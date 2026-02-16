Сайт Конференция
Новости Software Михаил Андреев
Telegram за сутки заблокировал свыше 235 тысяч каналов и групп
Волны блокировок в мессенджере происходят регулярно.

Блокировки в Telegram каналов и групп, в которых публикуется запрещённая с точки зрения правил мессенджера информация, происходят регулярно. Только за последние сутки, по данным «РИА Новости», администрация мессенджера в рамках очередной «волны банов» заблокировала свыше 235 тысяч таких нарушающих правила сервиса групп и каналов.

Источник изображения: ChatGPT.

В общей сложности с начала года в Telegram было заблокировано более 7,25 миллиона сообществ, из которых более 27 тысяч «связаны с терроризмом». При выявлении нарушителей мессенджер полагается как на жалобы пользователей, так и на системы на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что последнее время Telegram активно фигурирует в российском информационном поле на фоне замедления его работы Роскомнадзором. Ведомство обвиняет администрацию мессенджера в систематическом невыполнении требований закона «о приземлении» и игнорировании запросов на удаление запрещённого на территории России контента.

#интернет #telegram #связь #мессенджеры
Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
20:08
Что ты несёшь обдолбанный? Зайди на сайт и посмотри сколько весит Merc319 6800xt. И проверь сколько стоит двухсекционная вода
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Waramagedon
20:04
Где возмущены кричащие о контроле населения со стороны государства? Регистрация каждого аппарата за конкретным лицом уже и сейчас ) и это в свободной Америке )))
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут работать исключительно с eSIM
Waramagedon
19:57
В моем битфеникс микро с температурами порядок. И ничего вскрывать не нужно. Организация вдува и выхлопа все таки решает многое.
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Котэ
19:54
Гениальный автор, который тащит эту клоаку.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Waramagedon
19:52
Интересно, тут всем математику отключили в голове? ))) Даже просто грубый расчет в среднем не топ сборка: Материнка 800 грамм, видеокарта 800 грамм, кулер грамм 300, БП 500 грамм память с ссд пусть 2...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Serg79h
19:49
Объективное тестирование и автор сиго писания - понятия не совместимые.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Mint
19:49
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше - потому что я обычно покупаю E-ATX доски..
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
DANYNAFIG
19:45
Бей дурава :)
Telegram за сутки заблокировал свыше 235 тысяч каналов и групп
Котэ
19:38
Оценка тебе -0. Испездился ты в конец, Валера.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Chato-Boot
19:32
Дави телегу, РКН, так его!
Telegram за сутки заблокировал свыше 235 тысяч каналов и групп
