И построят их вдоль самой магистрали. Для упрощения логистики.

Около 30%, или порядка 180 километров высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» пройдут над землёй. Соответственно, чтобы обеспечить столь масштабное и динамичное по своей скорости строительство, требуется много производственных площадок, на которых будут производиться эти стройматериалы.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщила пресс-служба «Российских железных дорог», вдоль всего пути ВСМ будет построено 10 заводов по производству элементов искусственных сооружений. Необходимость такого решения связана с особенностями логистики: производимые элементы искусственных сооружений будут представлять собой коробчатые железобетонные балки длиной 32 метра и массой свыше 700 тонн. Представить себе перевозку столь негабаритных грузов по автомобильным дорогам если и можно, то это в любом случае будет экономически и логистически нецелесообразно.

Всего для обеспечения потребностей ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» потребуется изготовить более 5 тысяч таких балок. Производственные площадки будут возведены в ближайшее время, а производство на них планируется начать уже в апреле этого года.

Напомним, что магистраль должна быть готова уже к концу 2027 года: именно в этот период на ней начнутся испытательные заезды, в том числе на скоростях до 400 км/ч. Полноценная эксплуатация железной дороги, по плану, начнётся весной 2028 года.

ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» станет первой в России подлинно высокоскоростной железной дорогой. Благодаря её открытию транспортная доступность двух самых больших и при этом колоссально удалённых друг от друга российских городов значительно возрастёт. В конце концов, в современном мире с его бешеным темпом жизни и работы далеко не у каждого есть возможность ехать в поезде даже в течение 4 часов. А вот найти свободные 2 часа 15 минут, а именно столько времени будет занимать путь от Москвы до Петербурга и наоборот, под силу уже всё-таки большинству.