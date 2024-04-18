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Игра Ghost of Tsushima выходит на ПК 16 мая

Захватывающее приключение самурая теперь доступно и для ПК-геймеров. Улучшенная версия игры Ghost of Tsushima с новым контентом и поддержкой высоких настроек графики.
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Популярная игра Ghost of Tsushima, ранее выпущенная для PlayStation 4, теперь доступна и для игроков на ПК. Версия игры для ПК под названием Ghost of Tsushima Director's Cut будет включать обновления, выпущенные для PS5-версии, в том числе дополнение Iki Island и кооперативный многопользовательский режим Legends.

Разработчики из студии Nixxes, известные своими качественными портами игр на ПК, отвечали за перенос Ghost of Tsushima на новую платформу. Они заявляют, что игра получит ряд визуальных улучшений, включая поддержку сверхширокоформатных дисплеев, неограниченную частоту кадров и технологии масштабирования, такие как NVIDIA DLSS, Intel XeSS и AMD FSR 3.

При этом, чтобы играть в Ghost of Tsushima на ПК в разрешении 4K и 60 кадрах в секунду, потребуется мощное оборудование. Рекомендуемые видеокарты - GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT. Игра также будет поддерживать кросс-платформенный кооператив между ПК и PlayStation.

В целом, перенос Ghost of Tsushima на ПК должен порадовать любителей игры, которые хотят насладиться ей на высокой производительности. Вместе с визуальными улучшениями и дополнительным контентом, это отличная возможность для ПК-геймеров открыть для себя этот захватывающий приключенческий экшен.

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Теги

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