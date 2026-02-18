Данный процесс лучше доверять специалистам.

К процессу уничтожения конфиденциальных данных, хранящихся на накопителях, надо подходить с предельной внимательностью и ответственностью, что иллюстрирует недавний случай, рассказанный участником платформы Reddit, пишет издание Tom's Hardware.

Как сообщает пользователь, один незадачливый сотрудник компании решил уничтожить данные на твердотельном накопителе, попросту просверлив в нём отверстие при помощи дрели в центральной части устройства, но потерпел неудачу.

Может быть интересно

Источник фото: Tom's Hardware/Reddit/Stretcheddd

Возможно, он помнил старые времена, когда подобным образом выводились из строя HDD, чтобы исключить доступ к конфиденциальной информации, но с SSD данный способ уже может не сработать, так как чипы памяти не всегда находятся по центру устройства, что видно на представленном фото.

Для полной уверенности в уничтожении данных, хранящихся на твердотельном накопителе, рекомендуется удостовериться в повреждении чипов памяти SSD иле же делегировать данный процесс проверенным специалистам или компаниям. Кроме того, можно приобрести специальное устройство для уничтожения накопителей.