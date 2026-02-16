Результаты слепого теста показали, что заявления производителей о «магических» Hi-Fi кабелях сильно преувеличены

По данным портала Tom's Hardware, один из пользователей популярного аудиофорума diyAudio провел любопытный эксперимент, призванный проверить способности слушателей распознавать качество звука при прохождении сигнала через разные типы соединений.

Организатор Pano предложил участникам сравнить звучание записей, сделанных четырьмя различными методами:

1. Из исходного цифрового файла CD.

2. Через фирменный высококачественный медный кабель длиной 180 сантиметров.

3. Через старый дешевый микрофонный кабель длиной 120 см, припаянный к двум монетам и соединенный с 20 см мокрой грязи.

4. Через тот же дешевый кабель с монетами и обычным бананом размером около 13 см.

Тест состоял из множества коротких музыкальных отрывков длительностью полминуты каждый, охватывающих широкий спектр жанров музыки.

В итоге из 43 попыток правильных ответов оказалось всего шесть. Несмотря на разнообразие методов записи, участники смогли правильно распознать разницу только в 13,95% случаев. Это практически совпадает с вероятностью простого угадывания, равной примерно 6%. Статистический анализ показывает, что разница столь незначительна, что вряд ли она имеет какое-либо значение для восприятия музыки человеком.

Эксперимент показал, что тратить большие суммы денег на специализированные аудиокабели не всегда оправдано. Несмотря на заявления производителей о «магических» свойствах их продукции, большинство из этих Hi-Fi кабелей вряд ли способны оказать значительное влияние на восприятие качества звука человеческим ухом.