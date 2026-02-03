Сайт Конференция
crazycat21
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
Дрон осуществлял сбор информации о перемещениях президента Венесуэлы и действиях его охраны, а во время операции по захвату выявлял непосредственные угрозы для спецназа США.

Джим Тайклет, генеральный директор американской оборонной корпорации Lockheed Martin, впервые официально подтвердил использование разведывательного беспилотника RQ-170 Sentinel в недавней боевой операции. В ходе своего выступления на финансовой конференции в начале текущего года, Тайклет рассказал, что этот беспилотник-невидимка сыграл ключевую роль в операции "Абсолютная решимость", – миссии, начатой 3 января с целью захвата президента Венесуэлы Николоса Мадуро. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romaina.

Малозаметный разведывательный беспилотник RQ-170 Sentinel. Фото: ВВС США

Может быть интересно

Прозвучавшее заявление свидетельствует о неожиданном изменении коммуникационной политики американской оборонной промышленности.

По мнению экспертов издания, официальное признание использования беспилотника в боевой операции не следует недооценивать. Напротив, оно вызывает большой интерес, поскольку подробности о флоте дронов Sentinel на протяжении почти двух десятилетий были одними из самых тщательно охраняемых секретов ВВС США.

Согласно отчету, представленному инвесторам корпорации Lockheed Martin, беспилотник RQ-170 действовал в составе объединенной группы летательных аппаратов, в которую входили истребители пятого поколения F-35 и F-22, а также вертолеты Black Hawk из состава 160-го полка специальной авиации.

Как отмечает Defense Romania, слова Джима Тайклета подтверждает независимый анализ, проведённый после того, как появилась видеозапись посадки беспилотников RQ-170 Sentinel на базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Данная база имеет стратегическое значение для американских сил. Хотя Пентагон и признал использование беспилотников во время операции по захвату Николаса Мадуро, чиновники до сих пор избегают указывать точные модели задействованных аппаратов.

Роль RQ-170 заключалась в техническом и координационном обеспечении. По мнению аналитиков, перед рейдом американского спецназа беспилотник использовался для непрерывного наблюдения за передвижениями Мадуро и установления схемы действий его службы безопасности. А непосредственно во время ночной операции RQ-170 осуществлял непрерывную передачу данных в режиме реального времени (фото и видео) в командные центры, что позволило выявить непосредственные угрозы и точно оценить воздействие ударов по критически важной инфраструктуре на военной базе Фуэрте-Тиуна в Каракасе.

Беспилотник RQ-170, разработанный подразделением Skunk Works корпорации Lockheed Martin, изначально предназначен для работы в сильно защищённом воздушном пространстве противника. Несмотря на то, что технические характеристики в значительной степени засекречены, известно, что этот летательный аппарат выполняет разведывательные и рекогносцировочные миссии на больших высотах.

Аппарат стал известен широкой публике в 2007 году. Первоначально его работу наблюдали в Афганистане, однако он стал более известен в 2011 году. Тогда RQ-170 обеспечивал воздушное наблюдение в Пакистане во время операции по ликвидации Усамы бен Ладена.

Согласно информации Defense Romania, источники в оборонной промышленности указывали на использование беспилотников RQ-170 Sentinel для наблюдения за Крымом в 2022-2023 годах. Спутниковые снимки авиационной базы Сигонелла в Италии подтвердили развертывание этих летательных аппаратов на европейском театре военных действий.

В настоящее время на вооружении ВВС США имеется достаточно ограниченное количество RQ-170, по разным данным от 20 до 30 единиц. Однако служба продолжает полагаться на данный тип при проведении операций максимальной стратегической важности, там, где важна "невидимость" для средств радиолокационного обнаружения.

Как считают эксперты Defense Romania упоминание генеральным директором Lockheed Martin беспилотника RQ-170 на публике является элементом стратегии "продуманной прозрачности". Объединив технологию малой заметности с успешной операцией по "эвакуации" политического лидера, Lockheed Martin стремится укрепить доверие инвесторов к жизнеспособности своих передовых систем в условиях жесткой конкуренции за будущие контракты на разработку автономных беспилотников.

#новости #сша #армия #оружие #военные новости #беспилотники #lockheed martin #венесуэла #мадуро #rq-170 sentinel
Написать комментарий (0)
