Tom's Hardware сообщает о необычном эксперименте японского энтузиаста. Он создал рабочий USB-накопитель, использовав в качестве основы устаревшую технологию магнитной памяти на сердечниках 50-х годов, из-за чего устройство получилось размером с обеденную тарелку, но вмещает всего 128 байт.

Японский энтузиаст технологий, известный в сети как @dyd_Nao , решил проверить, можно ли совместить архаичную технологию хранения данных с современными интерфейсами. Как пишет Марк Тайсон (Mark Tyson), редактор новостей Tom's Hardware, результатом его эксперимента стал, вероятно, самый громоздкий и неэффективный USB-накопитель в мире.

Может быть интересно

В основе устройства лежит магнитная память на сердечниках (core memory) — технология, которая доминировала в компьютерах 1950-60-х годов, пока ее не вытеснила полупроводниковая DRAM. Данные в ней хранятся в виде намагниченности крошечных ферритовых колечек, сплетенных в сетку. Именно эта сетка и занимает основную площадь устройства.

Емкость накопителя составляет всего 128 байт. Для сравнения, этого объема не хватит даже для сохранения одного короткого сообщения в соцсети.

Главная техническая особенность — энергонезависимость памяти. Данные не стираются при отключении питания. Но есть серьезный недостаток: процесс чтения информации является деструктивным. После считывания биты обнуляются, и контроллеру приходится сразу же перезаписывать их обратно, если нужно сохранить данные.

Для управления этим процессом и обеспечения интерфейса USB энтузиаст использовал современные компоненты: микроконтроллер Raspberry Pi Pico, драйверы и усилители. Единственным реальным преимуществом магнитных сердечников сегодня остается их высокая устойчивость к радиации, что теоретически могло бы заинтересовать космическую отрасль. Но все вспомогательная электроника вокруг этой памяти такой стойкостью, увы, не обладает.

* все фото предоставлены: @dyd_Nao на X