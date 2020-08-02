Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Приветствую читателей сайта overclockers. Данная статья продолжает обзор шутеров по Второй мировой войне. Сегодня мы осмотрим еще 14 игр, среди которых имеются как реалистичные сюжеты, так и фантастические с уклоном в паранормальные явления.

реклама


Игра 2001 года. Return to Castle Wolfenstein. 1943 год, Гиммлер ведет исследования по созданию суперсолдат. Подразделения СС раскапывают могилы и сшивают куски плоти с металлом. Выяснить подробности и помешать разработкам должен агент Офиса Секретных Действий – Блажкович. Если на игру накатить текстуры высокого разрешения, то вполне можно тряхнуть стариной и пройти легендарный шутер сейчас.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все


Игра 2003 года. Beyond Normandy Assignment Berlin. В Нормандии каким-то образом оказались советские войска, при этом играть предстоит за американского десантника. Все ящики и бочки взрываются от одного попадания.

реклама


Игра 2004 года. World War II Sniper Call to Victory. Играем за американского снайпера. Немцы появляются из воздуха. Старенький игровой движок Jupiter с трудом вытягивает европейскую архитектуру. На зимней карте изо рта идет пар.

реклама


Игра 2005 года. Mortyr 2 For Ever. Игра начинается в заснеженной норвежской деревушке. В игре пять локаций Норвегия — Польша — Югославия — Греция — Сверхсекретная База. Есть возможность полетать на невооруженном вертолете. Визуально картинка приятная.

реклама


Игра 2005 года. ÜberSoldier Восточный фронт Неизвестная война. Нацисты наладили производство суперсолдат из мертвецов, оживляя их в специальной машинке. Играть предстоит за такого незаконченного суперсолдата Карла Штольца, которого в лаборатории перехватила девушка из сопротивления, поэтому предстоит играть за партизан.


Игра 2005 года. Airborne Troops Воздушный десант. Играть предстоит за Джона Уэлша, летчика королевских ВВС, сбитого над Францией в 1944 году. В игре семь коротких миссий.


Игра 2007 года. Mortyr 3 Battlestrike Force of Resistance. События происходят в сентябре 1943 года. Играем за бойца сопротивления в немецком тылу на протяжении восьми миссий.


Игра 2007 года. Medal of Honor Airborne. Игра использует движок Unreal Engine 3. Следуя духу реализма, разрешают носить пистолет, гранаты и еще только два любых ствола. Есть прокачка оружия – чем дольше пользуетесь, тем лучше и владеете.


Игра 2008 года. ÜberSoldier II Восточный фронт Крах Анненербе. Наш герой — Карл Штольц, бывший офицер специального диверсионного подразделения вермахта, оживленный дьявольским гением Эрнста Шеффера. Основное его отличие от обычного человека — это «временной щит», то есть некая сферическая область вокруг героя, которая останавливает пули.


Игра 2008 года. Морпехи Коммандос Второй Мировой. На каждом из уровней мы выполняем стандартные нехитрые действия: ползаем по скучно обставленным темным коридорам, уничтожаем фрицев, нажимаем на кнопки и раскладываем взрывчатку.


Игра 2008 года. Снайпер Цена победы. На протяжении восьми коротких миссий игроку предстоит перебегать между позициями, отмеченными на карте, расстреливать немецких солдат или танки. Путь к финалу всегда один, обходы перекрыты дизайнерами. Вторая мировая в игре представлена Сталинградом и почему-то Италией.


Игра 2009 года. The Saboteur. На мой субъективный взгляд это лучшая GTA-подобная игра по Второй мировой войне. Играем за Шона Девлина, ирландского гонщика, очищающего Париж и его окрестности от фашистов. В начале игры мир окрашен в черно-белые тона, и по мере освобождения карты от немецких постов и прохождения миссий, окружающему миру возвращаются его цвета. Освобождать Париж помогают партизаны, а фашисты не пытаются отбить свои аванпосты назад. Отдохнуть можно в кабаре с полуголыми танцовщицами.


Игра 2014 года. Wolfenstein The New Order. За окном нацистский мир 1960 года. Нацисты высадились на луну, а Битлз заставили петь на немецком. Агент Блажкович приходит в себя в психиатрической лечебнице и намерен повернуть ход истории.


Игра 2015 года. Wolfenstein Old Blood. Это предыстория The New Order, самостоятельный приквел. В этом дополнении восемь глав, две взаимосвязанные истории. Главный герой - агент Блажкович. На дворе 1946 год, и нацисты вот-вот выиграют Вторую мировую войну. Чтобы переломить ситуацию в пользу союзников, Блажковичу необходимо с успехом провести опасную спецоперацию в баварской глубинке.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
16
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
Ghost of Tsushima: рецензия
14
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
20 июля 2020 31
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для пяти смартфонов
10
11 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI 10.1 / Magic UI 3.1
6
Цена OnePlus 7 Pro упала на 30 000 рублей – Snapdragon 855, до 12 ГБ ОЗУ, 90-Гц экран и выдвижная камера по низкой цене
6
53 смартфона Xiaomi получат обновление MIUI 12 в 2020 году – полный список, сроки и названия телефонов
8
Sony готовит двухпроцессорную модель PlayStation 5 Pro – в 2 раза больше памяти и производительность 4К@60fps в любых играх
28
AMD Radeon RX 6900 XT Big Navi будет оснащён 80 вычислительными блоками, 5120 графическими ядрами и сможет демонстрировать производительность в 17,5 TFLOP
42
Пользователи проголосовали за PlayStation 5 – 85% геймеров готовы купить игровую приставку от Sony в первые дни продаж
7
В выборе между AMD Ryzen 7 4750G и Intel Core i7-10700 с бюджетной дискретной видеокартой поможет тестирование от TecLab
35
В World of Tanks пришла большая амнистия – тысячи тимкиллеров вернуться в игру в связи с 10-летним юбилеем Танчиков
20
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась существенно быстрее GeForce RTX 2080 Ti в 3DMark Time Spy Extreme – данные инсайдера
60
Игровая GeForce RTX 3080 оказалась на 35% быстрее GeForce RTX 2080 Ti в Time Spy Extreme – предварительные цены, технические характеристики и сроки начала продаж
10
Самая ожидаемая видеокарта 2020 года – Big Navi от AMD может получить мощность от 17,5 TFLOP, оказавшись гораздо быстрее GeForce RTX 3090
18
Долой додекаэдры: товарные экземпляры Core i9-9900K перебрались в обычные коробки
11
В Uplay можно бесплатно забрать отличную игру Valiant Hearts про Первую Мировую войну, но есть один нюанс
5
Новая версия эмулятора для PlayStation 3 позволяет запускать более 3 000 игр, получив поддержку многопользовательского режима
8
AMD работает над обновлением APU Ryzen Pro Renoir с Vega 11, большим количеством линий PCIe и увеличенным объемом оперативной памяти
17
Radeon RX 5700 XT на частотах 2360/15792 МГц стал вторым в Unigine Superposition 8K
5
Руководство Apple назвало причины популярности нового iPhone SE
24
Большая презентация Xiaomi в России: игровой 144-Гц монитор, TWS-наушники, ТВ-приставка, два маршрутизатора и три самоката
7
TikTok заблокируют в США уже через несколько дней
57

Популярные статьи

Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
346
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
521
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
57
Я все ещё покупаю процессоры Intel
132
Краткий обзор на неофициальные рендеры еще не вышедших карт RTX 3000
19
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Вынужденная обновка МФУ: взгляд на Canon TS9551C в негативе и позитиве
16
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
1

Сейчас обсуждают

Alex Mel
05:43
1) любой crucial берет минимум 3200 - дорогой? да ладно
Я все ещё покупаю процессоры Intel
FELSHER
05:41
Автор забыл указать главную причину: "Потому что у нет ни ума ни денег!" Зы они тут на оверах авторов по уровню IQ выбирают? Чем ниже тем годнотее?))
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Даниил Хома
05:40
Видеокарты и от нвидиа и от амд хорошие, всё что нам предлагают и те и другие отлично себя показывает, у меня была и видеокарта от амд (не помню которая) и от нвидиа стояла порядка 8 лет (gt 120) не н...
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
coo1erman
05:35
За эти деньги, хороший вариант с Алика. Как то покупал Xeon на 1155. Китайскую мать, взять бы не рискнул. Хорошие скорости памяти, хоть и задержки высоковаты. Но процессор, всё же технически уже устар...
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
Tipouzver
05:32
CUDA на 570 заблокирована драйверами. Нвидиа в новых драйверах специально отключила эту технологию для древних видеокарт, чтоб стимулировать покупку современных. У меня была такая же проблема, когда п...
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
Kolmohorov
05:28
>>>И комп он всеяден, для всего подходит. Для эксклюзивов консольных он не подходит. А так, да, согласен: банальный десктоп - друг человека.
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Xenobyte
05:25
Этот мусор писал 11-и летний? У которого была только 1 нвидиа и раз сгорела нужно разжечь ненависть к компании аааахаахахахахахахахаа Я даже до середины мне дочитал. Ясно что просто бредятина. physX...
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Alexshanghai IntelAmdov
05:07
зустях бох комментариев
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Alexshanghai IntelAmdov
05:06
не в каждом городе можно ездить на мотоблоке лол)
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Alexshanghai IntelAmdov
05:05
красавчик утер нос всем)
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем