И вот он наконец-то попал в мои руки. :)

Начнём банально, с распаковки.

Комплектация проста. Телефон, зарядка на 10 ватт, метровый шнур USB-C и «скрепка». А вот последняя интересна тем, что имеет с одной стороны иглу для выталкивания лотка симок, а с другой — лапку для выцарапывания этого лотка из телефона, так как посажен он глубоко, под водонепроницаемую заглушку.

Заглушек три. Одна на левом торце закрывает лоток для симок, вторая на нижнем торце закрывает разъём USB-C, а третья на верхнем торце закрывает разъём для наушников 3,5 мм. Забавно, но этот разъём нашли не все владельцы данного аппарата, так что в отзывах можно найти комментарии, что FM-приёмник требует подключения наушников, а воткнуть их некуда. :)

Слот для симок комбинированный: Sim+Sim или Sim+microSD.

На задней панели расположены:

Инфракрасный светодиод

Ночная камера

Декоративный глазок

Основная камера

Светодиод вспышка/фонарик

Внизу корпуса есть крепление для шнура, на левой стороне кнопки SOS, PPT и слот для симок, а на правой стороне кнопки громкости, включения и FN. Кнопки FN и PPT программируемые, настраиваются на однократное, двукратное и долгое нажатие.

Конструкция смартфона скорее напоминает промышленный гаджет — корыто из толстого противоударного пластика с рёбрами жесткости, в которое поместили начинку и сверху вклеили экран. Это вполне объяснимо. Бренд UNIWA выпускает носимую электронику для логистики и торговли: складские планшеты, транки, КПК со сканером кода, рации, переносные кассы, терминалы и т. д.

С внешностью всё. Посмотрим, что внутри.

Подробные характеристики

Сети: LTE Bands 1,3,5,7,8,19,20,28,38,40,41 UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) Интернет:LTE HSDPA, HSUPA EDGE

Wi-Fi: 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц

Экран: S-IPS, 4", 41 см², 540x1080, 302 ppi, 60 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач

ОС: Android 14

Процессор: Unisoc T606, 1.6 ГГц, 2 x Cortex-A75, 6 x Cortex-A55, Mali-G57

Память: RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, гибридный слот

Аккумулятор: Li-Pol, 3000 мА·ч, зарядка 10 Вт

Масса: 157 г

Размеры: 116.8 x 55.7 x 14.5 мм

Фото: тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус — 16 МП — 20 МП, ночная фронтальная камера: 5 МП, вспышки нет, автофокуса нет

Bluetooth: v5.0, A2DP

Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo

Sim-карты: 2, Nano-SIM

Фонарик: вспышка

Датчики: Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость,

NFC: есть

USB: Type-C v2.0, USB-OTG

Радио: FM радио

3,5 мм jack: есть

Защита: IP68

Экран в данном смартфоне достаточно яркий, чтобы не блёкнуть на солнце, плотность пикселей стандартная, так что никаких проблем с ним нет.

Чипсет установлен бюджетный, но не сильно древний — 2021 год разработки. Unisoc T606 — это младшая модификация из линейки T606-T612-T616. Различаются эти чипсеты максимальной тактовой частотой процессора и максимальным разрешением камер, которые можно к ним подключить, а вот видеокарта у всех одна и та же — Mali-G57. Выбор младшей модели вполне логичен, так как потребляет электроэнергии она меньше старших собратьев, а в компактный смартфон большую батарейку не запихнёшь.

Видеокарта Mali-G57 для разрешения 540x1080 избыточна, и это очень хорошо, потому как интерфейс вообще не тормозит и любые игрушки, которые потянет процессор, на ней также пойдут без проблем.

Периферия в телефоне имеется вся, какая только может быть, за исключением сканера отпечатков пальцев, но для броневика это не критично.

Батарея всего 3000 мА/ч, но у нас компактный телефон, так что с габаритными ограничениями по батарее приходится мириться. AccuBattery утверждает, что с включенным экраном R4-plus проработает 15 часов, в смешанном режиме 36 часов и в режиме ожидания 68 часов, что вполне совпадает с моим опытом эксплуатации телефона. При активном использовании — браузер, просмотр роликов, разговоры, чтение книг, обмен файлами с ПК, музыка в дороге, телефона хватает на день с запасом. При обычном использовании — оплата в терминалах, частые звонки (30–40 минут), навигационные приложения, музыка и книги в дороге, хватает на два дня. С батареей есть один нюанс, ёмкость в прошивке указана 2000 мА/ч, но по факту там стоит батарея ёмкостью в 3000 мА/ч. Те, кто смотрит батарею с помощью AIDA64, видят вот такую картину.

На примечание «отчёт Android» и нулевую ёмкость батареи практически никто не обращает внимания. :) Но если заряд батареи менее 2000 мА/ч, то и ёмкость отображается.

Тут уже понятно, что ёмкость батареи как раз таки 3000 мА/ч. Зарядка через китайский USB-тестер это подтверждает.

За полтора часа смартфон зарядился с 0 до 85%, за два часа — до 95%, а последние 5% заливались аж 40 минут. При этом батарея нагревалась максимум до 39 градусов, что меня очень порадовало. Преждевременная кончина батарейки при перегреве, доконавшая мой Cubot Pocket, тут маловероятна. При разряде до 20% и до 10% телефон подаёт звуковой сигнал и предлагает перейти в энергосберегающий режим.

На аппарате стоит голый Android 14. Специфичный экран уведомлений, панель приложений по умолчанию отключена, иконки микроскопические и до нормального размера не растягиваются и т. д., и т. п. Благо что аппарат отлично русифицирован и английский в системе не встречается вообще. Выглядит из коробки главный экран с иконками и шрифтами максимального размера так:

В качестве альтернативы предустановлен Easy Launcher, специально для тех, кому не нужны полноценные «контакты» и некомфортно напрягать зрение, рассматривая мелкие значки, но выглядит он... на любителя.





Запускается как обычное приложение и останавливается без проблем из собственного меню настроек. Очень даже удобно.

Вообще рекомендую сразу поставить нормальный лаунчер, благо их навалом на любой вкус и цвет. Мне приглянулся Nova Launcher.

Тут иконки можно масштабировать аж до 200 процентов и располагать хоть квадратиками в линейку, хоть кружками в ёлочку, а ещё порадовала возможность создавать ярлыки для разделов настроек.

Голый Android 14 с предустановленным альтернативным лаунчером, который можно запустить и выключить как обычное приложение, — довольно удачное решение, потому как в результате имеем отлично локализованный аппарат, работающий вообще без каких-либо глюков из коробки. Если же хочется красивостей, то соответствующего софта навалом, на любой вкус и цвет.

Ещё из дополнительного софта есть приложение FM-радио.

Названия радиостанций приходится вбивать ручками, а вот автопоиск работает отлично. Для работы требуется подключение наушников.

Качество приёма хорошее, при уверенном сигнале звук стерео.

Звук в наушниках отличный, но есть нюанс. Басов наваливают от души, видимо, в расчёте на спортивные наушники, которые так же, как и телефон, не чувствительны к суровым условиям эксплуатации, но с НЧ у них, как правило, не очень. Если у вас качественные наушники, у которых с низкими частотами полный порядок, то это стоит учитывать. Любителям же «мясного» баса зайдет на ура. :) Никаких программ для усиления оного ставить не нужно.

Теперь посмотрим, что тут с фото. Основная камера тут всего 16 МП, так что на высокую детализацию, понятно, можно не рассчитывать. Вот вам сравнение R4pius и Realmi 9 Pro+.

R4pius

Realmi 9pro+

R4pius

Realmi 9pro+

R4pius

Realmi 9pro+

Разница между 16 МП и 50 МП видна очень хорошо. Также виден ещё один нюанс: при искусственном освещении R4pius жёстко косячит с цветами. Вообще, чем лучше освещение и ближе к естественному дневному, тем лучше снимки. Постобработка у гугловской камеры в 14-м Андроиде отвратная.

R4pius, светодиодная умная лампочка, тёплый белый свет.

R4pius, встроенная вспышка телефона.

Как видно, на фото с искусственным освещением присутствуют какие-то жуткие шумы и качество как у самого примитивного кнопочного телефона, а вот на фото со вспышкой всё нормально.

Пейзажная съёмка днём не вызывает никаких нареканий, а вот ночью фото получаются печальные.

Ночная камера снимает с ИК-подсветкой, и на снимках можно что-то разобрать. О качестве тут говорить бессмысленно, оно на любых таких камерах в смартфонах отсутствует в принципе.

Подводные фото:kkin2

Как видим, рыбок поснимать можно, причём без всяких подводных боксов. :)

Навигация на телефоне работает отлично. Сам пользуюсь регулярно Яндекс Картами, для того чтобы узнать, где автобус, который меня довезёт до работы или домой. NFC тоже работает без сбоев и часто используется, потому как компактным телефоном довольно удобно платить, а также удобно доставать. Последнее — это уже нюанс моей местности обитания. За полярным кругом фаблет приходится носить поближе к телу, в кармане рубашки, чтобы хоть как-то подогревался, и доставать его в магазине, например, довольно неудобно, потому как приходится расстёгивать куртку, лезть в карман, а потом опять застёгивать.

Про общественный транспорт, где я R4pius использую для оплаты, и говорить нечего. В куртку фаблет не положить — замёрзнет, ведь даже во внутреннем кармане «Монблана» при -40 за бортом примерно +10. У R4pius заявленный диапазон температур использования от -20 до +40, так что его можно таскать в кармане брюк или в кармане зимней куртки. Полтора месяца эксплуатации полярной зимой случаев перемерзания аппарата не выявили. С ударопрочностью тоже полный порядок. Пару раз он у меня уже конкретно падал и никаких повреждений не получил, в отличие от ламината, на который было второе падение.

Для меня R4pius — это гаджет одной руки, замена кнопочного аппарата. В принципе, меня бы и кнопочный телефон вполне устроил, но нормальных устройств в этой нише давно уже не выпускают. Поэтому после того, как начал сбоить мой Nokia 305, я перешёл на компактные смартфоны в качестве второго телефона. Данный смартфон меня всем устраивает. Он меньше, легче и куда более надёжен, чем фаблет, который я использую для фото, приложений со сложным интерфейсом и интернета. Им можно пользоваться на улице даже зимой. :)

Из компактных броневиков R4pius вообще самый лучший на сегодняшний день по сбалансированности. Конкурентов у него кот наплакал.

Cubot KingKong Mini 4

По циферкам вроде как лучше во всём, но по факту процессор в нём тот же, только разогнан по частоте, а экран потребляет больше. В результате автономность и качество фото ровно такое же, как и у R4pius, несмотря на большую ёмкость аккумулятора и больше мегапикселей в камерах. Помимо этого проблемы с локализацией и софтом, большие габариты и вес, плюс посредственное качество. Пока альтернативных вариантов не было, Cubot, как и Unihertz, это прощали, но теперь это явный минус.

UNIWA MAXo

Это скорее тачфон в бронекорпусе. Он полноценно заменяет кнопочный телефон и имеет скромные габариты, вот только, кроме нормальной связи и полноценных контактов, он, по сути, ничем больше похвастаться не может. Хотя нет, его ещё можно использовать как фонарик, благо там есть яркий отдельный светодиод, и как защищённую флешку, так как памяти в нём прилично, а нормальные фото и видео на неё не снимешь, да и не посмотришь.

Ulefone Armor Mini 20 и Unihertz 8849 Tank Mini 1

Эти аппараты являются конкурентами UNIWA R4pius чисто формально, так как относятся буквально к другой весовой категории. 300 и 240 грамм веса — это не для кармана рубашки, а скорее для рюкзака. :) Габариты у них тоже больше, особенно по толщине. Процессоры в обоих бюджетные, так что и качество фото не сильно лучше, чем у UNIWA R4pius или Cubot KingKong Mini 4, ведь серьёзная обработка на лету фото и видео им также недоступна.

Что в итоге?

UNIWA R4pius — это самый сбалансированный компактный защищённый смартфон на сегодняшний день. Он легче любой 6 с гаком дюймовой лопаты. В нём есть полный набор функций современного смартфона, отлично локализован, имеет полноценную защиту от воды и падений, а по автономности не отличается от любого другого аппарата для повседневного использования. Для одной руки смартфон великоват, но это же броневик. Плюс ему не нужен чехол, а по размеру он не сильно отличается от того же Cubot Pocket в защитном чехле. Единственный компромисс — это качество фото и видео, но с этим ничего не поделаешь. Если хочется качественных фото, нужен мощный процессор для обработки, а это большое потребление энергии и, как следствие, большой аккумулятор, что делает телефон тоже большим.