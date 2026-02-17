Цены и точные сроки выпуска новых игровых устройств компании до сих пор остаются неизвестными.

На странице Steam Deck OLED в официальном интернет-магазине компании Valve появилось уведомление о том, что в некоторых регионах игровое устройство периодически может отсутствовать в продаже из-за дефицита оперативной памяти и SSD-накопителей, сообщает издание PC Gamer.

Источник изображения: Petar, Unsplash (отредактировано)

Может быть интересно

На прошлой неделе пользователи из США сообщали об отсутствии Steam Deck OLED в продаже. Причина теперь известна. В Великобритании и Австралии портативные игровые компьютеры Valve приобрести пока можно, отметили журналисты.

Дефицит памяти повлиял на выпуск новых игровых устройств Valve. Ранее в компании объявили о задержке мини-ПК Steam Machine и гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame из-за необходимости пересмотреть цены на новые устройства. Их всё ещё планируют выпустить в первой половине 2026 года, но точные сроки остаются неизвестными.

Дефицит и резкий рост цен на память оказывает негативное влияние на сектор потребительской электроники. Даже такие гиганты, как Sony и Nintendo, вынуждены корректировать свои тщательно выстроенные стратегии. Если верить публикации издания Bloomberg, Sony рассматривает возможность переноса следующей PlayStation на 2028 или 2029 год, а Nintendo думает о повышении цены Switch 2.

Если говорить о компаниях меньшего масштаба, дефицит грозит закрытием многим производителям электроники, пишет PC Gamer со ссылкой на интервью генерального директора компании Phison Electronics Кхейн-Сенг Пуа (Khein-Seng Pua). Ранее представители ZOTAC Korea высказали опасения по поводу выживания производителей и дистрибьюторов видеокарт из-за дефицита памяти.

Также со ссылкой на интервью Кхейн-Сенг Пуа отмечается, что производители памяти теперь требуют предоплату за три года, что оценивается как беспрецедентный случай в электронной промышленности, а по внутренним оценкам этих же производителей дефицит может продлиться до 2030 года или даже ещё 10 лет.