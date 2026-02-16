Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Сказка о Царе Салтане» собрала рекордную для российского кинопроката сумму вне новогоднего периода
К моменту публикации данной заметки общие сборы перевалили за 710 млн рублей.

Традиция российского кинопроката такова, что самые большие сборы приходятся на новогодние каникулы, когда у людей длинные выходные и желание успеть за это время сделать всё то, на что времени в течение года гарантированно не будет. Поэтому кассовые сборы стало принято считать отдельно — в новогодний период и вне его.

Может быть интересно

Источник изображения: «Кинокомпания братьев Андреасян» / «ON Студия» / телеканал ТНТ / «Атмосфера кино».

И вот новый рекорд сборов из второй категории установила вышедшая в прокат 12 февраля «Сказка о царе Салтане» — экранизация одноимённой сказки в стихах А. С. Пушкина. Согласно данным ЕАИС, новинка за неполные четыре дня собрала свыше 710 миллионов рублей, а число зрителей превысило полтора миллиона.

Предыдущий рекорд был установлен фильмом «Лёд 2» в начале 2020 года: его стартовые сборы составили 579 миллионов рублей, но при этом в первый уикенд его посмотрели на 600 тысяч человек больше, чем в случае с героем данной заметки.

Следует также понимать, что рубль образца начала 2020 года и начала 2026 года — сильно разные по своей покупательной способности деньги, и этот факт почему-то никогда не уточняется прокатчиками при публикации очередных рекордов. Данная проблема, впрочем, глобальна.

#россия #экономика #кино #«сказка о царе салтане»
