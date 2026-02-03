Сборки прошлых лет до сих пор способны обеспечить приемлемые показатели частоты кадров в современных играх, при этом не требуя значительных вложений в условиях неблагоприятной ситуации на рынке, что подтверждается видеороликом, опубликованным на YouTube-канале tronger.
Источник фото: tronger/YouTube
Для своих тестов энтузиаст собрал ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-4790K, видеокартой GeForce GTX 1060 6 ГБ от Palit и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR3, который в разрешении 1080p обеспечил следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Valorant (средние настройки качества графики) – 221 fps/120 fps;
- Grand Theft Auto V (очень высокие настройки) – 107 fps/68 fps;
- PUBG: Battlegrounds (низкие настройки) – 85 fps/32 fps;
- Forza Horizon 5 (средние настройки) – 76 fps/65 fps;
- Ghost of Tsushima (средние настройки) – 56 fps/29 fps;
- Cyberpunk 2077 (средние настройки) – 46 fps/33 fps;
- Elden Ring (высокие настройки) – 53 fps/30 fps;
- God of War (средние настройки) – 72 fps/46 fps;
- The Last of Us Part I (средние настройки) – 46 fps/28 fps;
- Red Dead Redemption 2 (настройки High-Ultra) – 31 fps/29 fps;
- Dying Light 2 Stay Human (средние настройки) – 37 fps/33 fps.
В целом, сборка с Core i7-4790K и GeForce GTX 1060 6 ГБ демонстрирует достаточно высокие показатели в целом ряде популярных игр, позволяя переждать кризис на рынке памяти, который, по мнению ряда экспертов, продлится до 2027-2028 года.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424