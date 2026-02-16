Волны блокировок в мессенджере происходят регулярно.

Блокировки в Telegram каналов и групп, в которых публикуется запрещённая с точки зрения правил мессенджера информация, происходят регулярно. Только за последние сутки, по данным «РИА Новости», администрация мессенджера в рамках очередной «волны банов» заблокировала свыше 235 тысяч таких нарушающих правила сервиса групп и каналов.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

В общей сложности с начала года в Telegram было заблокировано более 7,25 миллиона сообществ, из которых более 27 тысяч «связаны с терроризмом». При выявлении нарушителей мессенджер полагается как на жалобы пользователей, так и на системы на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что последнее время Telegram активно фигурирует в российском информационном поле на фоне замедления его работы Роскомнадзором. Ведомство обвиняет администрацию мессенджера в систематическом невыполнении требований закона «о приземлении» и игнорировании запросов на удаление запрещённого на территории России контента.