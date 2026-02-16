За прошедший месяц 93 новые игры перевели в категорию Playable

В прошлом месяце разработчики эмулятора PlayStation 3 под названием RPCS3 сообщали об «играбельности» более чем 70% игр из библиотеки этой игровой консоли. С тех пор 93 новые игры получили тот же статус, а команда RPCS3 теперь заявляет, что они «ближе, чем когда-либо» к тому, чтобы RPCS3 смог запускать все игры PS3, сообщает OC3D.

Источник изображения: Andreas Haslinger, Unsplash

В минувшие выходные 39 игр серии Singstar заработали на эмуляторе RPCS3. Это стало возможным благодаря добавлению поддержки прямого доступа к USB-микрофону и новым исправлениям для декодирования видео. Изменения сократили список игр в категории Intro со 101 до 62 позиций — это игры, которые загружаются, но не работают дальше начального меню. Из оставшихся 62 игр категории 46 проектов разработаны для игрового контроллера PlayStation Move. Это говорит о том, что поддержка этого контроллера в RPCS3 может разом сократить список до 16 игр.

Совместимость игр по состоянию на 15 февраля 2026 года. Источник изображения: RPCS3

Команда RPCS3 постоянно улучшает производительность и совместимость эмулятора. За последние несколько лет совместимость с играми значительно расширилась. Кроме того, эмулятор теперь поддерживает широкий ассортимент операционных систем: Windows, включая Windows для ARM, Linux, macOS (Apple Silicon) и FreeBSD.

В конце этого года PlayStation 3 отметит свой 20-летний юбилей. Хотя консоли PS3 по-прежнему можно найти в рабочем состоянии, со временем их будет становиться всё меньше. RPCS3 играет важную роль сохранения наследия PlayStation 3. Кроме того, благодаря новым возможностям и настройкам многие игры для PS3 стали значительно лучше выглядеть.

Консоль PlayStation 3 от Sony, пожалуй, самая сложная консоль компании. Архитектура Cell, лежащая в её основе, сложна для понимания и эмуляции на ПК. Команда разработчиков RPCS3 достигла невероятного прогресса в создании эмулятора.