Разработчик популярного инструмента для полного удаления графических драйверов Display Driver Uninstaller выпустил обновление своей программы до версии 18.1.4.2. Основное внимание в этой версии было уделено повышению эффективности очистки системы от оставшихся элементов драйверов видеокарт от производителей Intel и NVIDIA.

Источник изображения: videocardz.com

Новая версия DDU способна находить и удалять глубоко скрытые компоненты программного обеспечения Intel Graphics Software, которые раньше оставались незамеченными.

Еще одно значительное улучшение в новой версии касается пользователей среды Windows Subsystem for Linux (WSL). Утилита научилась эффективно выявлять следы установленных драйверов NVIDIA в системной директории %SystemRoot%\System32\lxss, что полезно для разработчиков приложений на базе технологий CUDA, использующих PyTorch или работающих с контейнеризацией GPU (NVIDIA Container Toolkit).

Кроме того, была устранена проблема с выбором опций в интерфейсе, а также улучшен процесс удаления старых записей о мониторах. Также был обновлен интерфейс на венгерском языке.

Версия DDU 18.1.4.2 доступна для скачивания на официальном сайте разработчика.