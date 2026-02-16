Этой зимой спрос на снегоуборочную технику резко вырос — обильные снегопады сделали своё дело, и цены на многие модели заметно подскочили. Но даже в условиях подорожания всё ещё можно найти достойные варианты без переплаты. В этой подборке я собрал 10 бюджетных снегоуборщиков, которые помогут справиться со снегом и при этом не сильно ударят по кошельку. Бензиновый снегоуборщик ЛИДЕР

Эта модель рассчитана на ситуации, когда снег нужно не просто сдвинуть в сторону, а увести подальше. В карточке указана дальность выброса в диапазоне от 12 до 15 м и именно высокая нижняя граница необычна: даже при более «короткой» настройке снег всё равно летит далеко, что помогает, расчищая узкий проезд вдоль забора, где места для складирования снега почти нет.

Четырёхтактный двигатель объёмом 212 см³ развивает 7 л. с., а бак вмещает около 2,3 л, поэтому по времени без дозаправки, модель скорее ориентирована на умеренные площади. Металлический шнек и металлический желоб добавляют выносливости при столкновении с плотными кусками, которые часто попадаются на въезде, где снег перемешан с крошкой и льдом.

По ходовой части предлагается ступенчатая трансмиссия с четырьмя скоростями вперёд и одной назад, что задаёт простой сценарий: выбирается передача под плотность снега, после чего работа идёт без постоянных переключений. Желоб поворачивается на 180°, то есть направлением выброса управляют стандартно, без «кругового» режима, но с достаточным запасом для двора и парковочного кармана.

MST 4050 выделяется мелочью, которая спасает время в реальной уборке: на верхней части ковша закреплена лопатка для очистки желоба, и, заметив начинающийся затор, можно быстро прочистить канал, не бегая за отдельным инструментом и не пытаясь ковырять снег перчаткой, намокая и рискуя повредить края желоба.

Четырёхтактный двигатель здесь объёмом 196 см³ при мощности 7 л. с., а бак вмещает 3,6 л, поэтому по автономности модель ближе к вариантам с «нормальным» запасом топлива. Выброс ограничен примерно 11 м, что на практике чаще подходит для укладки снега на границу участка, а не для дальнего перекидывания. Отдельно стоит упомянуть масляный картер около 0,6 л и увеличенную заливную горловину, что упрощает обслуживание, когда масло меняют в холодном помещении, стараясь не пролить лишнее.





Компактный и производительный снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 создан для оперативной расчистки подъездных путей, тротуаров и придомовых территорий. Модель оснащена четырёхтактным двигателем WINTER PRO мощностью 7 л. с. (5150 Вт) и рабочим объёмом 212 см³, который стабильно запускается и работает даже при низких температурах. Вместительный топливный бак на 3,6 литра и масляный бак объёмом 0,6 литра обеспечивают продолжительную эксплуатацию без частых остановок. Двухступенчатая система эффективно измельчает и выбрасывает снег на расстояние до 12 метров, что позволяет быстро справляться как со свежевыпавшими осадками, так и с плотными снежными массами.

Надёжная фрикционная трансмиссия устойчива к морозу и предоставляет широкий выбор режимов движения — 6 скоростей вперёд и 2 назад, благодаря чему легко подобрать оптимальный темп работы. Стальные шнеки-ледорубы диаметром 300 мм уверенно справляются со слежавшимся и обледенелым снегом, а специальные срезные штифты 6×41 мм защищают редуктор от повреждений при попадании твёрдых предметов. Винтовой механизм поворота желоба обеспечивает точную настройку направления выброса, а ручная регулировка угла позволяет контролировать траекторию снега. Колёса диаметром 13 дюймов с агрессивным протектором гарантируют отличное сцепление и высокую проходимость даже на скользкой поверхности.

Для удобства эксплуатации снегоуборщик оборудован LED-фарой и дополнительной подсветкой рабочей зоны, что делает возможной работу в вечернее время. На панели управления расположен счётчик моточасов, помогающий своевременно проводить техническое обслуживание. В комплект входят расширители ковша (ширина захвата до 66 см), металлические и пластиковые лыжи, лопатка для очистки желоба и крыльчатки ото льда, а также все необходимые элементы крепежа и документация. При рабочей высоте захвата 54 см и массе 83 кг техника остаётся устойчивой и надёжной. ЗУБР СМБ-7-66 станет эффективным решением для уборки снега на частных участках и в общественных пространствах при соблюдении правил эксплуатации, включая запрет работы на склонах свыше 20°.

Модель оснащена прочным металлическим шнеком, который эффективно измельчает как свежевыпавший, так и слежавшийся снег, обеспечивая стабильную работу даже при неблагоприятных погодных условиях. Мощный бензиновый двигатель объемом 212 см³ и вместительный топливный бак на 3,6 литра позволяет длительное время обходиться без дозаправки, а дальность выброса снега регулируется в пределах от 10 до 12 метров.

Благодаря ширине захвата 51 см и высоте 53 см техника быстро справляется с расчисткой дорожек, тротуаров и пространства между клумбами. Максимальный угол поворота металлического желоба выброса снега составляет 180°, что даёт возможность точно направлять поток в нужную сторону. Ступенчатая трансмиссия с четырьмя скоростями вперед и одной назад помогает подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снежного покрова. Пневматические колёса с агрессивным протектором обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью и устойчивость даже на скользких участках.

Продуманная панель управления и эргономичный дизайн делают эксплуатацию комфортной и понятной. Встроенные фары позволяют эффективно работать в тёмное время суток или при плохой видимости. При весе 59 кг машина остаётся устойчивой и надёжной в работе, сохраняя манёвренность на узких участках. WEN GST-5,5/530/510 станет отличным выбором для дачи и частного хозяйства, помогая быстро и без лишних усилий справляться со снежными заносами в течение всей зимы.

В этой модели чувствуется ставка на ровный темп уборки, когда оператор не подстраивается под машину, а выбирает режим под покрытие. Самоходный привод, позволяет идти медленно по рыхлому снегу, не забивая ковш, а на укатанной дорожке прибавлять ход, не теряя контроля.

Четырёхтактный двигатель объёмом 208 см3 развивает 7,5 л. с., работая без резких провалов тяги, что важно при подрезании наста. За один проход ковш забирает полосу 56 см при высоте до 51 см, а двухступенчатая подача снега с металлическим зазубренным шнеком помогает дробить слежавшиеся пласты, не вынуждая постоянно возвращаться на одно и то же место.

Снег отбрасывается на расстояние до 15 м, поэтому, расчищая площадку у ворот, можно заранее выбирать направление, уменьшая количество повторных проходов. Колёса 13x4,1, оставаясь относительно крупными для компактного класса, держат сцепление на укатанном основании, а бак на 3,5 л даёт нормальный запас по времени, не превращая заправку в частую процедуру.





У SA 7 заметнее всего инженерная попытка бороться с «прилипанием» снега, когда мокрая масса забивает тракт. В описании указывается антиадгезионное покрытие ковша и желоба, благодаря которому снег, проходя по каналу, хуже цепляется за металл, и чистить желоб вручную приходится реже, работая в оттепель или на тяжёлом насте.

Четырёхтактный двигатель объёмом 209 см3 выдаёт 7 л. с., при этом заявляется работа до минус 25 градусов, что обычно важно в регионах, где морозные запуски происходят регулярно. Ковш берёт 56 см, а металлический шнек диаметром около 25 см, работая в двухступенчатой схеме, сначала дробит, затем подаёт снег к выбросу.

Дальность выброса по карточке доходит примерно до 10 м, поэтому модель больше ориентирована на расчистку двора, где снег складывают рядом, а не перекидывают далеко за пределы участка. Самоходный привод, имея пять скоростей вперёд и две назад, помогает подбирать темп, хотя бак здесь сравнительно небольшой, около 2,6 л, что делает дозаправку более заметной частью процесса.

Эта версия Huter часто выбирается не из за ширины, а из за удобств, которые в быту быстро становятся привычкой. При ковше 56 см и высоте захвата 54 см модель остаётся в типовом размере для частного участка, зато наличие электростартера от сети 220 В заметно снижает количество попыток запуска в мороз, особенно если техника хранится в холодном гараже.

Двигатель указывается как четырёхтактный, а бак имеет объём 3,6 л, поэтому рабочий отрезок будет получается длиннее, чем у моделей с баком около 2,3–2,6 л. Самоходная трансмиссия предлагает пять передач вперёд и две назад, помогая удерживать ритм на разных покрытиях, от рыхлого снега на газоне до укатанной плитки. Выделяющая особенность SGC 4800E SSR в связке электростартера а также кругового поворота желоба на 360 градусов, что делает модель одной из самых привлекательных по соотношению цена и функциональность.

У PATRIOT-а, бросается в глаза «бытовая» практичность, выраженная не столько в цифрах двигателя, сколько в том, как аппарат будет жить между уборками. Указанные габариты порядка 77х58х63 см дают понять, что хранение в кладовке, в углу гаража или на узком стеллаже иногда реальны без перестановки половины вещей.

По технике это тот же класс: четырёхтактный мотор на 208 кубов и мощность 7,5 л. с., самоходный привод с режимом 6 вперёд и 2 назад, ковш 56 см по ширине и около 51 см по высоте. Металлический шнек, работая с настом, даёт ровное дробление, а дальность выброса до 15 м закрывает большинство задач по отбрасыванию снега за пределы прохода.

На фоне большинства бюджетных бензиновых моделей эта версия ТЕХпрома выделяется материалом шнека. Используя резину, шнек работает мягче, и, проходя по декоративной плитке или по покрытиям, которые жалко царапать, он обычно прощает мелкие ошибки высоты, допуская контакт с основанием без характерного «железного» удара.

Двигатель заявлен четырёхтактным, объёмом 212 см3 и мощностью 7 л. с., при этом ковш берёт 56 см по ширине, но по высоте ограничивается примерно 40 см. Такое соотношение намекает, что аппарат больше про свежевыпавший слой и регулярную уборку, когда сугробы не успевают вырасти до уровня ковша на 50 см и выше.

Мотор WEIMA 170F при объёме 212 см3 и мощности 7 л. с. часто выбирают те, кто хочет понятную ремонтопригодность, заранее прикидывая, что расходники и типовые регулировки будет проще найти по обозначению силового агрегата, а не по названию всей машины. По рабочей части ковш захватывает 56 см при высоте около 43 см, что делает модель ближе к «регулярной» уборке, когда слой не успевает вырасти до колена. Самоходная коробка даёт пять скоростей вперёд и две назад, поэтому скорость можно подстроить точнее, чем в схемах 4 плюс 1, двигаясь медленнее в мокром снегу и ускоряясь на лёгкой пороше.

Желоб поворачивается примерно на 190 градусов, а выброс рассчитан ориентировочно до 12 м, причём и шнек, и желоб выполнены из металла, что важно, когда во дворе попадается ледяная крошка. Бак на 3,6 л выглядит сбалансировано для этого класса: дозаправка не становится постоянным действием, но и лишнего веса от чрезмерно большого бака нет.

Спасибо за внимание. Хорошего выбора.

