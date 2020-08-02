14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая
Приветствую читателей сайта overclockers. Данная статья продолжает обзор шутеров по Второй мировой войне. Сегодня мы осмотрим еще 14 игр, среди которых имеются как реалистичные сюжеты, так и фантастические с уклоном в паранормальные явления.
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Игра 2001 года. Return to Castle Wolfenstein. 1943 год, Гиммлер ведет исследования по созданию суперсолдат. Подразделения СС раскапывают могилы и сшивают куски плоти с металлом. Выяснить подробности и помешать разработкам должен агент Офиса Секретных Действий – Блажкович. Если на игру накатить текстуры высокого разрешения, то вполне можно тряхнуть стариной и пройти легендарный шутер сейчас.
Игра 2003 года. Beyond Normandy Assignment Berlin. В Нормандии каким-то образом оказались советские войска, при этом играть предстоит за американского десантника. Все ящики и бочки взрываются от одного попадания.
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Игра 2004 года. World War II Sniper Call to Victory. Играем за американского снайпера. Немцы появляются из воздуха. Старенький игровой движок Jupiter с трудом вытягивает европейскую архитектуру. На зимней карте изо рта идет пар.
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Игра 2005 года. Mortyr 2 For Ever. Игра начинается в заснеженной норвежской деревушке. В игре пять локаций Норвегия — Польша — Югославия — Греция — Сверхсекретная База. Есть возможность полетать на невооруженном вертолете. Визуально картинка приятная.
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Игра 2005 года. ÜberSoldier Восточный фронт Неизвестная война. Нацисты наладили производство суперсолдат из мертвецов, оживляя их в специальной машинке. Играть предстоит за такого незаконченного суперсолдата Карла Штольца, которого в лаборатории перехватила девушка из сопротивления, поэтому предстоит играть за партизан.
Игра 2005 года. Airborne Troops Воздушный десант. Играть предстоит за Джона Уэлша, летчика королевских ВВС, сбитого над Францией в 1944 году. В игре семь коротких миссий.
Игра 2007 года. Mortyr 3 Battlestrike Force of Resistance. События происходят в сентябре 1943 года. Играем за бойца сопротивления в немецком тылу на протяжении восьми миссий.
Игра 2007 года. Medal of Honor Airborne. Игра использует движок Unreal Engine 3. Следуя духу реализма, разрешают носить пистолет, гранаты и еще только два любых ствола. Есть прокачка оружия – чем дольше пользуетесь, тем лучше и владеете.
Игра 2008 года. ÜberSoldier II Восточный фронт Крах Анненербе. Наш герой — Карл Штольц, бывший офицер специального диверсионного подразделения вермахта, оживленный дьявольским гением Эрнста Шеффера. Основное его отличие от обычного человека — это «временной щит», то есть некая сферическая область вокруг героя, которая останавливает пули.
Игра 2008 года. Морпехи Коммандос Второй Мировой. На каждом из уровней мы выполняем стандартные нехитрые действия: ползаем по скучно обставленным темным коридорам, уничтожаем фрицев, нажимаем на кнопки и раскладываем взрывчатку.
Игра 2008 года. Снайпер Цена победы. На протяжении восьми коротких миссий игроку предстоит перебегать между позициями, отмеченными на карте, расстреливать немецких солдат или танки. Путь к финалу всегда один, обходы перекрыты дизайнерами. Вторая мировая в игре представлена Сталинградом и почему-то Италией.
Игра 2009 года. The Saboteur. На мой субъективный взгляд это лучшая GTA-подобная игра по Второй мировой войне. Играем за Шона Девлина, ирландского гонщика, очищающего Париж и его окрестности от фашистов. В начале игры мир окрашен в черно-белые тона, и по мере освобождения карты от немецких постов и прохождения миссий, окружающему миру возвращаются его цвета. Освобождать Париж помогают партизаны, а фашисты не пытаются отбить свои аванпосты назад. Отдохнуть можно в кабаре с полуголыми танцовщицами.
Игра 2014 года. Wolfenstein The New Order. За окном нацистский мир 1960 года. Нацисты высадились на луну, а Битлз заставили петь на немецком. Агент Блажкович приходит в себя в психиатрической лечебнице и намерен повернуть ход истории.
Игра 2015 года. Wolfenstein Old Blood. Это предыстория The New Order, самостоятельный приквел. В этом дополнении восемь глав, две взаимосвязанные истории. Главный герой - агент Блажкович. На дворе 1946 год, и нацисты вот-вот выиграют Вторую мировую войну. Чтобы переломить ситуацию в пользу союзников, Блажковичу необходимо с успехом провести опасную спецоперацию в баварской глубинке.
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