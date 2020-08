Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Приветствую читателей сайта overclockers. Данная статья продолжает обзор шутеров по Второй мировой войне. Сегодня мы осмотрим еще 14 игр, среди которых имеются как реалистичные сюжеты, так и фантастические с уклоном в паранормальные явления.

Игра 2001 года. Return to Castle Wolfenstein. 1943 год, Гиммлер ведет исследования по созданию суперсолдат. Подразделения СС раскапывают могилы и сшивают куски плоти с металлом. Выяснить подробности и помешать разработкам должен агент Офиса Секретных Действий – Блажкович. Если на игру накатить текстуры высокого разрешения, то вполне можно тряхнуть стариной и пройти легендарный шутер сейчас.

Игра 2003 года. Beyond Normandy Assignment Berlin. В Нормандии каким-то образом оказались советские войска, при этом играть предстоит за американского десантника. Все ящики и бочки взрываются от одного попадания.

Игра 2004 года. World War II Sniper Call to Victory. Играем за американского снайпера. Немцы появляются из воздуха. Старенький игровой движок Jupiter с трудом вытягивает европейскую архитектуру. На зимней карте изо рта идет пар.

Игра 2005 года. Mortyr 2 For Ever. Игра начинается в заснеженной норвежской деревушке. В игре пять локаций Норвегия — Польша — Югославия — Греция — Сверхсекретная База. Есть возможность полетать на невооруженном вертолете. Визуально картинка приятная.

Игра 2005 года. ÜberSoldier Восточный фронт Неизвестная война. Нацисты наладили производство суперсолдат из мертвецов, оживляя их в специальной машинке. Играть предстоит за такого незаконченного суперсолдата Карла Штольца, которого в лаборатории перехватила девушка из сопротивления, поэтому предстоит играть за партизан.





Игра 2005 года. Airborne Troops Воздушный десант. Играть предстоит за Джона Уэлша, летчика королевских ВВС, сбитого над Францией в 1944 году. В игре семь коротких миссий.





Игра 2007 года. Mortyr 3 Battlestrike Force of Resistance. События происходят в сентябре 1943 года. Играем за бойца сопротивления в немецком тылу на протяжении восьми миссий.





Игра 2007 года. Medal of Honor Airborne. Игра использует движок Unreal Engine 3. Следуя духу реализма, разрешают носить пистолет, гранаты и еще только два любых ствола. Есть прокачка оружия – чем дольше пользуетесь, тем лучше и владеете.





Игра 2008 года. ÜberSoldier II Восточный фронт Крах Анненербе. Наш герой — Карл Штольц, бывший офицер специального диверсионного подразделения вермахта, оживленный дьявольским гением Эрнста Шеффера. Основное его отличие от обычного человека — это «временной щит», то есть некая сферическая область вокруг героя, которая останавливает пули.





Игра 2008 года. Морпехи Коммандос Второй Мировой. На каждом из уровней мы выполняем стандартные нехитрые действия: ползаем по скучно обставленным темным коридорам, уничтожаем фрицев, нажимаем на кнопки и раскладываем взрывчатку.





Игра 2008 года. Снайпер Цена победы. На протяжении восьми коротких миссий игроку предстоит перебегать между позициями, отмеченными на карте, расстреливать немецких солдат или танки. Путь к финалу всегда один, обходы перекрыты дизайнерами. Вторая мировая в игре представлена Сталинградом и почему-то Италией.





Игра 2009 года. The Saboteur. На мой субъективный взгляд это лучшая GTA-подобная игра по Второй мировой войне. Играем за Шона Девлина, ирландского гонщика, очищающего Париж и его окрестности от фашистов. В начале игры мир окрашен в черно-белые тона, и по мере освобождения карты от немецких постов и прохождения миссий, окружающему миру возвращаются его цвета. Освобождать Париж помогают партизаны, а фашисты не пытаются отбить свои аванпосты назад. Отдохнуть можно в кабаре с полуголыми танцовщицами.





Игра 2014 года. Wolfenstein The New Order. За окном нацистский мир 1960 года. Нацисты высадились на луну, а Битлз заставили петь на немецком. Агент Блажкович приходит в себя в психиатрической лечебнице и намерен повернуть ход истории.





Игра 2015 года. Wolfenstein Old Blood. Это предыстория The New Order, самостоятельный приквел. В этом дополнении восемь глав, две взаимосвязанные истории. Главный герой - агент Блажкович. На дворе 1946 год, и нацисты вот-вот выиграют Вторую мировую войну. Чтобы переломить ситуацию в пользу союзников, Блажковичу необходимо с успехом провести опасную спецоперацию в баварской глубинке.