Global_Chronicles
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
Tom's Hardware сообщает о необычном эксперименте японского энтузиаста. Он создал рабочий USB-накопитель, использовав в качестве основы устаревшую технологию магнитной памяти на сердечниках 50-х годов, из-за чего устройство получилось размером с обеденную тарелку, но вмещает всего 128 байт.

Японский энтузиаст технологий, известный в сети как @dyd_Nao, решил проверить, можно ли совместить архаичную технологию хранения данных с современными интерфейсами. Как пишет Марк Тайсон (Mark Tyson), редактор новостей Tom's Hardware, результатом его эксперимента стал, вероятно, самый громоздкий и неэффективный USB-накопитель в мире.

 

В основе устройства лежит магнитная память на сердечниках (core memory) — технология, которая доминировала в компьютерах 1950-60-х годов, пока ее не вытеснила полупроводниковая DRAM. Данные в ней хранятся в виде намагниченности крошечных ферритовых колечек, сплетенных в сетку. Именно эта сетка и занимает основную площадь устройства.

Емкость накопителя составляет всего 128 байт. Для сравнения, этого объема не хватит даже для сохранения одного короткого сообщения в соцсети.

Главная техническая особенность — энергонезависимость памяти. Данные не стираются при отключении питания. Но есть серьезный недостаток: процесс чтения информации является деструктивным. После считывания биты обнуляются, и контроллеру приходится сразу же перезаписывать их обратно, если нужно сохранить данные.

Для управления этим процессом и обеспечения интерфейса USB энтузиаст использовал современные компоненты: микроконтроллер Raspberry Pi Pico, драйверы и усилители. Единственным реальным преимуществом магнитных сердечников сегодня остается их высокая устойчивость к радиации, что теоретически могло бы заинтересовать космическую отрасль. Но все вспомогательная электроника вокруг этой памяти такой стойкостью, увы, не обладает.

*  все фото предоставлены: @dyd_Nao на X

#оперативная память #озу #tom&#x27;s hardware #mram #usb-накопитель #raspberry pi pico #магнитная память
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

32Влад32
22:20
Поржал. Над твоим хилым умишком.
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
Салор Сулумов
22:13
Сирии,Ливана,Палестины и Иордании !!! Террористическая образования (израиль ) созданная 1948 году к ним отношения не имеет!!!!
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
Сосунов Сосипатр
21:47
Игра - достойная этого сайта!
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
Marina Fakuni
21:40
ЖИ-ШИ пиши с буквой «И», Касянчук
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
Сосунов Сосипатр
20:32
Это прекрасная статья – как раз достойная этого сайта.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Имя Фамилия
19:50
Извращенец
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Китя.
19:49
Скидывай амуду. проц свой дохлый 7600F и мать продавай. Да переходи на Интел и проблема решится. то что амудики тут городят чушь. Вот Алиса сказала почитай про Интел.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Владимир
19:45
Полная брехня Как был интел глючным гАвном, так он им и остался, что в настольном сегменте, что в ноутбуках
Tom's Hardware: Intel догнала AMD по надежности процессоров в отчете Puget Systems за 2025 год
Евгений Попов
19:28
Ну Феррари и прочие суперкары тоже продаются, а толку? :) Просто сравни цены сколько новый 16TB HDD стоит и сколько такой же емкости SSD :)
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
Евгений Попов
19:26
Привет тебе из 2026 года. Диски прекрасно продолжают работать :)
Обзор и тест HDD Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) объемом 16 Тбайт
