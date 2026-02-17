Авторы не выявили каких-либо проблем с совместимостью или производительностью.

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed проверили на платформе AMD AM5 комплект оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) и не выявили каких-либо проблем с совместимостью или производительностью.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

Может быть интересно

Протестированный комплект от китайского бренда KingBank состоял из двух модулей DDR5 общим объёмом 32 ГБ. Для модулей была заявлена скорость работы 6000 мегатранзакций в секунду при задержках CL36 — при этих параметрах они и тестировались. В состав тестовой платформы вошли процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9700X, а в список тестируемых игр Rainbow Six Siege X, Marvels Rivals, Horizon Zero Dawn Remastered и Cyberpunk 2077.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

Комплект памяти DDR5-6000 из серии KFRW от KingBank, оснащённый DRAM-чипами CXMT, не преподнёс никаких неприятных сюрпризов, работал стабильно и обеспечил высокую игровую производительность платформы. По сравнению с более дорогим комплектом от G.Skill с задержками CL26, производительность была лишь немного ниже. Однако авторы признали, что в тех тестах, где использовался процессор 9800X3D, разница в производительности между комплектами могла быть компенсирована 3D V-Cache.

В тесте Rainbow Six Siege X с процессором 9700X разница между комплектами KingBank и G.Skill была менее процента, если сравнивать среднюю частоту кадров. Разница производительности при использовании комплекта начального уровня DDR5-5200 CL40 от компании Kingston была существеннее, средняя частота кадров снизилась примерно на 3,5%.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Главный посыл авторов видео был в том, что память от известных китайских брендов с китайскими чипами DRAM работает на платформе AMD AM5 без каких-либо проблем, а продаётся зачастую по более низким ценам, чем память более широко известных брендов. Это может помочь сэкономить.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424