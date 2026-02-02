South China Morning Post сообщает - дозвуковая китайская крылатая ракета YJ-18C может стать основой для массового недорогого оружия, предназначенного не для атаки маломаневренных и уязвимых военных судов снабжения.

В китайском профильном издании Shipborne Weapons Defence Review, связанном с судостроительной корпорацией China State Shipbuilding Corporation (CSSC), появился анализ, на который ссылается SCMP. В нем рассматривается возможность перепрофилирования китайской дозвуковой крылатой ракеты YJ-18C для решения специфической задачи: не прорывать мощную ПВО авианосных групп, а серийно производить её, для атак на слабозащищенную, но жизненно важную логистическую инфраструктуру флота.

Идея, изложенная в журнале, заключается в изменении цели. Вместо того чтобы пытаться поразить эсминцы с системой «Иджис» (Aegis Combat System) или авианосцы, ракеты должны нацеливаться на вспомогательные суда: танкеры, транспорты боеприпасов, ролкеры – корабли для перевозки грузов на колесной базе (автомобили, грузовой транспорт, железнодорожные вагоны). Эти крупные и медленные цели имеют минимальную собственную защиту, но от их работы зависит способность ударной группировки находиться вдали от баз.

Ракета YJ-18C, впервые показанная в 2025 году, изначально создавалась для ударов по наземным целям. Аналитики проводят параллель с американской противокорабельной ракетой AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) и предполагают, что китайскую ракету можно адаптировать под схожие задачи. Ее ключевые характеристики для этой роли — относительно низкая стоимость, что позволяет наладить массовое производство, и малая заметность для радаров.

Стратегия основана на логике «роя» или подавляющего количества. Одиночная дозвуковая ракета имеет высокие шансы быть сбитой современными системами ПРО. Однако одновременный пуск десятков или сотен таких ракет с разных платформ — с вспомогательных кораблей НОАК, береговых установок или даже переоборудованных гражданских судов — может перегрузить любую систему обороны. Даже если несколько ракет прорвутся, ущерб тыловому обеспечению может заставить флот отступить для пополнения запасов.

В публикации подчеркивается, что это не про прорыв технологий, а про смену тактической концепции. Вместо разработки единичных гиперзвуковых «супероружий» предлагается использовать доступные и дешевые средства для асимметричного воздействия на самое уязвимое звено высокотехнологичного флота — его линии снабжения. При этом авторы анализа признают, что против хорошо защищенных боевых групп такого флота как у США, такая ракета будет малоэффективна, и ее ниша — именно тыловые объекты инфраструктуры и вспомогательные военные суда.