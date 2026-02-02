Итоги тестов показали практически равнозначную производительность обеих платформ в большинстве игровых ситуаций

Цены на оперативную память стандарта DDR5 продолжают расти, заставляя пользователей задумываться о целесообразности сборки новых систем именно на этом типе памяти. Команда популярного YouTube-канала Linus Tech Tips, осознавая ситуацию, провела сравнительное тестирование платформ на разных поколениях оперативной памяти, учитывая предстоящий длительный период высоких цен, который, ка ожидается, продлится минимум до 2028 года.

Тестирование проводилось на трех системах:

Процессор Intel Core i7-12700K с памятью DDR4 объемом 16 ГБ

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D с памятью DDR5 объемом также 16 ГБ

Дополнительно была проверена уже не новая на сегодняшний день платформа AM4, представленная процессором Ryzen 7 5800X

Все тесты выполнялись с одной и той же высокопроизводительной видеокартой Radeon RX 9070 XT в разрешении 1440p.

Средняя частота кадров (FPS) практически совпала у всех протестированных конфигураций. Различия настолько незначительны, что ими можно пренебречь. Однако показатель 1% Low (количество минимальных кадров в игре) оказался немного лучше у системы с процессором Ryzen 7 7800X3D и памятью DDR5 — прирост составил около 10%. Тем не менее, даже эта небольшая разница зачастую лежит в пределах статистической погрешности.

Сборка на базе процессора Core i7-12700K с DDR4 обошлась примерно на 15% дешевле аналогичной конфигурации с DDR5. Система на старшей платформе AM4 (процессор Ryzen 7 5800X) оказалась ещё экономичней — её стоимость ниже на целых 20%.

В итоге, переход на DDR5 оправдан лишь тогда, когда важна каждая десятая доля секунды производительности. Во всех остальных случаях экономия может оказаться весьма существенной. Несмотря на некоторые преимущества платформенных решений с DDR5, особенно в специфичных задачах вроде быстрой компиляции шейдеров и общей отзывчивости операционной системы, большинство геймеров вряд ли заметят разницу в реальной игровой практике. По сути, переход на DDR5 становится скорее вопросом будущих перспектив, нежели необходимостью здесь и сейчас.

Команда Linus Tech Tips рекомендует придерживаться проверенного подхода: выбирать компоненты исходя из текущего бюджета, не стремясь обязательно приобрести новейшую память. Если приоритет отдаётся графике высокого разрешения (например, 1440p или 4K), разумнее сэкономить на оперативной памяти и вложить средства в более мощную видеокарту.