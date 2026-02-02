Сайт Конференция
molexandr
Тесты подтвердили статус Ryzen 9850X3D как разогнанной версии 9800X3D с повышенным напряжением
Первоначальные результаты «биннинга» показывают практически идентичный разгонный потенциал.

Оверклокер под псевдонимом chunmu82 принял участие в «кремниевой лотерее», исследовав потенциал 13 процессоров AMD Ryzen 9 9850X3D, сообщают VideoCardz и HardwareLuxx. Результаты были опубликованы на южнокорейском сайте QuasarZone и продублированы оверклокером sugi0lover на форуме overclock.net. В общем и целом, результаты показывают, что потенциал разгона 9850X3D и 9800X3D очень близок.

Источник изображения: @unervi, Unsplash

В частности, при оценке процессоров использовалась методика прогнозирования «кремниевого потенциала» Silicon Prediction (SP), встроенная в BIOS материнских плат ASUS. Показатель SP оценивает, насколько «хорош» тот или иной образец процессора, используя заводские данные о напряжении и тактовой частоте (кривая VID или VF), а также различные формулы ASUS. Тестирование проводилось на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E Apex с проверенным комплектом оперативной памяти DDR5-6000 CL26 от G.Skill. Процессор охлаждался жидкостью с температурой 20 °С.

Первоначальные обзоры опровергают теорию о том, что AMD могла повысить тактовую частоту 9850X3D на 400 МГц при том же напряжении, только лишь за счёт отбора кристаллов 9800X3D, пишет HardwareLuxx. Новый процессор работает на более высоких напряжениях, потребляет больше энергии и больше греется. Однако исчерпывающего сравнения оценок SP процессоров не проводилось. В HardwareLuxx отметили, что их тестовый образец 9800X3D набирает 114 баллов в тесте SP, а 9850X3D — 120 баллов. Результат выше, но двух процессоров для статистики недостаточно.

Полученные chunmu82 оценки SP для имеющихся экземпляров 9850X3D лежат в диапазоне от 118 баллов до 121 балла. При этом оверклокер отметил, что видел в Интернете отзывы, в которых владельцы 9850X3D сообщали и о более высоких результатах.

Источник изображения: chunmu82, QuasarZone

Оверклокер утверждает, что протестированные им образцы 9850X3D могут быть немного лучше 9800X3D в разгоне оперативной памяти, но разница несущественная, можно сказать ничья. Стабильный разгон лежал в диапазоне от 8200 до 8600 мегатранзакций в секунду. Внутреннюю шину FCLK удалось разогнать до 2200…2233 МГц. Максимальная тактовая частота ядер составила 5625 МГц, паре самых удачных экземпляров хватило для этого напряжения VCore 1,25 В при значении P0 VID 1,271 В, а самым неудачным — VCore 1,275 В при значении P0 VID 1,325 В и более.

Без дополнительных подробностей специалист также отметил, что в случае 9800X3D лучше выход годных ядер (core yield), а 9850X3D показал немного лучшие результаты по тактовым частотам PBO. Вероятно, это может указывать даже на то, что в 9800X3D могут попадаться более удачные кристаллы, где ядра работают на невысоких напряжениях и в «ручном режиме» такие процессоры тоже неплохо разгоняются либо настраиваются на эффективную работу. А 9850X3D просто хорошо «бустится» из коробки за счёт более высокого напряжения.

В дальнейшем chunmu82 намерен протестировать больше процессоров для получения более обширной статистики.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#amd #процессоры #разгон #3d v-cache #ryzen 7 9850x3d
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
