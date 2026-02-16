Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Японская компания Direct Cars представила кемпер Dune Rover на базе Daihatsu Hijet
На базе японского фургона Daihatsu Hijet создали микро-кемпер Dune Rover с двумя спальными местами, кухней и кондиционером. Это полноценный дом на колёсах.

Небольшой фургон Daihatsu Hijet превратили в полноценный автодомик. Несмотря на скромные габариты грузовичка, в его кузове удалось разместить спальные места, кухню, холодильник и даже кондиционер. Рассчитан микро-дом на четырёх человек. Правда, комфортно разместятся скорее двое.

Может быть интересно

Изображение: www.carscoops.com

Вход в жилой модуль организован через заднюю дверь с электрической ступенькой. Внутри установлены два дивана и раскладной стол. Если переставить подушки, получается двуспальная кровать внизу. Второе спальное место находится наверху, под крышей надстройки. Кабина пикапа остаётся двухместной, поэтому ещё двум пассажирам пришлось бы искать другой транспорт.

Изображение: www.carscoops.com

В компактный модуль умудрились вписать мойку, микроволновку, 35-литровый холодильник, телевизор, светильники и несколько USB-розеток. Управление электрикой и контроль запасов осуществляется через центральную панель. Туалета и душа нет, для сантехники места попросту уже не хватило.

Всё оборудование питается от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 100 А*ч. Опционально можно установить второй такой же или добавить 100-ваттные солнечные панели для увеличения автономности.

Кузов покрыт защитным составом Raptor, устойчивым к царапинам и сколам. Внешность дополнили чёрными элементами обвеса, светодиодными фарами на крыше и литыми дисками. Для настоящего бездорожья не хватает разве что увеличенного клиренса и агрессивной AT-резины.

Изображение: www.carscoops.com

Модель предлагается в двух версиях. Dune Rover — «внедорожная», с угловатым дизайном и защитным покрытием. PLAT — городская, с более обтекаемой формой кузова, боковой дверью, тентом и увеличенной кухней.

Под капотом остался штатный 660-кубовый мотор мощностью всего 63 лошадиных силы в турбоверсии. Привод может быть задним или полным, коробка передач либо пятиступенчатая механика либо вариатор. Ходовая часть изменений не претерпела.

Изображение: www.carscoops.com

Цена PLAT стартует от 4,39 миллиона иен (около 2,2 миллиона рублей по курсу на момент публикации). Dune Rover дороже: от 5,98 миллиона иен (почти 3 миллиона рублей). В максимальной комплектации с опциями кемпер может потянуть на 7,18 миллиона иен (3,5 миллиона рублей). Для тех, кому тесно, Direct Cars предлагает аналогичные переделки на базе более крупных Toyota Dyna, HiAce и Hilux. На данный момент нет информации о планах поставки этого фургона в Россию.

#япония #путешествия #carscoops #кемпинг #фургон #дом на колёсах #daihatsu
Источник: carscoops.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
4
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
2
Ученые нашли метод охлаждения квантовых схем, меняющий подход к созданию квантовых компьютеров
+
Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
1
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
2
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
18
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
В США могут отказаться от использования в автомобилях системы «старт-стоп»
+

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
26
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
19
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
2
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
4

Сейчас обсуждают

randomXP
15:37
Я завязал с большими корпусами - что бы размещать системники на столе. Не, у меня и большие давно не стояли на полу, но места занимали так, что приходилось занимать весь верх отдельной тумбочки. Пере...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
32Влад32
15:27
Капитализм, рынок все разрулит. Ага. Сколько лет уже цены на карты держатся. То майнинг, то ИИ, то еще какая хрень. На простой народ наплевать - это как раз по капиталистически.
Wccftech: геймерам стоит готовиться к непростым временам из-за развития ИИ-технологий
Tuxuj
15:24
Ждём
Remedy показала первое видео игрового процесса экшена Control Resonant
Chato-Boot
15:17
Зистакс, не мучай себя, просто возьми коробку из-под дошика и сделай себе кондовый системник.
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Chato-Boot
15:15
Яндекс наш - гермафродит, сам е@ёт и сам родит.
«Яндекс» в марте выпустит новый сервис такси Fasten для молодежи
Docent
14:55
Это для тощих японцев-полторашек. Средний российский скуф в неё просто не протиснется... :)
Японская компания Direct Cars представила кемпер Dune Rover на базе Daihatsu Hijet
Котэ
14:26
Администрация, уберите с сайта майданутого хлопца Zystax. Он весь сайт загадил своим бесполезным мусорным спамом, который выдаёт за "ценный" материал.
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Chato-Boot
14:25
Скорей бы уже т.н. ИИ заменил всех этих мустафей сулейманов в Microslop.
Глава ИИ-направления Microsoft: ИИ может заменить многих офисных работников в течение 12–18 месяцев
lighteon
14:21
Так действительно поверишь в ироничную фразу, что меломаны слушают музыку, а аудиофилы паузы между треками. Это ж чем надо было упороться, чтобы фортепьяно распознать между обычным и аудиофильским каб...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Roditch
14:19
Ламповый усилитель можно отличить от транзисторного за счёт инерционности ламп, особенно на высоких частотах. Что воспринимается как более мягкое звучание. А вот как аудиофилы отличают лампы одного пр...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter