Организация предоставила отчет за 2025 год и поделилась планами на 2026

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) отчиталась о своей деятельности за год, а также обозначила стратегические приоритеты развития отрасли. В числе прочего РВИ начала подготовку отраслевого документа с базовыми принципами регулирования видеоигровой индустрии, который может быть использован в диалоге с государственными органами. По словам представителей организации, важной победой в 2025 году стало недопущение запретительных мер в отношении иностранной видеоигровой продукции, в том числе блокировки Steam.

РВИ ужесточила критерии членства: теперь к сообществу могут присоединяться лишь опытные разработчики и студии. Например, из 200 поданных за год заявок было принято лишь 50, среди наиболее значимых – «Бука» и «Фогейм». В будущем возможно введение платного членства.

Экспертный потенциал организации был усилен Наблюдательным советом, в состав которого вошли ведущие представители видеоигровой индустрии, что стало закономерным шагом на фоне возрастающей ответственности и влияния организации. Особое внимание было уделено оказанию экспертной и организационной поддержки экспортным проектам российских студий, участию в международных отраслевых мероприятиях и заключению соглашений с зарубежными ассоциациями.

РВИ видит главной задачей на 2026 год создание долгосрочной стратегии развития индустрии, продвижение мер поддержки разработки видеоигр, запуск механизмов спонсорской поддержки ассоциации, а также развитие проектов, направленных на публичное признание достижений отрасли. Позитивным примером государственной поддержки стал запуск кластера видеоигровой разработки.

Одним из ключевых проектов организации стало социологическое исследование «Гейминг в России 2026», которое позволило выявить новые предпочтения людей, определить самые популярные жанры, платформы и форматы. Исследование отражает актуальные тенденции и изменения в поведении игроков, задавая ориентиры для дальнейшего развития индустрии.

РВИ подчеркнула намерение активнее популяризировать индустрию через масштабные и содержательные проекты. Например, проект «Зал Славы», целью которого является увековечивание достижений российских разработчиков, переходит от голосования к экспертной проработке. Также организация планирует реализацию новых инициатив: создание памятника Тетрису, выпуск коллекционных изданий и создание музея видеоигр.

В рамках отчета также были представлены результаты работы партнерского проекта РВИ — фонда Indie GO: в работе у него находятся 25 перспективных проектов, а совокупные инвестиции составили 300 млн рублей. В 2026 году планируется увеличение инвестиционного портфеля еще на 200–300 млн рублей и выпуск не менее 10 проектов. В планах также находится создание внутренней студии разработки для поддержки ключевых проектов.