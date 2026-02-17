Не столь давно ассортимент компании Suunto пополнился самыми доступными в линейке спортивными часами Run. Позиционируется модель как беговая, но по своим возможностям она практически не уступает более дорогим мультиспортивным устройствам, а часть функций и вовсе раньше не появлялась даже во флагманах – проигрывание офлайн-музыки, бег по треку и прогнозирование времени финиша. При этом Suunto Run яркие, легкие, выполнены из качественных материалов, имеют класс водостойкости WR50, оснащены AMOLED-дисплеем с автоматической регулировкой яркости и двухдиапазонным GPS. На чем же производитель сэкономил, чтобы снизить цену? Давайте разбираться.

Характеристики

Материалы: нержавеющая сталь, армированный полиамид, Gorilla Glass.

Ремешок: 2 нейлоновых быстросменных (22 мм), 130 – 210 мм и 160 – 250 мм.

Дисплей: круглый, 1.32” AMOLED, 466x466 точек, автояркость, AoD.

Управление: сенсор, 2 клавиши, колесико.

Датчики: GPS/GNSS (L1+L5), пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп, компас, альтиметр, термометр.

Подключение: Bluetooth.

Приложение: Suunto (Android и iOS).

Циферблаты: 40+.

Тренировки: 35 видов, есть возможность создать свою.

Автономность: до 10 дней.

Дополнительно: проигрывание музыки офлайн (3 ГБ), поддержка внешних датчиков.

Защита: WR50.

Габариты: 46x46x11.3 мм.

Вес: 37 г.

Цена: 25 000 рублей.

Комплектация

Хотя Suunto Run и является наиболее бюджетной моделью производителя, по упаковке этого не скажешь. Жесткий черный футляр вытянутой формы обернут в бумажную «кожуру» с вдохновляющим посланием от разработчиков.

Внутри все аккуратно распределено по отдельным коробочкам и конвертикам: часы, пара нейлоновых ремешков S/M и M/L, зарядная шайба с кабелем USB-C, подробный мануал, наклейки и памятка по началу использования. Устройство доступно в классических (черная и серая) и ярких (лаймовая и апельсиновая) расцветках, а также с нейлоновыми и силиконовыми ремешками.

Дизайн

Suunto Run имеют круглый корпус диаметром 46 мм и толщиной 11.3 мм. Основная часть изготовлена из армированного стекловолокном цветного полиамида, а черная верхняя выполнена из нержавеющей стали. Материалы прочные и износостойкие. При этом безель установлен вровень с плоским защитным стеклом: Gorilla Glass хоть и устойчиво к царапинам, но полную защиту от них все же не дает.

Большую часть тыльной поверхности занимает округлый пульсоксиметр. Благодаря небольшой высоте (1.5 мм) и обтекаемой форме, он не оставляет следов на запястье. Вокруг поместили четыре зарядных контакта. В зоне крепления верхней оси находится динамик, а возле нижней – надпись Suunto. Также логотип выгравирован на корпусе слева.

Нажимное колесико и две прямоугольные клавиши располагаются на правом торце. У них короткий тугой ход с четким щелчком. Распознаются нажатия и удержания, а у «коронки» присутствует тактильная отдача при вращении. Случайных срабатываний при сгибе запястья не происходит, в перчатках пользоваться удобно.

Два комплектных ремешка по типу миланской петли изготовлены из нейлона в цвет корпуса и украшены светоотражающей надписью. Один рассчитан на запястье охватом 130-210 мм, второй – 160-250 мм. Для фиксации используется «липучка», которая не теряет своей функциональности даже в воде. Ширина у него стандартная (22 мм), а крепления быстросъемные.

Кожа не раздражается и не потеет, а часы, учитывая их небольшой вес (37 г с ремешком), воспринимаются как часть одежды. Ношение 24 на 7 не вызывает никакого дискомфорта. Единственный минус – ткань довольно быстро пачкается, так что периодически приходится стирать браслет.

Часы яркие, но не аляпистые, хорошо смотрятся как на мужской, так и женской руке, гармонично сочетаются со спортивной и повседневной одеждой. Изготовление качественное: швов и заусенцев нет. Suunto Run обладает влагозащитой WR50. Это меньше, чем топовые модели, но плавать на поверхности в них все равно можно без опасений. Также часы отлично переносят жару и холод, а пластиковый корпус не создает дискомфорта при перепаде температур.

Экран

Suunto Run оснащены относительно небольшим (33.5 мм) круглым дисплеем, в сочетании с которым неактивный ободок вокруг кажется весьма широким (4.5 мм). Хорошо, что AMOLED-матрица и черный фон циферблатов неплохо маскируют линию перехода.

Раньше модели бренда выделялись малым количеством вотчфейсов. Здесь же, хотя первоначально и загружен всего один циферблат, около четырех десятков можно найти в фирменном приложении, причем есть возможность менять к них доминирующий цвет и настраивать поля данных. Высокое разрешение 466x466 мм позволяет четко отображать даже мелкие детали.

реклама





Поддерживается автоматическая регулировка яркости: можно выбрать из трех диапазонов ее работы. Обычно хватает даже самого низкого уровня, а на максимальном часы «не слепнут» даже на пляже. Поддерживается функция Always on Display, но я предпочитаю актировать экран поворотом запястья, благо данная опция здесь отлично работает. Есть возможность перевернуть интерфейс для ношения на правой руке. Сенсор отзывчивый, но на прикосновения в перчатках не реагирует. На стекле присутствует олеофобный слой для лучшего скольжения.

Интерфейс и управление

Как и в других часах Suunto, здесь используется собственная операционная система, причем наконец-то без микрофризов. Основной орган управления – колесико. Вращением удобно скроллить любые списки, а нажатием подтверждать выбор. Нижней клавишей можно вернуться назад или перейти на домашний экран удержанием.

На циферблате клавиши получают несколько другие функции. Вращение коронки позволяет перейти к списку виджетов (помещаются по две штуки на экране), а также к полному списку функций при выборе соответствующего пункта. Нажатие открывает список тренировок, а удержание – настройки. Верхняя клавиша запускает крайний вид спорта, а нижняя активирует панель управления. При этом функции последних при нажатии и удержании можно изменить в настройках.

В процессе занятия верхняя кнопка ставит его на паузу и открывает меню, где можно завершить тренировку, заблокировать сенсор (для разблокировки требуется удерживать обе клавиши) или выбрать дополнительные параметры. Коронкой переключаются экраны, масштабируется трек на карте, а также вызывается плеер.

При помощи нижней клавиши отмечаются этапы, а удержанием – открывается циферблат (обратно можно вернуться верхней или средней клавишей).

Наконец, удержание верхней кнопки дает возможность создать многокомпонентное занятие, подключив к текущему дополнительные виды спорта.

К логике управления быстро привыкаешь. Есть обратная связь в виде вибрации и тоновых сигналов. Конечно, доступ ко всем функциям можно получить и при помощи сенсорного экрана – прокрутка свайпами вверх-вниз, выбор – касанием или смахиванием влево, возврат назад – жестом вправо. Жаль только, что нельзя отключить экран, закрыв его ладонью.

Функциональность

В плане возможностей Suunto Run вполне сравнимы с более дорогими моделями бренда. Функции удобно поделены на блоки: тренировки, на открытом воздухе и общие. У каждой предусмотрены подсказки.

Пульс измеряется в автоматическом режиме и представлен в виде графика за последние 24 часа. Кроме того, часы вычисляют ЧСС в спокойном состоянии. Ведет себя местный датчик довольно странно: первые несколько минут тренировки он может выдавать практически не связанные с реальностью результаты, но затем исправляется. Хорошо, что проблему можно решить, подключив нагрудный пульсометр. Содержание кислорода в крови измеряется по запросу – требуется на полминуты зафиксировать руку. Ориентироваться на конкретные значения не стоит, но уловить тренд вполне можно.

Установлен типичный для Suunto акселерометр с низкой чувствительностью: количество шагов он занижает (погрешность может доходить до 15%), но и в транспорте не накидывает лишних. Количество повторений в упражнениях не определяется. На основании встроенных формул ведется подсчет калорий.

Есть несколько комплексных показателей активности на основе метрик Training Peaks. Раздел «Объем тренировки» содержит балл тренировочного стресса (TSS), время тренировок за неделю, рекомендации по нагрузке и прочие параметры. В «Достижениях» содержатся баллы хронической нагрузки (CTL). «Восстановление» – это «заряд батарейки» пользователя, который учитывает нагрузки, отдых, вариабельность частоты сердцебиения (HRV) и баланс тренировочного стресса (TSB). Есть функция, которая помогает восстановить дыхание после пробежки.

Время засыпания и пробуждения обычно определяются с погрешностью 10-15 минут, фазы похожи на реальные, правда, иногда бывают сбои, когда вместо 7 часов сна Suunto Run показывают всего 4. Дополнительно во время сна фиксируется пульс, вариабельность частоты сердцебиения (HRV) и уровень кислорода. На основе всех показателей определяется качество сна, а утром выводится краткая сводка. Кроме того, часы умеют фиксировать и дневной отдых. Можно поставить несколько будильников, но привязываться к фазам они не умеют.

Часы выдают информацию о восходе/закате солнца и фазах луны, фиксируют колебания высоты и атмосферного давления, а также измеряют температуру (среднюю между телом и воздухом). Из приложения «подтягиваются» данные о погоде. Есть имитация фонарика подсветкой экрана (красная и постоянная/мигающая белая), секундомер и таймер (умеют работать в фоне), а также функция поиска телефона.

На навигации экономить не стали – тут двухдиапазонный (L1 и L5) GPS/GNSS, одновременно часы могут подключиться к 32 спутникам всех распространенных группировок, точность позиционирования на высоком уровне. Хотя с картами часы не работают, они могут записывать треки, выводить текущие координаты, вести по загруженному маршруту, определять направление к определенным объектам или исходной точке, а также помогают ориентироваться по азимуту и компасу.

Suunto Run наконец-то получили функцию, которую давно ждали многие поклонники бренда – проигрывание офлайн-музыки. Для загрузки треков нужно подключить часы к компьютеру с помощью комплектной «таблетки» (пользователю доступно 3 ГБ), затем в фирменном приложении файлы можно скомпоновать в плейлисты. Несмотря на наличие динамика, для прослушивания музыки необходимо подключить гарнитуру. Режим управления плеером на телефоне тоже убирать не стали.

Доступно разностороннее информирование: сообщения, звонки, уведомления от приложений, время восхода и заката, штормовые предупреждения, повышенный пульс, разминка, достижение целей, недельная сводка. Удобно, что каждый пункт можно активировать по отдельности, а также отрубить все, включив режим концентрации (принудительно или по расписанию).

Длина сообщений ограничивается 100 символами, поддерживаются некоторые эмодзи (почему-то обесцвеченные), но вот фотографии, аудио и видео недоступны. В памяти хранится до 300 сообщений, которые разбиваются не только по приложениям, но и по пользователям. Уведомления почему-то хранятся внутри настроек, и чтобы прочитать их, приходится значительно углубляться в интерфейс. При звонках поступают уведомления с номером/именем контакта, но разговаривать по часам нельзя. Отмечу, что я не мог ни ответить на уведомления/звонки заготовленной фразой, ни даже отклонить вызов, однако с некоторыми моделями телефонов такие трюки будут доступны.

Тренировки

В Suunto Run «вшито» 35 наиболее востребованных видов тренировок. Для удобства они разбиты на группы разных цветов, а шесть последних выносятся в начало списка. На основе любой из них можно создать собственный вариант с новыми экранами и полями данных, скомбинировать одно занятие с другим, а также запрограммировать структурированную интервальную тренировку.

А вот расширение функциональности за счет мини-приложений Suunto Plus, как в старших моделях, тут недоступно. Точнее, эти модули уже вшиты, но только в некоторые беговые тренировки. Самостоятельно распознавать занятия часы не умеют.

Перед началом тренировки можно выбрать цель (расстояние, длительность, калории), настроить навигацию, указать режимы работы батареи и сенсорного экрана, добавить оповещения, автопаузу, мониторинг ЧСС, медиаплеер и оценку самочувствия по завершению, а также подключить внешние датчики. Все настройки сохраняются при следующем запуске.

Подключение к спутникам обычно занимает 15-20 секунд, но всегда есть возможность отменить поиск. В процессе тренировки доступно текущее время. Касанием любого числа на экране можно узнать, за что отвечает этот параметр. Понравилось, что зоны пульса отображаются цветом по периметру экрана. Еще один наглядный показатель – уровень тренировочной нагрузки – чем он выше, тем тренировка интенсивнее.

Когда часы подключены к наушникам, то через них транслируются данные об этапах тренировки, однако, музыка при этом не приглушается, так что разобрать сведения получается не всегда. Понравилось наличие метронома, который позволяет не сбиваться с темпа. Если загрузить маршрут, то часы будут подсказывать, когда от него отклоняешься. По завершению занятия предлагают посмотреть краткий отчет. Данные по всем тренировкам заносятся в журнал.

Во время бега можно отслеживать высоту подъема и спуска, темп, сожженные калории, пульс, каденс и мощность. Появился режим легкоатлетического бега по стадиону, в котором после круга калибровки можно получить точный трек, привязанный к дорожке, даже несмотря на возможные помехи с GPS.

Еще один интересный режим – марафон, где в реальном времени отображается прогресс и рассчитывается предполагаемое время финиша на основе текущего темпа. Это позволяет удобно контролировать свой бег.

Также стоит отметить возможность соревнования с виртуальным соперником, который словно «берет на буксир». После настройки структурированной тренировки, часы будут давать соответствующие подсказки. При плаванье фиксируется расстояние, количество гребков, темп, баллы SWOLF, TSS, температура воды и даже расход калорий, жиров и углеводов, однако, стиль плаванья часы определять отказываются.

Приложение

Возможности часов значительно расширяются за счет фирменного приложения Suunto, которое после последних обновлений стало одним из самых удобных для анализа среди всех спортивных утилит.

Программа встречает «Панелью инструментов», на которую можно вывести карточки с различными метриками. При касании любой из них «проваливаешься» в их детальное описание с собранными данными. По большинству параметров можно построить диаграммы за разные периоды.

В разделе «Активности» собраны карточки тренировок, причем не только своих, но тех пользователей, на которых подписан. Записанные маршруты автоматически накладываются на карты, хотя на самих часах последние не поддерживаются. При этом можно выгрузить маршрут или выбрать тренировку основой для виртуального соперника. Также из особенностей стоит отметить разбивку дистанции на этапы, возможность накладывать графики друг на друга и получать награды. Активность также можно занести вручную и поделиться с другими пользователями.

На вкладке «Календарь» тренировки в виде кружков распределены по датам, при этом одинаковые активности имеют общий цвет, а их радиус соответствует длительности занятия. Под календарем располагается список, в котором занятия сгруппированы по видам спорта. Там можно, например, оценить, сколько времени потратил, какое расстояние преодолел и сколько калорий сжег за месяц при беге. В самом низу дается карта, на которую выгружены все маршруты за выбранный период.

В Training Zone удобно отслеживать изменения своего состояния за определенное время, не в последнюю очередь, благодаря советам от местного виртуального тренера Suunto Coach. По каждому параметру можно прочитать краткую справку и выяснить, от чего он зависит и на что влияет.

Вкладка «Тренинг» содержит все проведенные тренировки с краткой статистикой, «Прогресс» показывает графики изменения формы (TSS), усталости и уровень подготовки (максимальное потребление кислорода), «Восстановление» содержит данные по сну, HRV и усталости от занятий. «Ежедневное здоровье» включает пульс, шаги и сожженные калории. «Статистика» представляет все собранные данные по датам в виде таблицы.

В разделе «Карта» можно изучить собственные треки, оценить оставленные другими пользователями, импортировать внешние, разработать собственный маршрут и определить точки интереса.

При этом есть удобные фильтры по видам активностей и дорожным покрытиям, а также разбивка по типам карт, например, на зимней карте будут доступны лыжные трассы. Также можно переключаться между 2D и 3D видами.

В «Настройках часов» можно загрузить на гаджет циферблат, создать структурированную тренировку или даже новый спортивный режим, выбрав для него экраны и поля данных. При этом мини-приложения для расширения функциональности часов тут недоступны.

Из доступных функций также имеются: группировка музыкальных треков на устройстве, добавление/удаление виджетов, настройка уведомлений, поиск часов и обновление прошивки.

В «Настройках аккаунта» можно сменить метрическую систему, пригласить друзей из соцсетей, выставить цели и границы для зон пульса, потребления кислорода и мощности, соединиться с нагрудным пульсометром, активировать отслеживание менструального цикла, привязать сторонние приложения и обновить прошивку.

Автономность

Небольшой вес и компактность Suunto Run не привели к значительному снижению автономности, впрочем, реальные цифры, как всегда, зависят от режима использования. Например, при активном мониторинге пульса и сна, со всеми уведомлениями и четырьмя часовыми тренировками в зале, одного заряда хватает на 10 суток. Если активировать AoD, то часы сядут уже через 4 дня. Когда отключаешь весь мониторинг, то можно смело рассчитывать на пару недель, а в авиарежиме Suunto Run могут проработать и месяц.

Безусловно, наиболее «прожорливым» компонентом является GPS, поэтому в настройках тренировки можно выбирать из трех вариантов работы: эффективность (двухчастотный режим – 20 ч), выносливость (одночастотный – 24 ч) и энергосбережение (отключается Bluetooth, звуки, вибрация, устанавливается минимальная яркость – 40 ч).

У Suunto Run также есть свой режим энергосбережения, который отключает AoD, пробуждение поворотом запястья, снижает яркость, отключает звуки и вибрацию. Полное восстановление батареи занимает 70 минут, но правильно соединить часы и «таблетку» не всегда получается автоматом – при зарядке требуется точно выставлять позицию часов.

Выводы

Благодаря Suunto Run бренд достойно зашел в сегмент недорогих спортивных часов. Модель практически не ощущается на руке и добавляет яркий визуальный акцент. Сборка качественная, материалы хорошие, хотя и без сапфирового стекла. AMOLED-дисплей яркий и четкий, доступно много циферблатов и AoD, но немного портят гармонию широкие поля. Смарт-функциональность представлена в полном объеме, лишь нельзя звонить.

В наличии двухдиапазонный GPS, а вот точность измерений пульсометра и акселерометра периодически вызывает вопросы. Хотя модель позиционируются как беговая (есть прогнозирование финиша на марафоне, бег по стадиону и режим виртуального соперника), на самом деле часы поддерживают все основные виды спорта, а при желании можно запрограммировать и собственную тренировку. Единственное ограничение – недоступность утилит для расширения функциональности.

Офлайн-карты не поддерживаются, зато появилась долгожданный встроенный плеер. Часы неплохо анализируют сон, вычисляют метрики Training Peaks, вариабельность сердечного ритма и максимальное потребление кислорода, показывают «уровень энергии» пользователя. Приложение одно из самых удобных среди спортивных брендов, есть встроенный ИИ-тренер, который дает дельные советы, поддерживается удобная работа с маршрутами. Автономность хоть не рекордная, но вполне достойная.

Часы имеют весомые преимущества, частично урезанную функциональность, несколько недостатков и значительный выигрыш в цене по сравнению со старшими моделями. Если готовы мириться с отсутствием встроенных карт и мини-приложений, любите бегать, предпочитаете невесомость брутальности и хотите немного сэкономить, то Suunto Run станут неплохим выбором.