На написание этой статьи меня вдохновила новость о всем известной компании Rockstar Games.

И вроде бы ситуация рядовая, и я бы даже сказал - вполне обычная. Кипишнула часть работников предприятия, и объявила о своем намерении создать профсоюз*, да отправилась "с известно чем" на мороз. И как это полагается в свободны и очень демократичных странах - побежала в суд чего-то там доказывать. Но ребятки не учли, что времена, когда в странах развитой буржуазной демократии было модно отдавать приоритет "меньшинствам" - закончились, так что результат их хождений был предсказуем.

*Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.

Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 12.01.1996 № 10-ФЗ

В нашей же стране суверенной буржуазной демократии таких закидонов слава богу не бывает, каждый гражданин ясно осознаёт, что демократия есть власть большинства. А коли договориться это большинство о совместных действиях зачастую неспособно, в виду неспособности осознать свои интересы и отделить их от личных хотелок, то и профсоюзная борьба в нашей стране не ведётся. Количество забастовок* за последние 25 лет можно пересчитать по пальцам одной руки.

*Забастовка - временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Ваш покорный слуга даже как-то случайно поучаствовал в митинге сотрудников скорой помощи, которые массово проходили в 2019 по всей России, в связи с планируемой "оптимизацией" системы здравоохранения. Эти митинги при условии поддержки их со стороны рабочих и служащих могли стать новой вехой в истории профсоюзного движения в России, но...

Но потом бахнул COVID-19 и вопрос о "оптимизации" в здравоохранении отпал сам собой, впрочем, отпал он лишь на первый взгляд - вялотекущая оптимизация идёт, и наше суверенное буржуазно-демократическое государство от неё отказываться не собирается - просто теперь не так громко об этом кричат на каждом углу.

Но пример "скорой", это частности, а в целом такого явления как "организованная профсоюзная борьба" в нашей стране суверенной буржуазной демократии - нет. Да я есть какие-то ситуационные протесты и выступления, связанный с невыплатой заработной платы или какими-то вопиющими нарушениями трудовых прав - но к профсоюзной борьбе и забастовкам это не имеет никакого отношения. Ибо протест есть явление бессодержательное, а посему пустое. И заканчивается это всё ничем - как собственно закончилось ничем хождение сотрудников Rockstar Games по судам в такой стране развитой буржуазной демократии как США.

Но собственно к чему это я... да к тому что пошёл я после новостей из Rockstar Games гуглить - чего там и к чему, чисто для интереса. И неожиданно привёл меня гугл на какой-то поросший мхом сайт с дизайном из начала 00-х... и на сайте том гордо красовалась надпись: "Партия диктатуры пролетариата". Ну и собственно углубился я в исследование этого реликта... а чего я там нарыл - я вам сегодня и поведаю.

Нынче политический градус в обществе изрядно повысился, и кругом только и слышно о "правых", "левых", "либералах", "консерваторах"... так что для понимания дальнейшего повествования думаю стоит пояснить кто такие левые, кто такие правые.

Деление на правых и левых пошло со времён Великой Французской Революции, где во время заседания Парламентам решался ключевой для того момента вопрос - вопрос о том нужен Франции король или не нужен. Вот сторонники короля сидели справа от председателя, а сторонники республики слева.

Сейчас ключевым вопросом перед обществом стоит ровно один вопрос - Кому должны принадлежать средства производства? Сторонники общественной собственности - это левые, сторонники частной собственности - это правые.

Если перед вами стоят какие-то другие ключевые вопросы... то это печально... ибо в таком случае может оказаться, что вы идёте в обратном к общественному прогрессу направлении и у вас правые реакционные силы становятся левыми, а левые революционные - правыми.

История профсоюзов в СССР

Начать я думаю стоит с небольшого экскурса в историю профсоюзов СССР, которые достались СССР в наследство от Российской империи, что в общем-то логично. В ходе двух революций и гражданской войны - профсоюзы стали одной из главных опорных и ударных сил Советской власти, и во многом эта поддержка предрешила исход этих событий.

На завершающих этапах гражданской войны, закономерно встал вопрос о характере нового Советского государства, и места профсоюзов в нём. С конца 1920 года по начало 1921 в советском обществе шла так называемая "Дискуссия о профсоюзах", в ходе которой выделилось три основных позиции по данному вопросу:

"Производственники" во главе с Троцким Л.Д. - выступали за милитаризацию профсоюзов и организацию их по армейскому образцу с подчинением оных Советам*. "Рабочая оппозиция" во главе с Шляпниковым А.Г. - выступали за передачу всего управления хозяйством и производством в руки профсоюзов и упразднение Советов. "Централисты" во главе с Сапроновым Т.В. - выступали за беспартийные профсоюзы и фракционность в партии, т.е. многопартийность в Советах.

Итогом всего этого стала победа линии Ленина В.И., которая исходила из простого факта о том, что победа социалистической революции ещё не есть построение Социализма*, и политика Военного Коммунизма* в мирное время невозможна и более того - вредна, так что в ходе перехода Советской власти к Новой Экономической Политике(НЭП*), т.е. широкое допущение и использование капиталистических элементов хозяйствования в экономике, задачи профсоюзов остаются прежними - защита и отстаивание интересов трудящихся на производстве, основанная на свободном членстве и выборности профсоюзов.

*Совет - есть территориальный орган власти, избираемый по производственному принципу - 1 депутат от 1000 рабочих и 1 депутат от 5000 крестьян, бывшие эксплуататорские классы были лишены избирательных прав. Советы сочетали в себе функции исполнительной и законодательной власти, и делегировали своих членов в верховный орган власти Советской республики - Съезд Советов.

*Военный коммунизм - политика времён Гражданской войны, предусматривающая тотальное обобществление, с последующим распределением - по потребности.

*Социализм - первая фаза коммунистической общественно-экономической формации, в ходе которой подавляющая часть средств производства обобществлена, а, следовательно, уничтожено деление общества на классы, но при этом ещё сохраняются различия между людьми умственного и физического труда, различия между городом и деревней, и распределение общественных благ осуществляется - по труду.

Следующим, и по сути заключительным этапом развития профсоюзов стал 1933 год. По окончанию первой пятилетки индустриализации, и завершении сплошной коллективизации в СССР - было завершено построение Социализма в СССР. Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) был объединён с Народным комиссариатом труда СССР - таким образом ВЦСПС стал ещё одним демократическим органом власти, получившим функции надзора в социально-трудовой сфере. ВЦСПС состоял из членов и кандидатов в члены ВЦСПС и избирался в полном составе съездом профсоюзов СССР сроком на 4 года.

Следующим важным шагом стало принятие новой Конституции СССР в 1936 году, которая гарантировала всеобщее избирательное право для граждан СССР, а также вводила новый парламентский орган власти Верховный Совет с выборами депутатов по территориальному признаку - согласно Конституции, он стал верховным органом власти, местные Советы на местах и выборы в них сохранились, однако Съездов Советов более не проводилось.

В таком виде с небольшими изменениями СССР и просуществовал вплоть до своего распада.

В силу изначального социалистического характера государства активная профсоюзная борьба в СССР неизбежно сошла на нет, и даже после контрреволюционного переворота, когда социалистический характер государства был утрачен, и шёл процесс реставрации капитализма - рабочие не использовали возможности профсоюзов и редко прибегали к забастовочной борьбе. Ибо государство есть главный работодатель, а профсоюзы прямо участвуют в управлении этим государством как отдельный демократический избираемый орган власти ВЦСПС. Согласитесь, это формально достаточно странно для любого человека - бороться с самими собой. Как результат, все крупные протестные выступления по итогу возглавлялись либо антисоветскими, либо прямо уголовными элементами. Пиком данной активности стал 1962 год, когда по стране прокатилась волна протестов - финалом которой стал расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске. Данные события поставили точку в процессе, и до середины 1970х годов массовых рабочих выступлений более не отмечалось.

История Партии Диктатуры Пролетариата

И вот мы уже и подобрались наконец к теме нашей сегодняшней статьи, в то время как парламентская республика сменяла советскую, а профсоюзы из орудия борьбы рабочих - становились органом власти рабочих... В 1935 году, в городе, тогда всё ещё носившем наименование - Самара, на свет появился один из героев нашего сегодняшнего рассказа.

Алексей Борисович Разлацкий

(31 марта 1935 — 6 ноября 1989)

Его мама была учительницей, и растила сына она одна. Мария Васильевна назвала сына Альфредом – в те времена немецкие имена были в моде, но, по понятными причинам, по достижения 18-летия он сменил имя на Алексей. Уже в школе у него было прозвище – Философ, ибо рос он не по годам рассудительным.

Творческая натура Разлацкого проявилась уже в институте, где он был активным участником СТЭМ, а в последствии стал членом институтской команды КВН, которая пробилась аж на всесоюзное телевидение. В последствии он написал пьесу, на основе которой на многих сценах его родного города поставили спектакль «Черное и белое».

В 1958 году Разлацский кончил Куйбышевский политехнический институт по процессии инженер-нефтяник.

Важное место в его жизни занимала и поэзия. Как и большинство поэтов, в своих стихах Разлацкий задавался многими вопросами, волновавшими интеллигенцию, однако одними вопросами он ограничиваться не хотел и искал ответы на них. В последствии, в 1965 и 1970 годах вышли два поэтических сборника его стихов, а также Разладский стал членом жюри фестивалей имени Грушина - и поныне одного из старейших и крупнейших фестивалей авторской песни в России.

А. Разлацкий (второй справа) в жюри Грушинского фестиваля. 1977 год

В отличии от подавляющего большинства интеллигенции, которая была или аполитична, или настроена скептически в отношении существовавшего тогда строя, Разлацский всегда позиционировал себя как марксиста - он понимал марксизм как науку, как метод познания действительности. И занялся творческим развитием марксизма с учетом новых исторических событий. Итогом его размышлений стал цикл теоретических работ.

К 1980 году Разлацкий работал заместителем начальника КИВЦ* объединения «Куйбышевнефть», при этом не являясь членом КПСС.

* КИВЦ - Кустовой Информационно-Вычислительный Центр

Зам. начальника КИВЦ объединения “Куйбышевнефть” А. Разлацкий с коллегой. 1980 год

Но для продолжения нашего рассказа надо отойти немного назад и познакомится с ещё одним героем нашей истории.

Григорий Зиновьевич Исаев

(1 июля 1943 — 20 июля 2020)

Григорий Исаев родился в селе Садовое Краснопартизанского района Саратовской области. В школьные годы его семья переехала в Куйбышев (ныне Самара), перед службой в армии он успел поработать в локомотивном депо - служил в Группе советских войск в Германии. После демобилизации поступил в Куйбышевский политехнический институт, который окончил в 1970 году. В ходе учёбы в институте Григорий Исаев три года подряд был командиром районного студенческого стройотряда. Отряд под названием "Коммуна" участвовал в строительстве завода ВАЗ и города Тольятти. По окончании института пришел работать на ЗИМ* - мастером литейного цеха. После рождения второго сына, отработав положенные два года после института - перешел в слесари, из-за низких зарплат инженерного состава - в то время как мастер получал 120 рублей в месяц, слесарь на 100р больше. От вступления в члены КПСС - отказался.

*Завод им.Масленникова— советское оборонное предприятие в Самаре, существовавшее в 1909—2006 гг.



Начиная с 1974 года организовал ряд успешных забастовок в литейном цеху, добившись улучшения условий труда и соблюдения коллективного трудового договора - продолжительность одной из забастовок составила более двух суток.

Тогда-то в середине 1970 годов и познакомились оба героя нашей истории - на одном из семейных праздников общих знакомых. Так сложился союз практика и теоретика, и сформировалась группа единомышленников под названием "Рабочий центр" - задачей которой они видели организацию забастовок с экономическими требованиями, но участники группы со временем пришли к выводу, что одной экономической борьбы недостаточно, и к концу 1970 годов группа стала ядром подпольной политической партии - Партии диктатуры пролетариата. Теоретической основой партии стал ряд работ Разлацкого, таких как - Второй Коммунистический манифест, "Кому отвечать?", "Тенденции текущего момента" и других.

К концу 1970х годов Исаев уволился с ЗИМа, и на начало 80х годов работал дворником, посвятив всё свободное время развитию партии.

Работы переписывались от руки и распространялись среди соратников в Куйбышеве и ближайших городах. Разлацкий настоял, чтобы все его работы были исключительно в рукописном варианте. Объяснение было простое: если вдруг кто-нибудь с этой статьей попадёт в Милицию или КГБ? То можно сказать, что текст написан тобой самим и ты его никому не показывал. Тогда можно будет отделаться предупреждением, а если в КГБ увидят, что текст напечатан, то это уже уголовная статья.

По воспоминаниям Исаева с 1976 по 1981 годы с работами Разлацкого в рукописном виде ознакомились как минимум несколько сотен человек. Что же касается географии распространения – от Москвы до Тюмени.

В мае 1981 года Исаев впервые обнаружил за собой «хвост».

Причина провала партии была банальная. Где-то в первой половине 1981 года, одну из работ Исаев дал для переписки своему знакомому, который подключил к процессу переписывания свою девушку, с которой через некоторое время поссорился. Подруга, настолько сильно обиделась на парня, что с переписанной работой прямиком направилась в управление КГБ.

Но развязка произошла внезапно...

Телеобращение Войцеха Ярузельского в связи с введением военного положения в Польше

13 декабря 1981 года

В полночь 13 декабря 1981 года на улицы польских городов выступили армейские части, наряды милиции, подразделения ЗОМО и оперативные группы СБ. Общая численность выдвинутых сил достигала семьдесят тысяч военнослужащих, тридцать тысяч милиционеров и агентов госбезопасности. Им были приданы 1750 танков, 1400 бронетранспортёров, около девяти тысяч единиц военного транспорта, армейские и милицейские вертолёты. На боевое дежурство были поставлены несколько эскадрилий ВВС. В воды Балтики и Одры вышли военные корабли.



Органы МВД начали задержания активистов «Профсоюза Солидарность», КНП и других оппозиционных организаций. Эти операции производили ЗОМО под руководством оперативников СБ. В ночь на 13 декабря гданьское управление СБ полковника Пашкевича задержало и отправило в лагеря интернирования около сорока руководителей «Солидарности». Всего за первые дни военного положения были интернированы более 3 тысяч ведущих активистов. К концу 1981 количество интернированных составило 5128 человек. Всего за период военного положения интернированию подверглись 9736 человек.

А 14 декабря в СССР, управлением КГБ по Куйбышевской области были выписаны ордера на обыск нескольких квартир, в том числе у Исаева и Разлацкого - в семь часов утра 15 декабря за ними одновременно пришли работники прокуратуры и КГБ.

По итогам следствия и судебного разбирательства по Ст.70 ч.1 УК РСФСР "Антисоветская агитация и пропаганда" были осуждены:

Разлацкий Алексей Борисович - 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 5 лет ссылки.

Исаев Григорий Зиновьевич - 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 5 лет ссылки

Капаров Михаил Иванович - 3 года лишения свободы в колонии строгого режима и 2 года ссылки

Так же по делу были привлечены более 50 человек, которые в последствии были подвергнуты административным мерам воздействия - штрафам, увольнениям с работы и отчислениям из институтов.

Из обвинительного заключения:

В октябре 1979 года Управлением КГБ СССР по Куйбышевской области бывшей инженер производственного объединения завод имени Масленникова Исаева Г.З. был официально предупрежден о недопустимости политически вредных суждений, которые он в ущерб интересам государственной безопасности СССР распространял среди окружения.

26 сентября 1980 года в оперпункте милиции Железнодорожного района города Куйбышева у гражданина Саушкина В._ обнаружена и изъята общая тетрадь с рукописным текстом на листах под названием "Кому отвечать?", содержали клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, который, как показала проверка, изготовлял в целях распространения Исаевым Г.З.

Эти и другие материалы, поступившие 10 декабря 19__ года в следственное отделение УКГБ СССР по Куйбышевской области свидетельствовали о том, что Исаев Г.З., несмотря на ранее сделанное предупреждение, своих политически вредных действий не только не прекратил, а еще более активизировал их и на протяжении ряда лет занимался антисоветской деятельностью.

14 декабря 1981 года в отношении Исаева Г.З. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью I статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР. 15 декабря 1981 года одновременно с Исаевым задержан в порядке ст.122 УПК РСФСР и его сообщник Разлацкий А.Б., а 18 декабря 1981 года они оба арестованы.

(т. I л.д. I - 40)

Предварительным следствием установлено, что Исаев Г.З. и Разлацкий А.Б., будучи враждебно настроены к существующему в СССР государственному и общественному строю, Разлацкий, начиная с 1976 года, Исаев с 1977 года и по 1981 годы в целях подрыва и ослабления Советской власти систематически в письменной и устной форме в городе Куйбышеве проводили антисоветскую агитацию и пропаганду: лично и совместно со своими единомышленниками и сообщниками изготовляли, распространяли, а также хранили с целью распространения литературу и документы, содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, призыв к свержению Советской власти и Коммунистической партии Советского Союза. Вступив в преступный сговор между собой, обвиняемые Исаев Г.З. и Разлацкий А.Б. приняли практические меры к реализации указанных преступных намерений, ставя своей задачей максимально расширить круг лиц, среди которых распространять свои антисоветские идеи и подбирать из числа этих людей единомышленников.

(т. I л.д. 77-84, 167-194, 198-214, 326-344)

Так, действуя в целях подрыва и ослабления Советской власти, Разлацкий в 1976 году изготовил и размножил в пяти экземплярах антисоветский документ под названием "Манифест революционно-коммунистического-движения", в котором содержится клеветнические измышления на внутреннюю политику КПСС, мероприятия Советского правительства в области экономики страны, систему выборов в СССР, а также призыв к свержению КПСС и замене ее другой партией по образцу и схеме, выработанных им - Разлацким, а в 1977 году ознакомил с ним Исаева Г.З., который полностью одобрив этот документ, по сговору с Разлацким дополнительно размножил его в одном экземпляре и ознакомил с ним жителя города Куйбышева Алферова О.С.

В 1973 году с участием Разлацкого Исаев написал так называемые критические заметки к указанному "Манифесту революционно-коммунистического движения", в которых наряду с одобрением его антисоветского содержания, клеветнически утверждал, что в Советском Союзе в результате "тихого незаметного контрреволюционного переворота" утрачена диктатура пролетариата и якобы государственная власть в стране принадлежит "советской буржуазии" в лице "администрации", находящейся в противоречии с интересами рабочего класса. При этом к "администрации" Разлацкий и Исаев относили высшие и местные органы государственной власти и управления СССР, а также КПСС. С этим документом антисоветского содержания Исаев в 1981 году ознакомил того же Алферова и передал ему на хранение.

Действуя в тех же целях подрыва и ослабления Советской власти, в 1977 г. Разлацкий с участием Исаева изготовил антисоветский документ "Кому отвечать?", состоящий из разделов: "Кого спросить?", "Откуда берутся вопросы?", "Где искать ответ?", "Кто задает вопросы?". В этом документе возводится злобная клевета на советский государственный и общественный строй, деятельность КПСС и Советского правительства, излагается программа борьбы с Советской властью. В нем так же возводятся заведомо ложные измышления на профессиональные союзы, их роль в Советском государстве, функциональные права и решения политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов, предусмотренных Конституцией СССР. Как одной из форм борьбы против существующего в СССР государственного строя, содержится призыв к организации массовых забастовок на промышленных предприятиях страны, к созданию штаба забастовки и новых профсоюзов, а также к свержению Коммунистической Партии Советского Союза и замене ее другой подпольно созданной партией с целью подрыва политической и экономической системы СССР. Этот антисоветский документ Разлацкий подписал псевдонимом "А. Ясень". По своему содержанию и характеру антисоветский документ "Кому отвечать?", изготовленный Разлацким и Исаевым, является перепевом подобных же прокламаций-инструкций лидеров польской контрреволюционной организации "Солидарность".

Руководствуясь установками Разлацкого на размножение и широкое распространение среди советских граждан документа "Кому отвечать?", а также и других, изготовленных ими антисоветских документов, Исаев по договоренности с Разлацким собственноручно размножил в шести экземплярах клеветнический документ "Кому отвечать?" и при содействии гражданина Чиняева С.В. организовал изготовление еще двух машинописных экземпляров. В период 1977-1981 г.г. Исаев по поручению Разлацкого распространил этот документ среди широкого круга лиц, ознакомив с ним Алферова О.С., Гребенкина А.В., Булгакова В.В., Дьяконову Г.Н., Кучканова В.П., Кортикову Т.П., Константинова Г.В., Маркина В.П., Харитонова М.П., Сысова Г.М., Саушкина В.Ф., Чиняева С.В., Кирильцева В.Ф., а так же обвиняемого по другому делу Копарова М.И. По предложению и настоянию Исаева Алферов, Гребенкин, Дьяконов, Саушкин, Кортикова, Капаров переписали по одному экземпляру этот антисоветский документ. Кроме того, по настоянию Исаева гражданин Алферов ознакомил с этим документом жителей города Куйбышева Чижова В.Г., Чижовук Н.Ф., Федорова В.В., жителя города Саратова Биткина И.Д., а гражданин Гребенкин ознакомил с этим документом жителя города Тольятти Мисюру Л.И. Тогда же по настойчивой просьбе Исаева Гражданин Чиняев ознакомил с машинописным текстом антисоветского содержания Зеньковича Ю.Л, и Мальцева А.Н., а обвиняемый по другому делу Капаров ознакомил с тем же документом гражданина Каневского С.А.

В начале 1981 года Разлацкий ознакомил с этим антисоветским документом гражданина Пожилова Ю.Ф. и рекомендовал не только изучить его, но и настаивал на том, чтобы Пожилов продолжил ознакомление с этим документом других лиц. Тогда же Пожилов ознакомил к конспективным изложением документа "Кому отвечать?" жителей города Куйбышева Зайцева Ю.П. и Агеева К.И.

Преследуя враждебные Советскому Союзу цели, Разлацкий в 1978 году изготовил антисоветский документ под названием "Второй коммунистический манифест", в котором наряду со злобной клеветой на Советское государство и КПСС, изложил план создания в СССР "новой оппозиционной партии". В этом документе также клеветнически утверждается, что в Советском Союзе якобы произошел контрреволюционный переворот, в результате которого пала диктатура пролетариата и образовался класс буржуазии - "администрация", рабочий класс в нашей стране якобы бесправен и не участвует в распределении материальных благ, выработки и проведении экономической политики. В нем так же содержится призыв к свержению существующего в СССР государственного и общественного строя под эгидой новой "пролетарской революции".

По сговору с Разлацким Исаев антисоветский документ "Второй коммунистический документ" собственноручно размножил в 4 экземплярах с целью распространения и в период 1979-1981 г.г. распространил его, передав для ознакомления Алферову, Гребенкину, Дьяконову, Кортиковой, Саушкину, Сысову, Чиняеву, Харитонову, Маркину, Константинову. По настоянию Исаева Алферов, Гребенкин, Дьяконов и Кортикова размножили этот документ в одном экземпляре каждый, а Гребенкин ознакомил с его содержанием Апаркина В.Н., Мисюка Л.И., Можарову С.В., Тенненбаума Л.И. и Микшевича С.А.

В том же 1978 году Разлацкий изготовил антисоветский документ под названием "Пролетарская партия в подполье", в котором изложил клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Наряду с этим, в документе содержится призыв к созданию подпольной партии с изложением ее организационного построения, стратегии и тактики в борьбе с существующим в СССР строем, к захвату власти в СССР вплоть до вооруженного восстания.

С этим документом Разлацкий у себя в квартире в 1979 году ознакомил Исаева, а в 1981 году Пожилова. Исаев, ознакомившись с указанным документом, полностью одобрил его содержание и принял активное участие в обсуждении изложенных в нем клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

Более подробный разбор тезисов из работ Разлацкого - я разберу отдельно, в теоретической части, а пока вернёмся к истории.

После приговора Разлацкого отправили в Мордовию, в "Потьмалаг", а Исаева – в Пермскую область, на реку Чусовую, в 36-ю зону, которая называлась еще "Сканинским штрафным лагерем". Сюда же через некоторое время этапировали и Михаила Капарова, который был осужден только в январе 1983 года.

В данных "лагерях" содержались осужденные по трем статьям Уголовного кодекса РСФСР. Здесь отбывали сроки по 70-ой статье (антисоветская агитация и пропаганда), сюда же привозили осужденных, получивших 64-ю статью (измена Родине) - большинство из которых были власовцами, бандеровцами, «лесными братьями» и прочими коллаборационистами. К 1970-м все они уже были глубокими стариками, от 60 лет и старше - их КГБ постепенно выявлял и отлавливал по всей стране. Третьей категорией осужденных были угонщики самолетов, которых судили сразу по двум статьям: 213-2 (угон самолета), и по 64-й.

В 1985 году, в СССР была провозглашена "Перестройка", жизнь в лагерях шла без особых происшествий до 2 февраля 1987 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о прекращении действия двух статей основ союзного уголовного законодательства, которым в УК РСФСР соответствовали ст. 70 и ст. 190-1. Указ был опубликован в печати уже 10 февраля того же года, и благодаря этому автоматически получили помилование около 140 осужденных по этим статьям, находящихся в то время в лагерях. Среди них оказались и наши герои - Разлацкий и Исаев.

Вернувшись в родной город, они вновь включились в бурную тогда уже политическую жизнь страны.

Когда я приехал в Куйбышев, Разлацкий уже четыре дня как был дома, — вспоминал Григорий Исаев. Ведь я в родные края добирался с Северного Урала через Москву, а он — всего лишь из Мордовии. За окном тогда уже спокойно висели те самые диссидентские лозунги, которые в свое время и привели нас за решетку. Когда я прибыл в Куйбышев, зашел только на полчаса к жене, а потом сразу же поехал к Разлацкому. Мы обнялись, а потом весь вечер сидели на кухне и разговаривали о том, с чего начнем дальнейшую работу. А. Разлацкий (второй справа в первом ряду) среди сотрудников ВНИИОЭНГ. Куйбышев, 1988 год

В 1987 - 1989 гг. Разлацкий продолжил свою теоретическую деятельность. Написал еще ряд важнейших статей и работ. Прочитал курс лекций "Мышление XX века" в обществе "Знание", активно работал в городском Народном фронте* города Кубышев, затем в объединении "Пролетарий".

*Народный фронт - ряд антисовестких и антикоммунистических "общедемократических" организаций в СССР конца 80-х годов, созданных КГБ, членами "народных фронтов" были люди широкого спектра политических движений - от националистов до анархистов.

6 ноября 1989 года на 55 году жизни Алексей Борисович Разлацкий, скоропостижно скончался от коронарной недостаточности, у себя дома.

Что же касается Григорий Зиновьевич Исаев, то, когда в стране вовсю стали бурлить так называемые «рыночные реформы», он стойко стоял на своих позициях и стал известным в Самаре борцом за права рабочих и организатором забастовок. В феврале 1998 года он снова заставил говорить о «ЗИМе» как о цитадели самарского забастовочного движения. Старая закалка ему очень пригодилась, когда группа рабочих этого предприятия в ходе забастовки в течение двух с лишним недель на улице Ново-Садовой полностью перекрывала движение по этой оживленной трассе. Причиной такой неординарной акции протеста стала тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся к тому моменту на «ЗИМе».

Митинг рабочих ЗИМа, 1998 год

Из-за прекращения федерального финансирования за период «рыночных реформ» кредиторская задолженность предприятия достигла 340 миллионов деноминированных рублей, а общий долг по зарплате – 40 миллионов. К моменту первого перекрытия улицы Ново-Садовой коллектив завода не получал зарплату в течение 9-10 месяцев, а в некоторых отделах – год и даже больше. Неудивительно, что к началу 1998 года от 25 тысяч прежних работников на «ЗИМе» осталось лишь 7 тысяч, да и те были заняты в основном на непрофильных производствах.

Г.Исаев на митинге работников ЗИМа

Своей акцией активисты партии «Диктатура пролетариата» во главе с Исаевым хотели в первую очередь добиться, чтобы власти выплатили работникам «ЗИМа» причитающиеся им деньги – как уволившимся, так и еще продолжавшим здесь числиться. И они своего достигли. Из местного, а частично – и из федерального бюджета в течение февраля-марта 1998 года долг по зарплате стал постепенно погашаться...

Перекрытие улиц в Самаре рабочими ЗИМа, 1998 год

К тому же через месяц был вынужден подать в отставку тогдашний директор завода Александр Крутых, а областное управление ОБЭП тогда же начало широкомасштабную проверку его финансовой деятельности. И в самом деле, довольно странным выглядел тот факт, что «ЗИМ» в течение многих лет сдавал в аренду коммерческим структурам немалые заводские площади (в том числе стадион «Волга» и ДК «Звезда»), но «живых» денег рабочие так никогда и не увидели. Куда же подевались эти немалые средства, проверяющим выяснить так и не удалось…

С окончанием в России периода "капитализма свободной конкуренции" в начале 2000-х годов, неизбежно пошла на убыль и забастовочная борьба. Но Григорий Зиновьевич Исаев и возглавляемая им Партия диктатуры пролетариата свою борьбу не остановила, и руководствуясь теоретическим наследием Алексея Борисовича Разлацкого вела её вплоть до кончины Григория Зиновьевича в 2020 году. За 30 лет в этой борьбе было много ярких событий, которые, наверное, потянули на несколько увесистых томов воспоминаний... таков путь борцов за социализм - за новую пролетарскую революцию... под лозунгами:

Долой коммунистов и демократов!

Долой ФЕОДАЛОВ и БУРЖУЕВ!

Да здравствует пролетарская революция!

Теоретическая часть

В этой части я предлагаю детально рассмотреть теоретические воззрения Алексея Борисовича Разлацкого, как марксиста. Объём его теоретических работ довольно обширен, так что я предлагаю ограничится анализом их ключевых фрагментов, благо желающие всегда могут ознакомиться с данными текстами самостоятельно в интернете.

Второй коммунистический манифест

Апрель, 1979 г.

...

Контрреволюционный переворот в СССР произошел так тихо и таким неожиданным путем, что этого никто не заметил. Диктаторствующей ныне в СССР Администрации в течение десятилетий удается выдавать себя за марксистско-ленинское руководство, удается морочить рабочим голову игрой в демократию. Даже международное коммунистическое движение, в большей части, и не приближается к верной марксистской оценке происходящего в России. Но контрреволюционный переворот произошел, и первое, что мы должны сделать - это установить сам факт переворота.

В 1961 г. Программой КПСС и затем окончательно Конституцией 1977 г. задачи диктатуры пролетариата в СССР признаны выполненными и Советский Союз объявлен общенародным государством.

...

На 1979 год уже в СССР уже всем было очевидно, что с "Развитым Социализмом" в СССР, что-то не так, но конечно не все могли это осознать и грамотно сформулировать, а вот говорить о Контрреволюции и уж тем более писать - было чревато, и требовало изрядного мужества. Анализ ключевых дат в целом верен, хотя и не полон - не раскрыта суть и последствия экономической реформы 1965 года, а также уничтожения Госплана и Колхозов во второй половине 50-х годов. Под Администрацией тут понимается так называемая Номенклатура - т.е. перечень административно-хозяйственных должностей в государстве. Однако суть, т.е. классовая сущность "Администрации" пока нераскрыта.

...

В 1935-1937 г. г. оппозиция была окончательно удалена из партии. Это имело ряд важнейших последствий.

Во-первых, партийно-государственная система приобрела чрезвычайную монолитность, которая, может быть, только и позволила СССР выстоять в битве с фашизмом.

Во-вторых, пролетариат был полностью лишен возможности выявлять вождей и влиять на их выдвижение: с этого момента интересы пролетариата защищались настолько, насколько их представлял лично Сталин.

В-третьих, Сталин лишился возможности проверять свои политические решения поддержкой масс.

Диктатура пролетариата на этом еще не прекратила своего существования, ибо в меру своих способностей Сталин был предан интересам пролетариата и неуклонно воплощал их в своей политике. Но были полностью утрачены условия воспроизводства диктатуры пролетариата: она должна была умереть со смертью Сталина.

1935-1953 годы - вот период даже не умирания, а омертвления диктатуры пролетариата в СССР.

...

В целом исторически верный анализ, однако вопрос о том, как и посредством чего пролетариат влиял на политику, и почему вдруг перестал - не раскрыт. Как нераскрыты предпосылки и последствия принятия новой Конституции 1936 года. Впрочем, в оправдание автора можно констатировать, что и в наше время вопросы перехода формы власти в СССР от Советской республики к Парламентской республике ещё далеко не в полной мере изучены.

...

Партийно-государственная верхушка, Администрация, отделенная от пролетариата слоем второстепенных административных исполнителей получила возможность выдвигать лидера из своей среды и в соответствии со своими интересами меняла их (Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев) до тех пор, пока не остановилась на наиболее подходящем. Администрация и ранее опасливо сопротивлялась диктату вождя - и это было ее противодействием диктатуре пролетариата. Освободившись от диктатуры пролетариата, она немедленно доказала, что не намерена признавать никакой диктатуры вообще, впредь намерена сама диктовать любому главе основные направления политики. Л.И. Брежнев вступил на свой пост под лозунгом: «прекратить перетряхивать кадры, дать людям возможность спокойно работать». Это и была необходимая верхушке гарантия устойчивости ее положения.

...

Прекрасное описание текущего момента.

...

Контрреволюционный переворот произошел. При глубоко капиталистической сущности порожденного им общественного уклада, форма общества, его структура приобрела весьма своеобразные черты. Отношения Администрации и трудящихся моментально деградировали до уровня феодальных. Полновластие в распределении благ, полновластное владение всем народным хозяйством освободило Администрацию от угрозы какого бы то ни было конкурентного экономического давления, - а значит стала не нужна погоня за максимальной прибылью и сопутствующее ей развитие производства.

Беспокойство Администрации свелось к тому, чтобы ее крепостные могли хоть как-то прокормить себя, обеспечить воспроизводство рабочей силы, но - главное - полностью удовлетворяли потребности хозяина - Администрации.

...

А вот тут уже проскальзывают довольно странные воззрения у автора - декларируя капиталистическую сущность общественного уклада, далее идёт довольно странный пассаж о "феодализме", "отсутствия конкуренции" и "крепостных". Феодализм, как всем читателям, я надеюсь, известно со школьной программы, возможен только в условиях наследственного владения землёй, господстве натурального хозяйства и внеэкономической эксплуатации. И возможно, в какой-либо полемической статье или в разговоре, такое и можно "писануть" для "красного словца", но вписывать такое в серьёзные теоретические работы - это признак грубейшего незнания основ марксисткой теории и такой науки как история.

...

В то же время распределение благ, экспроприированных у пролетариата внутри самой верхушки, среди диктаторствующей Администрации осложнено нагромождением ничего уже не значащих формальных требований, оставшихся в наследство от предыдущих этапов государственного развития. Неизбежная борьба за распределение благ в самой административной среде в силу этого носит мелкобуржуазный, крохоборный характер, когда ради личной копеечной выгоды гробятся миллионы и миллионы, именно потому, что они «ничьи» и в личную собственность превратиться не могут. Это неестественное положение чревато неизбежными кризисами, разрешение которых всякий раз шаг за шагом ведет к обнаружению и узаконению капиталистической сущности, т. е. к приведению формы в соответствие с содержанием.

Эта странная, не наблюдаемая ранее форма капитализма вводит в заблуждение многих - и в стране и за ее пределами. Этому немало способствует отсутствие подлинно социалистического образца для сравнения, широкая пропаганда (внутри страны - вообще подавляющая) превдомарксистских теоретических измышлений верхушки и обособленность, отделенность социалистического мира от капиталистических проблем, причины которой толкуются как особенности социализма, а на самом деле предопределены феодальной структурой. Но несмотря на мишуру великих украшений и толкований, капитализм остается капитализмом.

...

И следующий же абзацы вызывает недоумение - сущность у нас капиталистическая, а порядки феодальные... возникает логичный вопрос что к чему собирался автор приводить в соответствие - феодальные порядки как форму к капитализму как к содержанию... или наоборот?

...

Утрата диктатуры пролетариата, буржуазное перерождение социалистического лагеря, воскрешение в нем феодальных отношений продолжают оставаться скрытыми от пролетариев всего мира. Последствия такого перерождения обоюдными усилиями и буржуазной и социалистической пропаганды толкуются как естественное, вполне «марксистское» развитие пролетарских завоеваний. И хотя китайская пропагандистская система приложила немало усилий для раскрытия действительного положения, ее утверждения лишены авторитета из-за экономической отсталости самого Китая. Положение рабочих в СССР продолжает восприниматься пролетариатом всех стран как нормальный результат реализации марксистских идей. Неудивительно, что у рабочих развитых капиталистических стран борьба за достижение такого результата не вызывает революционного энтузиазма.

...

И вновь откуда-то взялся феодализм. Возникает вопрос - а что согласно марксизму, следует за феодализмом, и за что нам предлагает бороться автор, призывая бороться с этим так называемы "феодализмом в СССР". Согласно марксизма, капитализм более прогрессивная общественно-экономическая формация, чем феодализм. Марксисты в эпоху борьбы с феодализмом и его пережитками допускали союзы буржуазией, ради свержения феодализма. Автор же увы нам на такую постановку вопроса - ответа не даёт, и таким вопросом почему-то не задаётся.

...

В настоящее время опять только единственная страна - Россия - способна принять на себя эту историческую миссию. Революционность российского пролетариата, опять-таки диктуемая различием в положении трудящихся слоев и правящего класса, уже достигла социально решающих величин и продолжает возрастать. Углубляющийся кризис советской экономики настоятельно требует разрешения - таким разрешением может стать восстановление диктатуры пролетариата. Но пролетариат России слабо организован, ему чрезвычайно трудно организоваться и наладить обмен идеями, и если момент для повторения пролетарской революции будет упущен, то кризис в России завершится заурядным превращением теряющей устойчивость государственной экономической системы в частнокапиталистическую, что резко затруднит ведение пролетарской политической борьбы и отодвинет Россию в безликий ряд второстепенных капиталистических держав.

...

А вот этот отрезок - блестящий, напомню написано это всё в 1979 году.

Ещё одна из работ Разлацкого, представляющая особый интерес.

Кому отвечать?



1977 год

...

Три фактора позволяют выделить текущий момент в нашем общественном развитии.



Фактор первый, не самый главный вообще, но решающий именно для начала борьбы, состоит в том, что история существования нашего общества и нашей Администрации, в частности, уже представила достаточный материал не только для марксистского анализа глубинных причин неспособности нашей Администрации обеспечить движение вперед, но и для построения позитивной программы перестройки общества. Одним из свидетельств этого и является эта работа. Сущность состоит в том, что пролетариат готов вступить в борьбу идеологически вооруженным.



Фактор второй состоит в том, что Администрация утратила всякое идеологическое влияние на общество. Никаких новых продуктивных идей Администрация выдвинуть не может, а прежние идеи, перехваченные Администрацией у революционного, активного прошлого, частью утратили свое историческое значение в связи с изменением условий общественного бытия, частью категорически опошлены спекуляциями самой Администрации. Важная специфическая сторона нынешнего идейного кризиса заключается в том, что отсутствуют не только идейные связи Администрации с массой трудящихся, но нет и никаких идей, которые связывали, цементировали самое Администрацию.



При широком развороте борьбы Администрация начнет разваливаться и переходить целыми звеньями на сторону пролетариата в силу элементарной тяги к духовному богатству. Конечно, Администрация еще прочно скреплена множеством формальных и традиционных связей, но к настоящему моменту она полностью идеологически разоружена.



Фактор третий и самый главный - это глубочайший экономический кризис, в который мы вступили. Этот кризис тщательно скрывается, Администрация прилагает все усилия, чтобы создать видимость благополучия. Но видимость есть видимость, сущность повсеместно прорывается сквозь нее. Это инфляция, которую мы ощущаем по росту цен. Это отставание объемов производства важнейших видов сельскохозяйственных продуктов. Это - неуклюжие попытки нагромождением всяких дополнительных "социалистических обязательств" выжать из промышленности крохи для покрытия недостач. Но основная примета того, что кризис вошел в окончательную фазу, что никакого выхода из него Администрацией не будет найдено - это динамика наших показателей по производительности труда. Уже несколько лет с вынужденным постоянством ЦСУ фиксирует прирост производительности труда на уровне 3-4 процентов в год, то есть на уровне катастрофического замедления технического прогресса. Для всякого марксиста ясно, что это - прямое следствие крайнего несоответствия производственных отношений характеру производительных сил.



Наша разлагающаяся Администрация ничего изменить не в состоянии. Стихийным разрешение кризиса может быть только мелкобуржуазным - расчищающим простор для развития буржуазии крупной. Наш рабочий класс еще совершенно не готов к тому, чтобы предотвратить это, чтобы решительными действиями предопределить развитие событий.



Времени на подготовку нам оставлено в обрез. Вот почему работу надо начинать сегодня.





Как видим уже в 1977 году Алексей Борисович Разлацкий предсказал события последующий 15 лет, однако внимательный читатель спросит - Как так оказалось, что спустя 10 лет он оказался антисоветском "Народном фронте"? Для ответа на этот вопрос приведу ещё одну выдержку из его работы, дату написания которой мне правда выяснить не удалось.

О рынке рабочей силы



Принцип равной оплаты за равный труд, или «каждому по труду», предполагает возможность сравнивать труд количественно.

После Октябрьской революции основным является стремление сравнивать труд непосредственно. В первом полугодии – по времени работы: оказалось неэффективно, вообще безуспешно. Затем – сдельщина. Дает реальный результат в одном виде производства. Но производства между собой несравнимы. Да и в пределах одного вида сравнимость достигается не всегда. Различие условий, например, технического оснащения, все разрушает.

Где же выход? Нормирование, нормирование, нормирование… 60 лет крутится карусель нормирования.

А как при капитализме? Надо читать Маркса. Труд всех видов находит сравнение в стоимости. Стоимость есть мера, есть эквивалент общественно полезного труда. А что такое стоимость? Стоимость есть математическое ожидание цены на свободном рынке. Вне свободного рынка нет сравнения общественной полезности, нет возможности установить стоимость.

...

Хотел я всё разом прокомментировать, но не получиться. Тут автор заблудился в трёх соснах, сначала он даёт определение понятию Стоимость, и тут же задаётся вопросом - А что такое стоимость? И тут же даёт выдумывает новое определение, которое прямо противоречит первому. Закон стоимости при капитализме гласит - Стоимость это воплощённый в товаре абстрактный труд. Это базовое понятие в марксизме, т.е. труд уже воплощён в товаре - т.е. он уже потрачен. Но тут же возникает какое-то математическое ожидание цены на свободном рынке. Ну и дальше автор раскрывается в полной мере - оказывается без свободного рынка мы не можем установить стоимость... ну а что дальше...

...

А что у нас? У нас нет свободного товарного рынка с колеблющимися ценами. Мы строим цену исходя (якобы) из реальных трудозатрат. Но при такой твердой и принудительной цене нельзя ничего узнать о сравнительной общественной полезности товара, следовательно, нельзя получить никакого представления о стоимости товара. Примеров тому масса. Все, что мы называем «дефицит» - это товары, цена которых значительно ниже их стоимости. А какова стоимость? О ней мы можем судить по ценам на черном рынке, но только приблизительно: черный рынок не свободен, там оплачивается риск (продавцу или покупателю) и т.п.

...

Опять мы не можем без рынка...

...

Обратная картинка с затовариванием. Уценка залежалых товаров – это попытка привести цены в соответствие со стоимостью.

Ага! Не может, не может социализм обойтись без свободного рынка. Насильственно пытаясь уничтожить то, что является социальным законом, то есть законом природы, государство ведет бессмысленную борьбу. Закон берет свое, а государство от нежелания с ним считаться только теряет. К примеру, очевидная потеря – разность между государственной и черно-рыночной ценой дефицитных товаров.А труд – тоже. Мы нормируем, нормируем, ух как нормируем! Стремимся занормировать все, чтобы – никаких упущений? А рыночная стихия – закон природы! – наводит свои порядки.

...

Ну и финалочка - социализму нужен рынок.

...

Что такое «невыгодные» работы? Да будь на них установлены трижды «научно обоснованные» расценки, делать их никто не желает. И чтобы хоть как-то наладить производство мы поднимаем расценки там, где «научная обоснованность» их занижает, мы ограничиваем фонд зарплаты, чтобы был стимул понижать необоснованные «научно обоснованные» завышенные расценки.

Но ведь делать это нас заставляют законы рынка рабочей силы! Мы сопротивляемся им, отчаянно сопротивляемся. Вместо того, чтобы понять природу, вместо того, чтобы управлять ей в тех пределах, в которых она это допускает, на основе познанных нами законов – вместо этого мы боремся, боремся вслепую, не желая видеть эти законы в упор. Это, что ли, марксизм?

Отмена нормирования, соревновательный принцип распределения работ – вот что соответствует социализму, вот что дает возможность употребить на пользу всем объективные общественные законы, действующие при социализме.

Ну и под конец господин "марксист" Разлацкий раскрывается полностью и предлагает лечить социализм капитализмом, т.е. встаёт на позиции тех, с кем боролся - Хрущёва, Брежнева и всех, кого он там ещё костерил и изобличал в своих работах... ибо именно этим с высоких трибун и призывали заниматься с конца 50х годов - углублять и расширять применение закона стоимости в экономике СССР.

Для тех, кто спросит - А как же тогда быть со стоимостью при Социализме? Всё просто. Социализм, согласно марксизму - это коммунизм в первой фазе, с сохранением отпечатков капитализма. Результатом капиталистического производства* является товар, собственно, вопросу того - Что есть товар? Посвящён главный труд Карла Маркса под названием "Капитал". Это базовая категория, исследуя которую Маркс и вывел всю свою последующую теорию. И показал двойственную природу товара как результата капиталистического производства. Товар с одной стороны это вложенный в него абстрактный труд, а с другой стороны это полезная вещь. Так вот при Социализме экономика нетоварная и закон стоимости перестаёт действовать, так как результатом социалистического производства* является продукт, идущий в потребление не через обмен. При социализме существует товарность - т.е. отрицание непосредственного общественного потребления, и да вот там в этой нише есть товары - т.е. продукты которые идут в потребление через обмен. Про отпечатки капитализма в социализме помните? Вот это они. Но если у вас товарность 100% - т.е. всё идёт в потребление через обмен, то у вас уже не социализм, а капитализм, хотя даже для капитализма 100% это перебор и идеальные условия.

*Производство - это присвоение человеком объектов природы, в рамках общественно-экономической формации и по средствам неё.

Ну так уберите стоимость из определения товара, что останется? Останется - полезная вещь. Ну и как вы уже наверно догадались Стоимость при социализме определяется пользой продукта, т.е. всё так же трудом, только не вложенным, а тем, что созданный продукт экономит в потреблении. А процесс производства при социализме заключается не только в присвоении человеком объектов природы, и не ограничивается им, а становиться обменом. Т.е. мало при социализме думать о том, как произвести тот или иной продукт, надо ещё думать, как ввести его в потребление, а потом из него вывести и вернуть обратно в природу - именно это и есть плановая экономика. И только в таком ключе можно рассуждать о стоимости при социализме - иначе да, вы действительно не сможете её адекватно посчитать и рассчитать.

Вот так наши герои и оказались в рядах "Народного фронта" под крылом КГБ, которое их же и посадило четырьмя годами ранее, и в эпоху перестройки и выступали за демонтаж СССР, капитализм и рынок... с припиской о последующем "новом октябре", который непременно наступит сразу за "февралём". Ну и что тут ещё сказать - что-то действительно у них успешно получилось... только "новый октябрь" даже спустя 35 лет не просматривается...

Итоги

Собственно, вот такой у нас интересная статья получилась. Да нам спустя 35 лет куда проще судить о происходивших в те года событиях, нежели их непосредственным участникам. Да и с Марксом сверяться через CTRL+F куда проще. Но как видим даже если ты вроде бы "всё понял" - это ещё не гарантия того, что ты не станешь орудием в руках тех, против кого ты выступаешь.

Выступать против - это выступать непонятно за что.

Ещё большей ошибкой является попытки натянуть сову на глобус, т.е. вместо изучения давно написанного, пытаться нагромоздить что-то своё в попытках подогнать теорию под свою субъективную действительность и выдать это за развитие идей. Таким образом можно и самому сесть, и других подставить, и вместо того, чтобы стать спасителем, которым ты себя мнил - стать орудием в руках своих врагов.

И вот так можно пойдя на лево в интересах рабочих, можно прийти на право - на благо интересов работодателей.

А на этом у меня на сегодня всё.

P.S. Автор не является коммунистом, ему и при капитализме неплохо платят, а также он не претендует на звание марксиста - всё вышеприведённое в статье написано за пару недель с использование исключительно гугла и википедии.