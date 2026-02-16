GizmoChina сообщает о фонаре Sodiumfrostglow с натрий-ионным аккумулятором. Его главная особенность — работа при температурах до -40°C при яркости 2500 люмен.

Создатели фонаря Sodiumfrostglow выбрали для своего устройства нестандартное техническое решение. Вместо литий-ионного аккумулятора они использовали натрий-ионный, сообщает GizmoChina. Краудфандинговая кампания на Kickstarter закрылась с результатом более 20 тысяч долларов, вдвое превысив начальную цель.

Главная особенность натрий-ионных батарей — устойчивость к низким температурам. При -40°C литий-ионные аккумуляторы теряют до 85% емкости. Производители Sodiumfrostglow заявляют, что их устройство сохраняет 88% заряда в аналогичных условиях. Если характеристики соответствуют реальности, фонарь может заинтересовать туристов, альпинистов и людей, живущих в регионах с холодным климатом.

Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Устройство работает не только как фонарь, но и как повербанк. Через порт USB-C можно заряжать смартфоны или GPS-навигаторы. Входная мощность достигает 10 Вт, выходная для зарядки гаджетов — 5 Вт.

Световой поток фонаря — 2500 люмен. Производители позиционируют устройство как инструмент для активного отдыха, а не бытовую принадлежность. Заявленный ресурс батареи превышает 3000 циклов зарядки. Натрий-ионная технология считается более безопасной по сравнению с литий-ионной, так как менее подвержена тепловому разгону.

Кампания на Kickstarter завершилась в конце 2025 года. Проект поддержали около 200 человек. Сейчас сбор средств продолжается на платформе Indiegogo. Стоимость для первых спонсоров составляет примерно 73 доллара без учета доставки. Розничная цена позднее вырастет до 90 долларов.

* все фото издания GizmoChina