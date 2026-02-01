Сайт Конференция
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)

Игра «Every Day We Fight» - это пошаговая стратегия в духе серии «XCOM», но попроще и подешевле. Но тем не менее, представляет определенный интерес...
[ ] для раздела Блоги
1
1

Игра «Every Day We Fight» пока находится в раннем доступе. И я в нее немного поиграл.

Изображение: GOG.com

реклама



Это ныне довольно редкий жанр фантастической пошаговой стратегии в духе «XCOM 2». Создают игру в студии Signal Space Lab.

Сюжет

Сюжет строится на том, что на Землю нападают злобные пришельцы – рифтеры. И с ними пытаются бороться повстанцы – шипы, как они себя называют.

реклама



Проблема не только в том, что у пришельцев более совершенное оружие. Они еще могут замораживать время, и даже «закольцовывать» его. Да, это элемент рогаликов. Поэтому тут сюжет довольно интересный. Сам сюжет подается в виде таких миникомиксах, благо есть русский язык (только текст).

Боевая система стратегии

А вот в плане самих боев игра не особо отличается от серии «XCOM». За исключением того, что стрелять тут нужно от первого лица! Словно в шутере!

И да, враги стоять при этом на месте не будут. В остальном – также все рассчитывается ходами на перемещение, стрельбу, перезарядку и др. Типичные пошаговые бои.

реклама



Процесс обучения тактике бояВ отличие от все той же «XCOM 2» тотальной разрушаемости тут нет. Но есть места, которые можно разрушить. Определить их просто: трещины в стенах, красные баллоны или бензобаки машин. Этого хватает, чтобы продвигать свою «тактику» боя.

Я играл на самом низком уровне сложности и первые два часа никаких проблем с подавлением инопланетных сил не возникало. А, так как стрелять нужно от первого лица, то и глупых ситуаций в духе «шанс попадания 98% и – промах», не возникало. Обычно бои заканчиваются подведением неких итогов.

реклама



Но вот возвращаться на условную базу не нужно. Тут условно «открытый мир» и возвращение в канализацию (на базу) происходит из ближайшего люка, который также служит быстрым перемещением по карте.

Карта игрыГоворить после трех часов игры о сюжете не стоит. Но игра дает некий оптимизм в этом плане.

Кроме самих сражений, мы перемещаемся по городу, не пропуская всяких тайников и «интересных мест».

Тут есть небольшой элемент лута, который пригодится при апгрейде оружия и при создании новых предметов на верстаке.

Обязательный «лутинг»

Апгрейд оружияТакже наши повстанцы «подвержены» прокачке.

И вот про ее эффективность я пока ничего не могу сказать: первые навыки ничего особого из себя не представляют. Да и понять, что лучше подходит под твой стиль игры, непросто.

Чтобы при блуждании по городу не было скучно, наши персонажи постоянно болтают. Хотите понять их характеры? Читайте субтитры.

Что можно сказать об ИИ в игре? Ну, на низком уровне сложности враги не особо опасны.

Но и совершенно бестолковыми я бы их не назвал. В игре есть одна крупная проблема – это перемещение по многоуровневым домам и строениям. Тут все сделано куда хуже аналогичных игр. А уж когда там будет бой… Вот тут надо что-то менять. Ибо понять полностью структуру помещений в районе боя не легко.

Отображение многоуровневых помещений - проблема игрыЭто явный прокол создателей. Такой проблемы у меня никогда не было в «XCOM 2», но тут… Это единственный косяк игры, который сильно портит общее впечатление.

В остальном, проект имеет право на жизнь. Но надо, конечно, дольше играть.

Графика в игре и тестирование

В плане графики игра абсолютно ничего не представляет. Все очень и очень скромно. Для игры заявили такие системные требования:

Я играл на такой системе:

•    Процессор: Intel Core i7–8700T;

•    Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

•    Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

•    Операционная система: Microsoft Windows 10;

•    Разрешение монитора: 1920х1080.

Для записи тестового отрезка использовалась программа CapFrameX. Настройки игры были «очень высокие».

Результат получился следующим:

Фреймтайм

Итог тестаИгра не требовательна. И, даже, если частота просядет ниже 60 кадров, то в режиме пошаговой стратегии это вовсе не критично. Играть можно и при наличии HDD, хотя небольшие подгрузки будут. Но при «путешествии» по городу это не напрягает.

Краткий вердикт

Это ни разу не «XCOM 2». Но на это проект и не претендует. Просто кое-какие идеи заимствовали. Попробовать данную игру стоит. А уж потом вы сами решите, ждать вам полноценного релиза или нет.


Комментарии Правила

