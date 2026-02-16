На базе японского фургона Daihatsu Hijet создали микро-кемпер Dune Rover с двумя спальными местами, кухней и кондиционером. Это полноценный дом на колёсах.

Небольшой фургон Daihatsu Hijet превратили в полноценный автодомик. Несмотря на скромные габариты грузовичка, в его кузове удалось разместить спальные места, кухню, холодильник и даже кондиционер. Рассчитан микро-дом на четырёх человек. Правда, комфортно разместятся скорее двое.

Изображение: www.carscoops.com

Вход в жилой модуль организован через заднюю дверь с электрической ступенькой. Внутри установлены два дивана и раскладной стол. Если переставить подушки, получается двуспальная кровать внизу. Второе спальное место находится наверху, под крышей надстройки. Кабина пикапа остаётся двухместной, поэтому ещё двум пассажирам пришлось бы искать другой транспорт.

Изображение: www.carscoops.com

В компактный модуль умудрились вписать мойку, микроволновку, 35-литровый холодильник, телевизор, светильники и несколько USB-розеток. Управление электрикой и контроль запасов осуществляется через центральную панель. Туалета и душа нет, для сантехники места попросту уже не хватило.

Всё оборудование питается от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 100 А*ч. Опционально можно установить второй такой же или добавить 100-ваттные солнечные панели для увеличения автономности.

Кузов покрыт защитным составом Raptor, устойчивым к царапинам и сколам. Внешность дополнили чёрными элементами обвеса, светодиодными фарами на крыше и литыми дисками. Для настоящего бездорожья не хватает разве что увеличенного клиренса и агрессивной AT-резины.

Изображение: www.carscoops.com

Модель предлагается в двух версиях. Dune Rover — «внедорожная», с угловатым дизайном и защитным покрытием. PLAT — городская, с более обтекаемой формой кузова, боковой дверью, тентом и увеличенной кухней.

Под капотом остался штатный 660-кубовый мотор мощностью всего 63 лошадиных силы в турбоверсии. Привод может быть задним или полным, коробка передач либо пятиступенчатая механика либо вариатор. Ходовая часть изменений не претерпела.

Изображение: www.carscoops.com

Цена PLAT стартует от 4,39 миллиона иен (около 2,2 миллиона рублей по курсу на момент публикации). Dune Rover дороже: от 5,98 миллиона иен (почти 3 миллиона рублей). В максимальной комплектации с опциями кемпер может потянуть на 7,18 миллиона иен (3,5 миллиона рублей). Для тех, кому тесно, Direct Cars предлагает аналогичные переделки на базе более крупных Toyota Dyna, HiAce и Hilux. На данный момент нет информации о планах поставки этого фургона в Россию.